 Смела и Червоноград могут остаться без отопления из-за долгов, - "Нафтогаз"

Информация о компаниях, задолженности которых ставят под угрозу начало отопительного сезона, опубликована на сайте НАК "Нафтогаз", сообщает Цензор.НЕТ.
Всего в списке должников – 116 компаний. Всего же тепло в дома украинцев поставляют 1316 предприятий.
"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - заявили в компании.
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Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iMТам видно, что практически вся Украина будет мерзнуть. Но ЭТО никого не колышет.
Почему же. можно решить проблему, если все соседи на стояке согласятся установить автономку. Но... Если прочесть и послушать тех. кто устаналивает, то в сумме выходит огромная цифра. Практически неподъемная. Можно, конечно, и электрическое поставить. Что тоже недешево. И, главное, что нет, чтобы тарифы снизить для людей, а ни свои карманы набивать (нужно учесть, что те конторы. которые занимаются установкой автономного отопления, неплохо остегивают властьимущим), они вынуждают людей брать под автономку кредиты! Устраивать в квартирах разруху! Эти трубы, если не спрятать под пол, являются рассадниками для тараканов, что ужасно! Плюс разбалансировка в системе! Дома стояли по 30-40 лет без автономки, без сообветствующей вентиляции. И вдруг, на тебе! Ой, скажу я Вам, это еще те проблемы... Другое дело домА, которые строятся сейчас. А те, что еще до времен царя Гороха строили, в них нельзя - можно пострадать рано или поздно. Особенно, если котлы фуфлыжные. В общем, нюансов много. Пусть гады тарифы снижают. Хватит над людьми издеваться.
ты - зебил, а зебилы, априори, не способны высказать хоть что-то осмысленное
Дык Наш Бубочка - Солнышко Наше - приказал же какому "черту" продать свою машину, и на эти деньги подготовиться к отопительному сезону!
Неужели Наш Бубочка сморозил херню?
Быть не может - он же величайший политик современности.
На велосипеде ездит и все для народа.
читал, искусственный процесс-несите доллары в скупку,пока совсем не упал