 Совет адвокатов Украины призвал ВР отправить на доработку законопроект №1008

Решение САУ обратиться в Верховную Раду, к Президенту Украины и международным организациям принято во время заседания в Одессе 21 сентября.
В обращении говорится, что законопроект несет риски отступления от достигнутого уровня европейских стандартов в сфере защиты прав человека, сообщает Unba.org.ua.
"К сожалению, сегодня мы видим, что происходит ускоренный процесс внесения изменений в законодательство, который несет серьезные вызовы соблюдению принципов правового государства и угрожает снижению достигнутого уровня стандартов Совета Европы в сфере правосудия. Об этом уже сигнализирует официальная позиция представительства Европейского Союза в Украине и посольства Канады в Украине по проекту закона №1008 об органах судебного самоуправления и законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, которая была распространена 11 сентября 2019.
В частности, ключевые международные партнеры отметили, что "есть риски,что непродуманные шаги по изменению действующего законодательства, регулирующие деятельность судебной власти, адвокатуры, прокуратуры ставят под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов". В этом документе указано на необходимость "начать тщательный консультативный процесс в отношении вышеупомянутых законопроектов и привлечь к нему соответствующих юридических экспертов, гражданское общество и международное сообщество". Законопроект №1008 пока принят в первом чтении без надлежащих консультаций с профессиональным адвокатским сообществом. Это противоречит международным стандартам, прежде всего, основным принципам ООН о роли юристов, предусматривающим привлечение профессиональной организации адвокатуры к разработке профильного законодательства", - говорится в обращении САУ.
САУ также настаивает на том, что при принятии законопроекта №1008 обязательным является обращение в Венецианскую комиссию.
Полный текст обращения можно посмотреть здесь
вдруг он против отмены вашей монополии....
тому ВР ПОВИННО БУТИ НАСРАТИ НА БРЕХЛИВІ ЗАУВАГИ скорумпованої адвокатури...
"акредитація" адвокатів і юридична підготовка "ринку землі"..
Нужно добавить два слова:
"Гражданин имеет право защищать свои права любыми способами"!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
То чому люди так не задоволені судами, прокурорами і всією системою. Вона стає дуже недоступною, дуже дорогою для кожного і не зрозумілою.
Я би на місці Разумкова ОФІЦІЙНО витребував "роз"яснення позиції" по даному питанню у посольства Канади..
по-моєму стара бл..дь Ізовітова тупо бреше..