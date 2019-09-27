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 Политика Украины
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Все про:ВР (23731) помощник депутата (10) Юрий Корявченков (5) Слуга народа (321)

 Нардеп Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") взял супругу помощницей депутата

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники на добровольных началах супругу Татьяну Корявченкову.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Татьяна Корявченкова – экономист по образованию. В браке с бывшим "кварталовцем" она состоит с 2004 года, пара воспитывает троих детей.

Нардеп Корявченков (бывший Юзик из Квартала-95) взял супругу помощницей депутата 01

Помощником мужа-депутата Корявченкова трудится на общественных началах.

Нардеп Корявченков (бывший Юзик из Квартала-95) взял супругу помощницей депутата 02

Читайте на Цензор.НЕТ: 22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко. ФОТОрепортаж

Бывший "кварталовец" Юрий Корявченков попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 33 округе в Днепропетровской области.

Сейчас он является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Корявченков имеет четырех помощников (все они сотрудничают с ним на общественных началах).

Источник: https://censor.net.ua/n3150856
 
 
 Топ комментарии
 
И ​НИКАКОГО КУМОВСТВА. ТОЛЬКО ПРОФЕСИОНАЛИЗМ!
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​Вазелин шестой своими последними выходками и выходками своих вассалов загнал свое 73%-е стадо в информационный тупик, а новые методички не разослал - те в ступоре, не знают какие коменты строчить!!))))
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И ​НИКАКОГО КУМОВСТВА. ТОЛЬКО ПРОФЕСИОНАЛИЗМ!
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НИЧЕГО ТАКОГО ТАК ВЕЛИТ ТОРА И ТАЛМУД ЕВРЕЙ СПАСАЕТ ЕВРЕЯ.. спасибо вам поцы 73% ​ мы за вас так рады так рады что у вас атрофия мосха которого нема шо бы мы шнобельные без вас делали то тут в Украие....а в Сраюль ехать...иззя... там воровать нельзя и работать надо и кто там нас таких идиотов куда то возьмет даже туалты мыть.. а тут пукнул... и стал мульанером...
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Що з котиками і песиками домашніми? В помічниках ходять?​
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******! долго еще эти 73% ****** будут делать вид что именно этого всего и добивались?​
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И то верно!

Вот например лично Я​.

Еду себе в Тесле и думаю:

"Никому нельзя доверять, кроме мужей, жен и .... визажисток с моделями"
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​То есть православие - говно так очень добрый(потому что Тутмаса купил для увеличения доходов, то есть для увеличения духовности) как православный Порошенко назначал плохих?
Онафему этому бесбошнику!!111 (Звонит Епифанию)
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Все в семью а как закон по зелени
​Vasiliy Nikonenko .@davasko63Зеленою пліснявою квітне кумовство...агов жабенятко!
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​Вазелин шестой своими последними выходками и выходками своих вассалов загнал свое 73%-е стадо в информационный тупик, а новые методички не разослал - те в ступоре, не знают какие коменты строчить!!))))
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Так они уже начали писать: а кому же доверять, как не членам семьи)))​
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​не, они щя очень заняты. пишут какая бяка Данилюк.
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​Зебилы,когда ваш молодёжный кумир Зе свинарчуков посадит, за этих не забудьте напомнить.)
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Уже не гавкають и не ходят к администрации Зе ХТО ВБИВ КАТЮ​ ГАНДЗЮК И СВИНАРЧУКИ ЗА ГРАТИ, посадили, нашли заказчика уже?
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​что значит "бывший кварталовец"? юзика уволили? вот халепа.

а так да, ни кумовства, ни старых лиц, ни друзей и родственников

пороху плеш проели за кума прокурором. тут молчат как в рот мочи набрали. зебилы
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А как же иначе, всё в семью!
Всё в семью!​
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а че за садизм, цензор?) из любви к искуству по кусках растащили такое шикарное видео)))
Моделі, танцівниці, бізнес-партнери та ведучі: хто працює помічниками у «Слуг народу»?

https://www.youtube.com/watch?v=qjKR9I6yIlA
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​життя по-новому.... там вроде можно 37 помощьников иметь..интересно, кто остальные???)))
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кумовья, сватья, крестники....​ + одна МОДЕЛЬ
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​В СССР это называли семеный подряд.
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А как называют в Гватемале? А в Нигере или вна Соломоновых островах?​
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всегда и везеде в семье помогали дрг-другу. Тебя это удивляет?​
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​При Порохе стали называть - кумовство , а при Зюзе - такнужно . Ибо - ньэ можэт жэ новая власть аградить сибя ниправеренными людьми .. .
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​Конец эпохи кумовства. Теперь тупо семейный бизнес.Это быдло даже не стесняется.
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​Ну, осталось только деток пристроить и "ЖИЗСТЬ УДАЛАСЬ!"
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​даже на мелочах хотят крысить, пристроить родственничков и знакомых на теплое место, можно ниче не делать а деньги капают и ксива есть
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​Это мерзко, но неважно. Сейчас важен факт ухода Данилюка, идиотизм Кортавого в США, который проявится не самым лучшим образом для Украины. Вопрос земли. Вот что реально важно. А Юзик...То таке, даже упоминать не стоит в свете грядущих событий.
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Тренд в сторону Майдана, однако. пошел.........​
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Интересно, а зарплату этим помощникам платят налогоплатильщики?
Справедливо было бы что бы их содержали за счет Зе электората
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​...а в Раде опытный водила-разводила не нужен? -- я б подумал... -- дівчата дуже файні...*)
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​Никаких своих людей. Никакого кумовсва...
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​зашибись! кроме матов и добавить нечего...
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​веселится и ликует весь народ!мы их сделали!нам с этим теперь жить!
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​Приколныелюди эти порохоботы, когда при пете депутаты бандиты брали себе в помощники киллеров и массажистов, они не возмущались.
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​КЛЮЧОВІ слова "НА ДОБРОВОЛЬНИХ ЗАСАДАХ" пєтєрасти, як завжди, в упор не бачать
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​Ото Юзік лошара! Замість того, щоб взяти собі помічницю масажистку-кулінара, він взяв дружину. Яка від неї користь?
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Зелена безсоромність вражає.​ І це подобається українцям?
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