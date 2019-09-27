 Для реализации "формулы Штайнмайера" должны быть соблюдены стандарты безопасности и контроль на границе с РФ, - Кучма

об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Коротко по "формуле Штайнмайера". Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты - тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ - ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км - что это такое?" – сказал Кучма во время общения со студентами Университета им.Альфреда Нобеля в г .Днепр.
По его словам, если Украина и Россия хотят проведения демократичных выборов и "чтобы украинская территория действительно стала украинской", а не подконтрольной России, то нужно сделать "всё, что соответствует этим стандартам". "Тогда и мир будет в Украине. Это записано и в Минских соглашениях: первый пункт - безопасность. А если каждый день там стреляют, то о чем можно говорить, если каждый день погибают люди?" – задается вопросом Кучма.
Он отметил, что не может воспринимать позицию некоторых политиков и не готов подписывать документ, который не включает безопасность украинцев на Донбассе: "Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу".
По статье, за Гос ИЗМЕНУ.
Источник: https://censor.net.ua/n3150858
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Дядя - ты дурак ?
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати"
Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя".
Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантом
ЗЕ всех сделал!
может самого Штанмаера в куда нибудь уже имплементировать и парy тройку раз реализовать?
Не контролється кордон України на Лугандонії - контролється сіра зона, ведуться бойові дії.
І це буде до тих пір доки Україна не буде вспромозі контролювати кордон, доти доки на Лугандонії не перестануть діяти бандитськи угрупування на гроші РФії.
Для обороньі такие группировки не создаются ...
Почему так Кучма старается подыграть этой "формуле".а не полностью её исключив,перейдя на альтернативные поиски и варианты,вероятно нужно искать в прошлых деяниях кучмы.А именно в периоде НУ ОЧЕНЬ СТРАННОМ согласии освободиться от ЯО под весьма сомнительные и практически необязательные к выполнению в части сохранения украинских территорий обязательств других подписантов,владельцев ЯО,между прочим,не пожелавших самим избавляться от ЯО.А Кучму предупреждали и юристы,и политики ,и разведка,что это-простой "развод" для Украины и крайне рисковая авантюра.Это и подтвердилось в 14 году.
САМОЛИЧНОЕ решение Леонида Кучмы привело сейчас то,что имеем.А имеем только выигрышный интерес России,пассивное наблюдение США и других подписантов.
Так почему, с ДВУХ сторон, мы убиваем свой народ???