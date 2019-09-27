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Все про:Зеленский (3027) США (15450) Трамп (2462)

 "Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо", - Трамп о беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским не мог бы быть лучше или более уважительным, чем он был.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня был простой и очень милый телефонный разговор с новым президентом Украины, он не мог бы быть лучшим или более уважительным", - написал Трамп.

"СМИ, штампующие фейковые новости, и демократы, действуя как одна команда, обманным путем заставили это все плохо выглядеть. Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо. Охота на ведьм продолжается!" - добавил президент США.

Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо, - Трамп о беседе с Зеленским 01

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани анонсировал публикацию доказательств незаконного вмешательства Украины в выборы США

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте также: Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3150863
 
   
 Топ комментарии
 
Нет сомнений, шо Рыжему было очень хорошо в процессе "общения" с Моникой Зеленски "Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо", - Трамп о беседе с Зеленским - Цензор.НЕТ 2001
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Зараз на вас поскаржиться якесь осаженіле зебілятко
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Нащо скаржитись - хай всі бачать як ви кацапи ненавидіте свободу вибору українців.
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им просто выгодна Украина отсталая. все новшества доканывают этих старых калош.
За Зе голосовала молодёжь и средний возраст.
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абсолютно никакой ассоциации. соевым предлагается прочистить мозги от щикалада.
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"Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9460

Моника сегодня - старая жЫрная корова с вальгизмом. ргг.
Зе - спортивный красивый мужчина в расцвете лет!
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Орда на несколько часов раньше оглашает подобные новости,но в своей интерпретации.Такое впечатление,что линии задержки не дают нашим быть более оперативными.
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ніт !
це величезна харизматичність лідера епохи ))))
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Hо мой самый великий вождь и музыкант который любовен всем в мире и мне больше Моцарта он есть - Великий Зеленский В.А. Он - славный гений музыки, великий мудрец и юрист, любовный слуга народа и основатель, теплый и мягкий и нежный мужик человек и сладкий артист! Я его уважал и дивился над гениальный труд этого музыканта. Я смотрел много его кино и Дистрикт 95. Они все очень интересны и увлекательны там много прельстивый музыка на пиано и ржать лошадка и мудрых мыслей и приключения великий герой народный призедент Бородоголик! И я согласен что Зеленский - Партия! И мне гордо за это. Зеленский писал много раз "Эра бедного конца" и "Сделать совместным они" и я сделал вместе 73% и тоже горжусь. Он великий потому что построил прельстивый украинский общество и возрадовался до плеши. За это его все уважали и строят мавзолей! Мой любимый музыкант Зеленский В.А. мне нрався и любивный ко мне промозгло. Я - горден!

(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
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Це залежить с якого боку на це дивитися. Зе - першiй президент Украiнi, якiй отримав "кликуху" у США. Та ще й так швиденько...
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Нет сомнений, шо Рыжему было очень хорошо в процессе "общения" с Моникой Зеленски "Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо", - Трамп о беседе с Зеленским - Цензор.НЕТ 2001
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Ты же русский, это твое обычное состояние.
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Зхмиздив з ЖЖ Ібігдана:

Сравнение Зеленского с Моникой Левински некорректно. В случае с Моникой Клинтон действительно выложил только свою часть.
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Трямп - типове мурликанськоговор'ящєє ***********.І йому Обама продовжує сцяти в під'їзді Білого Дому.
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Те що ви розповсюджуете кацапський антисемітизм навіть не дивує.
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а в чому антисемітизм ?
в зелених підгоряє від правди ?
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МонЯ ЛіЗа кажуть що це прапрабабуля Моні Зеленого.
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С кацапского сайта спаяла. Нефик шастать по сайтам врага, при этом прикидываясь *патриотом Ураины". Лицемерка!
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А тебе- на норд- ест. В парашу то есть.
Ни один украинский сайт не пишет на парашинском. Украинцу по ним шастать унизительно. Вы это делаете, чтоб от врага взять оскорбления всего украинского.
Вы и мову подучили для конспирации.
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ти там знаєш..
сама лайкала весь російський непотріб і не гидувала.
то спеціально для тебе.
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Опять продолжаешь брыхать! Весь СФ загадила брЫхнёй!
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що, козочка, нічого не випросила ?
не має з чим на РФ побігти ?
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Это у тебя фиксации *доносы. А нормальные сигнализируют , когда считают нужным. Що занадто, то не здраво.
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ти і нормальне ?
це так само як добкін джуніор і не наркоман )))
анекдот !
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Нормальные меня причисляют к нормальным. А мнение остального контингента для меня не авторитет.
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а хто ж це такі ?
амєдов в трьох ніках ?))
чим далі, тим смішніше.
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мне с тобой не интересно разговаривать - нечему научиться и к симпатикусам не относишься. Найди собеседника по своему уровню.
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так потеряйся уже вконец...
я тебя вообще к общению не приглашала.
и пожалуйста, поменьше ляпай под моими комментами,
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хм. Констатация факта - легитимно!
*ляпать* - такое кацапское словечко.
Когда нервные теряют толлерантность, то переходят на кацапский.
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ти з кацапського і не злазила..
українську вивчити не спромоглась, бо вона тобі не рідна.
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Не так было в истории: кацапы скопировали мову Киевской руси.
Но те кацапы, что на сайте здесь лазят, используют именно кацапский, с пошлыми сленгами и с оскорблениями украинцев!
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Тю,а ти звідки знаєш,що з кацапського?Шастаєш?
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Ты прочитал мой коммент или только как делают неучи - первого предложения половину. Перечитай заново, продумай, а потом делай заключения. А то с вами, недалёкими, и так уже тошнит... так ещё и пристаёте.
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Багато слів.І всі цапською.Дальокая ,на питання відповідати будеш?Нудить,бач,її.Засобами контрацепції користуватись не пробувала?
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Ни один украинский сайт не пишет на парашинском.

См. мой коммент от 17:41
И ваще : бухаешь - не заходи на люди. А то кажешься странным.
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'He should have worn a blue suit!' Ukrainian president is dubbed 'Monica Zelensky' over his now infamous phone call with Donald Trump that may lead to impeachment
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7510371/Ukrainian-president-dubbed-Monica-Zelensky-phone-call-Trump-lead-impeachment.html
Ukraine's president is being dubbed "Monica Zelensky" at home
https://qz.com/1717059/ukraines-president-is-being-dubbed-monica-zelensky-at-home/
"Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 6300
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Зліва, рівень більшості українських виборців. Дивіться, це як ви виглядаєте, ЗеБіли☹️
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цікаво ця відсилка до "голубої сукні" це щось від тої Моніки?
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То что порохоботы придумали сто прозвищ, не делает их всемирно известными даже если сто пятьсот тыс раз на инглиш их написать
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не устаю поражаться доне - так самому себя хвалить,
так откровенно и не стеняясь самого себя и лесть любить - может тока он...
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Все ж таки ми на жаль поки не цивілізована країна, бо в будь якій цивілізованій країні худобу, яка захворіла сказом, утилізують і тільки в Україні скажена порохохудоба волає де не попадя, розносячи захворювання, особливо на території цього скотного двору.
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