 Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк (исправлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Сенцов получит премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - отметил он.
Чуть позже Йозвяк написал, что церемония состоится во вторник, 22 октября.
Напомним, 12 декабря 2018 года Олег Сенцов, на тот момент незаконно удерживаемый в России политзаключенный, был награжден премией "За свободу мысли" имени Сахарова". На церемонии награждения вместо него выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.
7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
сенцов в заполярье на курорте отдыхал
улавливаете разницу???
Савченко психически больная, а Сенцов вроде бы нет.
сенцов достоин уважения
Олег с 2015 года из информационного пространства выпал - Зеленский еще даже не заявлял политических амбиций.
Дайте ему время разобраться, пробелы заполнить - за что Петя от народа поджопника получил.
И обслугу из красивых девок... -- может он обратно человеком станет, после парашной кичи?
Потом денег на кино -- нехай клевещет! *)
почитайте про Андрея Сахарова и сколько-чего он сделал .
и сравните с Сенцовым.
нушо сказать,
деваьвация тотальная во всем ентих палитико-премий.
только нобелевская премия еще держится.
но тем на палитеку на(((ать.