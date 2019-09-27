 "Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо", - Трамп о беседе с Зеленским

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня был простой и очень милый телефонный разговор с новым президентом Украины, он не мог бы быть лучшим или более уважительным", - написал Трамп.
"СМИ, штампующие фейковые новости, и демократы, действуя как одна команда, обманным путем заставили это все плохо выглядеть. Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо. Охота на ведьм продолжается!" - добавил президент США.
Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани анонсировал публикацию доказательств незаконного вмешательства Украины в выборы США
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Читайте также: Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко
За Зе голосовала молодёжь и средний возраст.
Моника сегодня - старая жЫрная корова с вальгизмом. ргг.
Зе - спортивный красивый мужчина в расцвете лет!
це величезна харизматичність лідера епохи ))))
(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
About 353,000 results (0.31 seconds)
Сравнение Зеленского с Моникой Левински некорректно. В случае с Моникой Клинтон действительно выложил только свою часть.
в зелених підгоряє від правди ?
Ни один украинский сайт не пишет на парашинском. Украинцу по ним шастать унизительно. Вы это делаете, чтоб от врага взять оскорбления всего украинского.
Вы и мову подучили для конспирации.
сама лайкала весь російський непотріб і не гидувала.
то спеціально для тебе.
не має з чим на РФ побігти ?
це так само як добкін джуніор і не наркоман )))
анекдот !
амєдов в трьох ніках ?))
чим далі, тим смішніше.
я тебя вообще к общению не приглашала.
и пожалуйста, поменьше ляпай под моими комментами,
*ляпать* - такое кацапское словечко.
Когда нервные теряют толлерантность, то переходят на кацапский.
українську вивчити не спромоглась, бо вона тобі не рідна.
Но те кацапы, что на сайте здесь лазят, используют именно кацапский, с пошлыми сленгами и с оскорблениями украинцев!
См. мой коммент от 17:41
И ваще : бухаешь - не заходи на люди. А то кажешься странным.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7510371/Ukrainian-president-dubbed-Monica-Zelensky-phone-call-Trump-lead-impeachment.html
Ukraine's president is being dubbed "Monica Zelensky" at home
https://qz.com/1717059/ukraines-president-is-being-dubbed-monica-zelensky-at-home/
так откровенно и не стеняясь самого себя и лесть любить - может тока он...