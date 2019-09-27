 Нардеп Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") взял супругу помощницей депутата

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Татьяна Корявченкова – экономист по образованию. В браке с бывшим "кварталовцем" она состоит с 2004 года, пара воспитывает троих детей.
Помощником мужа-депутата Корявченкова трудится на общественных началах.
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Бывший "кварталовец" Юрий Корявченков попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 33 округе в Днепропетровской области.
Сейчас он является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Корявченков имеет четырех помощников (все они сотрудничают с ним на общественных началах).
Вот например лично Я.
Еду себе в Тесле и думаю:
"Никому нельзя доверять, кроме мужей, жен и .... визажисток с моделями"
Онафему этому бесбошнику!!111 (Звонит Епифанию)
Vasiliy Nikonenko .@davasko63Зеленою пліснявою квітне кумовство...агов жабенятко!
а так да, ни кумовства, ни старых лиц, ни друзей и родственников
пороху плеш проели за кума прокурором. тут молчат как в рот мочи набрали. зебилы
Всё в семью!
Моделі, танцівниці, бізнес-партнери та ведучі: хто працює помічниками у «Слуг народу»?
https://www.youtube.com/watch?v=qjKR9I6yIlA
Справедливо было бы что бы их содержали за счет Зе электората
Дебилы ***
більше ніякого кумовства!
але це не точно
ти тягнеш на У