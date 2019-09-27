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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3027) Холодницкий (641) САП (1148) Офис Президента (113)

 Указаний кого трогать, кого не трогать от Зеленского или Офиса Президента не было, - Холодницкий

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оказывал на него давления в расследовании уголовных дел и никаких указаний от главы государства он не получал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Была встреча с Владимиром Зеленским в конце мая. Давления никакого не было... Был нормальный разговор о том, что стране нужны результаты. Я разделяю позицию президента, что с коррупцией надо что-то кардинально делать, и это все должно быть сделано, как это прописано для каждого органа", - заявил он.

Холодницкий подчеркнул, что одни правоохранительные органы должны собирать, хранить и предоставлять доказательства, другие должны эти доказательства анализировать и принимать решения по ним.

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"Никаких указаний, - кого трогать, кого не трогать, - не было. Наоборот, было видение, что даже если новая власть попадется, мы (президент и его команда - Ред.) первые, кто будем требовать справедливого следствия и суда. Это, скажу откровенно, обнадеживающе... Никаких звонков из Офиса президента с указаниями, тех трогайте или не трогайте, не было", - добавил он.

По словам Холодницкого, это дает надежду, что в работе всей правоохранительной системы, не только в НАБУ и САП, будет независимость. Кроме того, руководитель САП отметил, что видит у нового генпрокурора Руслана Рябошапки желание к переменам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150864
 
 
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Оно и видно, пи@дит и краснеет)))))
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он 100% его человек, и без указок знает кого прессовать.
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Верю. Вот теперь верю. Раньше не верил, а вот теперь верю каждому слову.
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"Указаний кого трогать, кого не трогать от Зеленского или Офиса Президента не было, - Холодницкий" - без указаний понятно, что Коломойского с Пинчуком не трогать.
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Так не только прокурор 100 % зелин , но и его зам
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