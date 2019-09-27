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 Общество
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Все про:адвокат (1180) суд (22570)

 Совет адвокатов Украины призвал ВР отправить на доработку законопроект №1008

Совет адвокатов Украины призвал народных депутатов доработать законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" с учетом позиции адвокатского сообщества.

Решение САУ обратиться в Верховную Раду, к Президенту Украины и международным организациям принято во время заседания в Одессе 21 сентября.

В обращении говорится, что законопроект несет риски отступления от достигнутого уровня европейских стандартов в сфере защиты прав человека, сообщает Unba.org.ua.

"К сожалению, сегодня мы видим, что происходит ускоренный процесс внесения изменений в законодательство, который несет серьезные вызовы соблюдению принципов правового государства и угрожает снижению достигнутого уровня стандартов Совета Европы в сфере правосудия. Об этом уже сигнализирует официальная позиция представительства Европейского Союза в Украине и посольства Канады в Украине по проекту закона №1008 об органах судебного самоуправления и законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, которая была распространена 11 сентября 2019.

В частности, ключевые международные партнеры отметили, что "есть риски,что непродуманные шаги по изменению действующего законодательства, регулирующие деятельность судебной власти, адвокатуры, прокуратуры ставят под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов". В этом документе указано на необходимость "начать тщательный консультативный процесс в отношении вышеупомянутых законопроектов и привлечь к нему соответствующих юридических экспертов, гражданское общество и международное сообщество". Законопроект №1008 пока принят в первом чтении без надлежащих консультаций с профессиональным адвокатским сообществом. Это противоречит международным стандартам, прежде всего, основным принципам ООН о роли юристов, предусматривающим привлечение профессиональной организации адвокатуры к разработке профильного законодательства", - говорится в обращении САУ.

САУ также настаивает на том, что при принятии законопроекта №1008 обязательным является обращение в Венецианскую комиссию.

Полный текст обращения можно посмотреть здесь

Источник: https://censor.net.ua/n3150859
 
 
 Топ комментарии
 
что интересно, против только руководству НААУ, рядовых адвокатов это не колышит, а колышит тупой разводняк на бабки, на семинары, никому не нужные тесты и т.д.
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адвокаты не бояться. Боится Изовитова и ее близкие, которые узурпировали управление адвокатурой и хотят доить адвокатов, в надежде что те, взвинтят цены на услуги и станут обирать клиентов. Хотят сделать как у нотариусов, когда они за должность и место платили взятку 100 тысяч
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​а еще Папу Римского спросить не нужно?
вдруг он против отмены вашей монополии....
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​а еще Папу Римского спросить не нужно?
вдруг он против отмены вашей монополии....
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суки жжжжывски я отработал 25 лет с 1987 по 2012 год....АДВОКАТОМ сидел месяцами безработы ибо все шли по запискам от прокрора к судье от судьи к следаку вот так мафия сделалась мафиейа такиекак я кто не играл в лохотрон вые..и клиента сидели без работы....без этой монополии она была в уголовном процессе и то несовершеннолетних могли защищать родители и законные представители а как жжжжынок Портнов в 2012 году под жжжв написал закон все офигительный МОНОПОЛИЗМ СПРАВКА устная 1000 ГРИВЕН!!!! ВЫ ШО БРВТВА о..уела слегка письменная справка 5 тысяч ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОСТО ТУПОЕ ПРИЧЕМ ПО СУТИ И ФОРМЕ 15 ТЫСЯЧ...от за что борется жжжжвска адвокатура бандиты там одни члены и руководители ОПГ курьеры взяточники судья следак и прокурор умные не берет взятку от лица напрямую... а ее впаривает всегда адвокат ЗАПОМНИТЕ СЕЙ ФАКТ.. адвокат выписывает клиенту оууутиельный гонорар куда включена сумма взятки аванс задаток и все шито крыто...
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что интересно, против только руководству НААУ, рядовых адвокатов это не колышит, а колышит тупой разводняк на бабки, на семинары, никому не нужные тесты и т.д.
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Это никакой не совет адвокатов, старая чиновница, ставленница Медведчука - Изовитова, которая ранее возглавляла коррупционный Совет юстиции, а теперь вцепилась в должность председателя всей адвокатуры Украины как клещ в собачий хвост.
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Так для того и создавали эту кормушку, чтоб не пущать и доить.
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РАУ -просто громадська організація,а ВРЮ прописана в Конституції...

