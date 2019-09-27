 СБУ уведомила меня о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке скорых на 100 млн грн. Есть еще вопросы? - Скалецкая прокомментировала заявления госслужащих МОЗ

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, передает Цензор.НЕТ.
"Я взяла на себя персональное обязательство перед президентом, получила его поддержку и одобрение относительно продолжения движения изменений в системе здравоохранения. Я взяла на себя персональное обязательство перед Верховной Радой Украины и народом Украины, что сделаю все, чтобы каждый украинец имел доступ к качественным, своевременным, высокотехнологичным медицинским услугам. Я взяла на себя персональное обязательство перед премьер-министром Украины, что выполню каждый из пунктов, возложенных на меня программой правительства и продолжу начатые трансформации. Несу персональную ответственность перед народом Украины, президентом, парламентом и правительством. Поэтому первое - в Минздраве будет проводиться аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход", - заявила министр.
"Реформа государственной службы - чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне не понятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами. В этом меня поддержал премьер-министр", - акцентировала она.
"Второе - работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", - заверила министр.
"Третье - по обвинению и информации о лекарствах, приобретении автомобилей скорой помощи и других упреках. Я лично изучаю каждый из пунктов. Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения. Удивительно, что я узнаю о проблемах через Facebook, когда нахожусь в командировке в США. Отдельное внимание - о закупке автомобилей. СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаментам здравоохранения в областях. Есть еще вопросы?" - констатировала Скалецкая.
"Хочу заверить всю команду министерства - все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле - дальше будет работать в команде. И на том точка. Суть реформы государственной службы - профессиональные чиновники, знатоки своего дела, без политики работают на государство. А не политическими средствами воюют с командой министерства. Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет. Так же, как и в первый день моей работы, когда я собрала всех и спросила о насущных задачах, что более всего необходимо. Общаюсь со всеми, прислушиваюсь, работаем вместе. Пациенты и врачи устали от политики. Они ждут результатов нашей работы", - резюмировала министр.
Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.
Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.
До вашої уваги - ЗЕхайп. Наразі від 18 - 24 вересня 2019 р.ЗЕхайп 7.
Президент Зеленський обірвав опонентів під час конференції щодо реформи з управління земельними стосунками: «У нас не урок географії!» Невдоволення президента викликала нагадка, що в Ізраїлі немає ринку землі. Присутні в залі почали назвати інші країни в яких так само немає ринку землі. Добре хоч не запитали в президента що таке взагалі - ринок землі?ЗЕхайп 6.
Народний депутат від фракції "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що Володимир В'ятрович, який до вчорашнього дня обіймав посаду голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП), "легалізував нацизм". Водночас прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що незважаючи на звільнення Володимира В'ятровича, ключові напрямки роботи Інституту національної пам'яті залишаться незмінні. Далі будуть «нацизм легалізовувати»?ЗЕхайп 5.
Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський розіслав тисячі листів з однаковим текстом на всі адреси представників Лондонської школи економіки, де нині працює екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева. Зміст приблизно такий, що Гонтарєва - головний ворог України, бандит і корупціонер. «Я вважаю, це несе ганьбу для країни ", - розповіла Гонтарева. Знайшла чим дорікнути, у Дубінського робота така - ганьбу нести.ЗЕхайп 4.
Зеленський паралізував роботу колл-центру НАБУ. Президент Володимир Зеленський закликав українців звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабар або відкат. Представники НАБУ звернулися до Президента Володимиру Зеленському та українців з проханням не повідомляти їм на гарячу лінію про кожний випадок корупції, як раніше просив Глава держави. Велика частина дзвінків надходить не за адресою, оскільки НАБУ займається тільки кримінальними корупційними злочинами, вчиненими вищими посадовими особами, які уповноважені виконувати державні або місцеві функції, однак своїми діями створюють загрозу державній безпеці України. Кажуть в екологічній службі і в ДСНС сильно напряглися.ЗЕхайп 3.
На зустрічі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Офісі Президента активістам і блогерам розповіли, що Президент України Володимир Зеленський - один з найбільших лідерів світу. Про це повідомив представник "ІнфоНапалма" Михайло Макарук. От такого в історії України ще не було - з гарантією!ЗЕхайп 2.
У партії "Слуга народу" вважають, що Україна повинна переглянути свій підхід до відносин з НАТО і відмовитися від ідеї вступити в альянс. Про це заявила обрана від президентської партії "Слуга народу" представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді і голова парламентського підкомітету з держбезпеки і оборони Ірина Верещук в інтерв'ю телеканалу "112 Україна". Ніяк не риторика Табачника і Колесніченка!ЗЕхайп 1.
Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції "Європейська Солідарність", екс-спікера парламенту Андрія Парубія. За організацію захисту Одеси навесні 2014 го. В своєму листі ГБР це називає "масовими заворушеннями". Абсурдними звинувачення ДБР назвав навіть міністр Арсен Аваков. Цікаво - а бійцям добробатів до допитів коли приготуватися?На цьому - все. До зустрічі на ЗЕхайпі у наступну середу. Хайпами ЗЕкоманда нас старанно продовжує радувати.
Она назначила аудит и тормознула все процессы.
А люди уже получили за это денюшки...... Многие успели потратить(((
И как жить дальше? Только бастовать и подымать ветер........
Или кто-то думает, что эти клерки подняли бузу в интересах больных?????????