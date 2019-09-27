 Украина разрешила Польше проведение поисково-эксгумационных работ

Об этом сообщил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

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Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе Украина дала Польше положительный ответ

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начать работу совместно с польскими экспертами", - отметил Боднар.

Как отметил посол Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украина, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти для возобновления эксгумации.