тому ВР ПОВИННО БУТИ НАСРАТИ НА БРЕХЛИВІ ЗАУВАГИ скорумпованої адвокатури...
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Монополию отменять. По любому. А Изовитова пусть ищет другой способ заработка.
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адвокаты не бояться. Боится Изовитова и ее близкие, которые узурпировали управление адвокатурой и хотят доить адвокатов, в надежде что те, взвинтят цены на услуги и станут обирать клиентов. Хотят сделать как у нотариусов, когда они за должность и место платили взятку 100 тысяч
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Не жалеют бабла на джинсу, понимают что шара кончиться. Циничной барыге видно хорошо занесли, что бы сделал монополию, а отбить уже не получиться.
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Знову громадянська війна, знову певна частина одної української меншини, яка у свій час захопила і привласнила адвокатуру , воює з іншо частино цієї ж нацменшини, які готують підгрунтя до рейдерського захоплення судової влади.
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це зовсім різні питання..
"акредитація" адвокатів і юридична підготовка "ринку землі"..
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Доработка нужна!
Нужно добавить два слова:
"Гражданин имеет право защищать свои права любыми способами"!
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Эта "бюрократия от адвокатуры". в ужасе от перспективы потери монопольки на представительство в судах, по любому поводу "печется о недопущении сужения прав граждан"! Их цель одна - приватизировать двери каждого суда, от районного до верховного!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
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Эта "бюрократия от адвокатуры". в ужасе от перспективы потери монопольки на представительство в судах, по любому поводу "печется о недопущении сужения прав граждан"! Их цель одна - приватизировать двери каждого суда, от районного до верховного!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
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Конечно к кормушке пристроились и против отмены монополии. Отменить и искоренить коррупцию в адвокатуре нужно однозначно.
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Кожна Людина має право на юридичний захист, але зараз його повністю монополізували адвокати, які становлять 0, 000000000000000000000000000001 % населення України. В суді позивачу не нададуть по суті слова, якщо він не звернувся за допомогою до адвоката. Бо той знає кілька завчених юр.конструкцій і слів. Ви ж розумієте, що це коштує великих грошей. По суті у нас створювали в останні роки таку собі юридичну Річ Посполиту з дуже ускладненою системою захисту простої людини, а рішення судів просто перетворились в цілі повісті і романи.
То чому люди так не задоволені судами, прокурорами і всією системою. Вона стає дуже недоступною, дуже дорогою для кожного і не зрозумілою.
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Про це уже сигналізує офіційна позиція представництва Європейського Союзу в Україні і посольства Канади в Україні
Я би на місці Разумкова ОФІЦІЙНО витребував "роз"яснення позиції" по даному питанню у посольства Канади..

по-моєму стара бл..дь Ізовітова тупо бреше..
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Даже не пытайтесь спорить "с продавшей душу"! Она пытается заставить всех нас отказать самим себе в праве быть разумными людьми - самостоятельно принимать решения, в том числе по такому вопросу как выбор представителя в суде! Это ж надо так упорно принимать всех граждан "за человеков-не-разумных", которые до седых волос дожили, а сами представителя в суде выбрать даже не могут... НЕ МОЖЕТ ни Канада, ни Европа защищать МО-НО-ПОЛЬ-КУ!!! Не надо даже спорить с теми у кого такие дикие денжищи через пару месяцев могут уплыть из рук!!! "Бюрократы от адвокатуры" применяют софизмы в стиле героя фильма "А я иду, шагаю по Москве". Вспомните, этого эпизодического героя сыграл актер Быков, который твердил: "Рисовал лошадь!? Нет, ты скажи - рисовал лошадь!?" И на ответ: "Ну, рисовал...", заорал торжествующе: "Все! Он сознался!!!" Давайте исходить из простой и понятной сути истерики "бюрократов от адвокатуры" - защита ХАЛЯВНЫХ денег и СУПЕР-КОРРУПЦИОННОЙ системы! А такое - ни Канада, ни Европа защищать НЕ МОГУТ по определению! Нас пытаются "утопить в словах" уводя от сути вопроса - ПРАВА гражданина на ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ выбор! ВЫБОР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ - адвокат, юрист, опытный гражданин! Это будет НАШ выбор и не надо всяким там..., ну вы понимаете.
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