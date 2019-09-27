​Отношение Берлина к Киеву не изменится, - представитель Меркель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь на брифинге в пятницу в Берлине.

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил Штеффен Зайберт.

Он отметил, что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ.

Штеффен Зайберт отметил, что между двумя странами ведется активный диалог с целью подготовки саммита в "нормандском формате", поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса. Зайберт также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.

Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль в свою очередь уточнил, что участие Германии в делах Украины очень большое. По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. К тому же, Берлин очень сильно занят политически в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе.

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко защищает Меркель от критики Трампа, - Politico

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.