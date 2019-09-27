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 Политика Украины
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Все про:Боднар (52) Польша (4928) эксгумация (56)

 Украина разрешила Польше проведение поисково-эксгумационных работ

Украина дала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ.

Об этом сообщил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

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Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе Украина дала Польше положительный ответ

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начать работу совместно с польскими экспертами", - отметил Боднар.

Как отметил посол Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украина, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти для возобновления эксгумации.

Источник: https://censor.net.ua/n3150852
 
 
 Топ комментарии
 
А українські пам'ятники воїнам УПА ляхи вже відновили ? Безхребетні зелені ​колаборанти навіть не поцікавилися, запроданці
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вот в данном случае не гони....
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А подвох в том что поляки разрушили какие-то памятники УПА в Польше и посылали наших нафиг и принципиально отказывались идти навстречу.
И ничего хорошего не вижу в этом разрешении - это плевок и унижение Украины.
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​кто подскажет в чём подвох . ведь не просто столько времени не разрешали ?
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Дело тянется со времён Богдана Хмельницкого.+ другие события.​
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Совковое наследие - не признавать и затирать нелицеприятные моменты собственной истории.​
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А подвох в том что поляки разрушили какие-то памятники УПА в Польше и посылали наших нафиг и принципиально отказывались идти навстречу.
И ничего хорошего не вижу в этом разрешении - это плевок и унижение Украины.
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Да . уже нашёл в интернете . поляки разрушали памятники над захоронениями украинцев и не разрешали провести перезахоронения в Украину . порох в отместку запретил полякам здесь копать. по крайней мере памятники в Польше рушить перестали сразу . . так и знал . что от зебилов ну ничего хорошего не дождёшься . любую новость смотришь со стороны . что опять за херню для страны придумали ​
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А українські пам'ятники воїнам УПА ляхи вже відновили ? Безхребетні зелені ​колаборанти навіть не поцікавилися, запроданці
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190 украинцев покалечено и убито в Польше с начала года.Вот повод пикетировать посольство и евросьтруктуры.​
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На пам'ять про українців у Польщі та знищення пам'ятників плюнули?
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​Прийдеться людям самим пояснювати що так не можна. І дослідникам й Зелінському.
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​Выдайте им совковые лопаты - пусть копают!!!
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​Правільний крок,війна закінчується,коли поховано останнього солдата.Польщі зараз потрібна Україна,а Україні Польща.
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​достойный прогиб зели за снос памятника упа, и учащающиеся избиения украинцев
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Ну все вірно, що не українцям при владі, до чужої національної гідності.
Наступний крок я так розумію буде дискусія на тему Lwow і Łuck polskie miasta і сойдемся где то по-середине.
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