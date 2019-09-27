​Отношение Берлина к Киеву не изменится, - представитель Меркель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь на брифинге в пятницу в Берлине.
"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил Штеффен Зайберт.
Он отметил, что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ.
Штеффен Зайберт отметил, что между двумя странами ведется активный диалог с целью подготовки саммита в "нормандском формате", поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса. Зайберт также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.
Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль в свою очередь уточнил, что участие Германии в делах Украины очень большое. По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. К тому же, Берлин очень сильно занят политически в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе.
"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил дипломат.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Тож не такі патякали як наше ЗЕ.
...Меркель ж не вечная, как Зеля и *****... *)
В реале -- очень даже всё изменилось! -- ...шо Америка скажет в следующем году -- так и будет.
...но отношение Киева к Берлину не изменится...*)
Пошарил немного в мировой интернет сети. Там ад адский.
Не помню, чтобы так смеялись и издевались над Украиной.
Выкладывают перепугано-перекошенные фото Зеленского. Открыто пишут "про@@анная страна".
От така муйня, малята!
Иван Лютый
Ти мусиш розбиратися в історії, економіці, грамотно писати, і, бажано, знати іноземні мови.
Порохобот - це не про політичну силу. Це про Україну.
Це про віру не в месію та холодильник, а про те, що головний ворог - у Кремлі, нашій боротьбі - не одне століття, і ліпше ми передамо своїм внукам меча, аніж кайдани.
Порохобот - це коли за вдячність своєму Президенту дорікають люди, що репостять вірша про "маму Рімму".
Порохоботом бути втомлює.
Ти мусиш постійно відбиватися від нападів зрадофілів, русофілів та зелефанів, які один до одного чомусь дуже лояльні.
Ти завжди повинен чути питання "Хто убив Гандзюк", але не маєш права у відповідь запитати: "Хто убив Тимчука і Комарова?". Тому що опонент вже не пам'ятає хто це.
Це постійний супротив пропаганді та інтелектуальна праця.
Порохобот - це бути в меншості. Але у такій, яка нікому не продасться, нікуди не дінеться, і в більшості своїй складається із найкращих людей.
Порохобот - це тоді, коли багато хто соромиться свого вибору через 100 днів, не пошкодувати щодо свого жодного разу протягом п'яти років.
Путч - так путч, Петре Олексійовичу! Лупайте сю скалу, а ми будемо тилом.
Многая Вам літа і з Днем народження!
В.Царенко* * *
Гарних вихідних, шановні форумчани!