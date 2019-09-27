 Изменения в составе правления компании Burisma Limited, в которое входил сын Байдна, не были и не являются предметом расследования НАБУ, - Бюро

"События, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов. Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - говорится в сообщении НАБУ в Фейсбуке в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро напомнили, что они расследуют уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президентства Виктора Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем – экс-министр экологии Николай Злочевский.

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"Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления (2010-2012. - Ред.), не является задачей НАБУ", - подчеркнули в Бюро.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК). Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала эти дела в НАБУ.

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НАБУ сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии в тот период, когда его возглавлял Злочевский, получили это дело от Генпрокуратуры по подследственности в конце 2015 года. По версии следствия, злоупотребления имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли.

В мае 2019 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро не закрыло ни одно уголовное производство, которое касается экс-министра Злочевского.

В сентябре 2019 года СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Впоследствии Белый дом опубликован стенограмму, которая основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.