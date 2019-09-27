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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2024) скандал (4296) Зоряна Скалецкая (21)

 СБУ уведомила меня о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке скорых на 100 млн грн. Есть еще вопросы? - Скалецкая прокомментировала заявления госслужащих МОЗ

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, передает Цензор.НЕТ.

"Я взяла на себя персональное обязательство перед президентом, получила его поддержку и одобрение относительно продолжения движения изменений в системе здравоохранения. Я взяла на себя персональное обязательство перед Верховной Радой Украины и народом Украины, что сделаю все, чтобы каждый украинец имел доступ к качественным, своевременным, высокотехнологичным медицинским услугам. Я взяла на себя персональное обязательство перед премьер-министром Украины, что выполню каждый из пунктов, возложенных на меня программой правительства и продолжу начатые трансформации. Несу персональную ответственность перед народом Украины, президентом, парламентом и правительством. Поэтому первое - в Минздраве будет проводиться аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход", - заявила министр.

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"Реформа государственной службы - чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне не понятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами. В этом меня поддержал премьер-министр", - акцентировала она.

"Второе - работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", - заверила министр.

"Третье - по обвинению и информации о лекарствах, приобретении автомобилей скорой помощи и других упреках. Я лично изучаю каждый из пунктов. Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения. Удивительно, что я узнаю о проблемах через Facebook, когда нахожусь в командировке в США. Отдельное внимание - о закупке автомобилей. СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаментам здравоохранения в областях. Есть еще вопросы?" - констатировала Скалецкая.

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"Хочу заверить всю команду министерства - все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле - дальше будет работать в команде. И на том точка. Суть реформы государственной службы - профессиональные чиновники, знатоки своего дела, без политики работают на государство. А не политическими средствами воюют с командой министерства. Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет. Так же, как и в первый день моей работы, когда я собрала всех и спросила о насущных задачах, что более всего необходимо. Общаюсь со всеми, прислушиваюсь, работаем вместе. Пациенты и врачи устали от политики. Они ждут результатов нашей работы", - резюмировала министр.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

СБУ уведомила меня о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке скорых на 100 млн грн. Есть еще вопросы? - Скалецкая прокомментировала заявления госслужащих МОЗ 01
СБУ уведомила меня о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке скорых на 100 млн грн. Есть еще вопросы? - Скалецкая прокомментировала заявления госслужащих МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150853
 
   
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СБУ уведомила меня о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке скорых на 100 млн грн. Есть еще вопросы? - Скалецкая прокомментировала заявления госслужащих МОЗ - Цензор.НЕТ 8049

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НАДО РАСКАЗАТЬ ХУНВЕЙБИНУ 😀😀😀ЕРМАКУ КТО ТАКОЙ ДИКТОТОР Дикта́тор (лат. dictator, от dicto - диктую, предписываю):Древнеримское чрезвычайное должностное лицо (магистрат) в период Республики (V - 2-я половина I века до н. э.), назначавшееся консулами по решению сената максимум на 6 месяцев при крайней опасности (внутренних неурядицах, военной угрозе и т. д.), когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица.Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. Диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом[1].(переносн.) - жёсткий, авторитарный руководитель, лицо, облечённое неограниченной властью в какой-либо области управления или хозяйства.
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​Люди мрут ,как мухи ,а она улыбается.Да, не Супрун она.Та хоть просветительской работой занималась.Даже мне,сроду не лежавшему в больнице, и то было полезно.Ульяна не бросай своё просвещение!Опять в мракобесие иначе попадём
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может губы не позволяют фоткаться без улыбки, как "путчистке лизе"
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А тут верещали шо Супруниха доктор-смерть.​
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У чому була потреба у поїздці разом із клоуном у Америку?
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доктор Х@й в ж@пу наносит ответный удар!
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​Если провести настоящий аудит, хотя бы на IQ, то тебя первую надо гнать ссаными тряпками. И папика твоего с "@уем в ж@пе"
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она узнает из фейсбук...может пошутили...все-таки сам президент ключит от скорых по-скорому вручал...
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оказывается, не только петро не дает покоя новой команде...исландская сборная, работай-те​
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оказывается, не только петро не дает покоя новой команде...исландская сборная, работай-те​
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ожидаемо все что не по ней будет коррупцией аж скучно​
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​Це вона про "швидкі" на яких піарився блазень?
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Бар​ышня-умничка. Так их))
Она назначила аудит и тормознула все процессы.
А люди уже получили за это денюшки...... Многие успели потратить(((
И как жить дальше? Только бастовать и подымать ветер........
Или кто-то думает, что эти клерки подняли бузу в интересах больных?????????
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​100 лимонов на скорые? Это как это - в каждое село скорая с установленым МРТ?
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​Я кілька днів тому по цій темі сказав те ж саме - всі завивання почалися через зупинку в дерибані бюджетних потоків. Пацани вже відкати хапнули і за кордон вивели, а тут піндець... А ті, хто бабла закинув назад з відсотками "попросять"...Когось чекає поїздка до лісу...
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