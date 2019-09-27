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 Общество
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Все про:Львовщина (1748) Нафтогаз (2736) Черкасщина (619) отопительный сезон (245) Смела (24)

 Смела и Червоноград могут остаться без отопления из-за долгов, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что городам Смела (Черкасская область) и Червоноград (Львовская область) грозит срыв отопительного сезона из-за задолженности.

Информация о компаниях, задолженности которых ставят под угрозу начало отопительного сезона, опубликована на сайте НАК "Нафтогаз", сообщает Цензор.НЕТ.

Всего в списке должников – 116 компаний. Всего же тепло в дома украинцев поставляют 1316 предприятий.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - заявили в компании.

Смела и Червоноград могут остаться без отопления из-за долгов, - Нафтогаз 01

Также на Цензор.НЕТ: Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник

Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3150850
 
 
 Топ комментарии
 
Смила?7?!

Дык Наш Бубочка - Солнышко Наше - приказал же какому "черту" продать свою машину, и на эти деньги подготовиться к отопительному сезону!

Неужели Наш Бубочка сморозил херню?
Быть не может - он же величайший политик современности.
На велосипеде ездит и все для народа.
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​А какая там статистика по последним выборам ?
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так стоп. все же порешали еще весной. и команда новая. шо опять случилось?
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​Нафтогаз публікуватиме інформацію про тепловиків, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iMТам видно, что практически вся Украина будет мерзнуть. Но ЭТО никого не колышет.
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​А какая там статистика по последним выборам ?
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Т. е, выбери они соевого, то было бы, как прошлой осенью, когда Грося приказал сорвать пломбы на опломбированных газовых вводах из за долгов? Что это дало и что решило? ​
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​В прошлом году у нас был холод до декабря. Весь город мёрз за исключением нескольких домов! Всем пофиг! Что той власти было пофиг, что этой. Все одинаковые. Разница только в том, что в этот раз вообще грозятся НЕ включать отопление. А то, что тарифы ненормальные (56 гривен за квадратный метр), то это как-бы... Дыбилы, одним словом. Все деньги только себе в карманы((
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Вот почему я ниже и написал, что "ситуация - супер... ".​
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http://xn--80aulcp5a5c.dp.ua/stati/530-skolko-stoit-ustanovka-avtonomnogo-otopleniya-v-kvartire/
Почему же. можно решить проблему, если все соседи на стояке согласятся установить автономку. Но... Если прочесть и послушать тех. кто устаналивает, то в сумме выходит огромная цифра. Практически неподъемная. Можно, конечно, и электрическое поставить. Что тоже недешево. И, главное, что нет, чтобы тарифы снизить для людей, а ни свои карманы набивать (нужно учесть, что те конторы. которые занимаются установкой автономного отопления, неплохо остегивают властьимущим), они вынуждают людей брать под автономку кредиты! Устраивать в квартирах разруху! Эти трубы, если не спрятать под пол, являются рассадниками для тараканов, что ужасно! Плюс разбалансировка в системе! Дома стояли по 30-40 лет без автономки, без сообветствующей вентиляции. И вдруг, на тебе! Ой, скажу я Вам, это еще те проблемы... Другое дело домА, которые строятся сейчас. А те, что еще до времен царя Гороха строили, в них нельзя - можно пострадать рано или поздно. Особенно, если котлы фуфлыжные. В общем, нюансов много. Пусть гады тарифы снижают. Хватит над людьми издеваться.
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строится автономка на весь дом - и 90% снимаются, как по цене. так и по перестройке. Фактически пристраивается котельня, а вся разводка остается та же. Другое дело что системы отопления забились и проржавели в самом доме - это реально проблема​
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добавим к Смеле - Кривой рог: зебилы шмаркли должны мерзнуть​ - долги вилкулов прощены зеленским:D
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Мнение идиотов я не спрашивал. ******** нах, тупорылая дегенератина. ​
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а никто твоего мнения, идиот, и не спрашивает:D
ты - зебил, а зебилы, априори, не способны высказать хоть что-то осмысленное
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своё "мнение", ты. как типичный чухонец из лахти - высказал, когда назвал агрессию расеи против Украины - "гражданской войной, развязанной Украиной"
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​Ситуация супер - население не имеет права отказываться от монополистов централизованного отопления и в свою очередь становится заложниками разборок между монополистами с "Нафтогаза" и "Теплосетью"...
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так стоп. все же порешали еще весной. и команда новая. шо опять случилось?
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Лох это судьба. Лох должен страдать и лох будет страдать!​
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лох не мамонт,лох не вымрет! МММ Мавроди (С)​
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​В Червонограде вообще должно быть бесплатным отопление.Шахтёры .И Котельную и ТЭС слабо построить на угле?.Работа для шахтёров была бы всегда.Пустили шалав путлеровских к себе.И Уголь далеко возить не надо.
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Смила?7?!

Дык Наш Бубочка - Солнышко Наше - приказал же какому "черту" продать свою машину, и на эти деньги подготовиться к отопительному сезону!

Неужели Наш Бубочка сморозил херню?
Быть не может - он же величайший политик современности.
На велосипеде ездит и все для народа.
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папередники!во всех непонятных ситуевинах.только папередники
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щось долар падає, а ціни скажено ростуть(((
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так,обойдемся без мвф​
читал, искусственный процесс-несите доллары в скупку,пока совсем не упал
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Ну да. Грося наказав зірвати пломби на опломбованих газових вводах котелень. На що "Нафтогаз", до існуючих на той час боргів, ​накинув чималий штраф за самоуправство. Плюс борги населення за минулу зиму і "маємо те що маємо".
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​А что ***** продолжает рулить нафтогазом,потроховским ворам все равно какая власть - они бессменны?
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тарифы снизили,платипричем здесь нафтогаз до долгов по жкх в городе Смеле?
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​Какие долги -люди платили,а ***** разворовал и отправил американской маме.
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ага.именно в Смеле,который уже раз,может Зинка?
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​Это что за текст,автор явно имеет мозг мартышки.
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неужели без отопления оставят квартиру, ​купленную президентом семье погибшего шахтера?... а остальной город можно наказать за блокаду русского угля...чтобы помалкивали
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​Помста за блокаду кацапського вугілля?Зєля такі мудак.
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