EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1148  58
Все про:Трудовой кодекс (129) Юлия Соколовская (4)

 Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская

Новая редакция Трудового кодекса будет направлена на либерализацию трудовых взаимоотношений работодателя и работника, сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"Сейчас Трудовой кодекс на этапе концепта, который мы предлагаем. На самом деле, есть желание, чтобы он был достаточно либеральным, в том числе в плане контрактных отношений. Главная идея, чтобы наши трудовые отношения были менее зарегулированы. Вы, наверное, сами знаете, сколько работодателю стоит создать рабочее место, а потом, если у него не складывается с сотрудником, то какая тяжелая процедура увольнения. Документ будет направлен на либерализацию взаимоотношений работодателя и работника", - сообщила Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что гибкость на рынке труда и в трудовых отношениях важна для всех, потому что будет создаваться больше рабочих мест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задача Минсоцполитики не только делать выплаты, но и развивать социальные услуги, - министр Соколовская

"В этом и суть либерализации, чтобы работодатели не боялись создавать рабочие места, чтобы им это было несложно потом администрировать", - добавила она.

В то же время Соколовская опровергла тезис, что либерализация Трудового кодекса для работодателей будет неким наступлением на права работников.

"Я не считаю, что либерализация трудовых отношений плохая для человека. Есть опыт зарубежных стран, который показывает, что при либерализации трудовых отношений реально создаются рабочие места, и появляется гибкость для работников. Это не только и не столько для работодателей", - подчеркнула министр.

По ее словам, через три-четыре недели Минсоцполитики, Минэкономики и профильный комитет парламента наработают концептуальные вещи, с которыми уже можно будет выходить на обсуждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем

На уточняющий вопрос, заработает ли новый Трудовой кодекс с 1 января 2020 года, глава Минсоцполитики отметила, что "это немного оптимистично, но мы бы хотели сделать это как можно быстрее". "Команда работает, чтобы в сроки более или менее вкладываться", - добавила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3150846
 
 
 Топ комментарии
 
конечно! теперече по новому КЗоТ ЗЕолигархи будут увольнять слуг по щелчку пальца без объяснения причин!!!
 показать весь комментарий
 
​Все трудовые отношения одной фразой
Новий Трудовий кодекс буде спрямований на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська - Цензор.НЕТ 3116
 показать весь комментарий
 
​кодекс для рабовладателей...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага, раздєть, витряхнуть послєдишкі і содрать шкурку...
 показать весь комментарий
 
 
​зебилизм Кривбасса прогрессирует:
Криворожские активисты вместо Павлова на должность заместителя мэра Кривого Рога предложили Януковича

https://www.0564.ua/news/2523950/krivorozskie-aktivisty-vmesto-pavlova-na-dolznost-zamestitela-mera-krivogo-roga-predlozili-anukovica-foto-video
 показать весь комментарий
 
Владі головне - відпуза накормити буржуя.
а народ то таке, може пососати і лапу.
А буржуї натирили бабла.
обдерли народ як липку, і грошики в офшори.
 показать весь комментарий
 
 
Із новим Трудовим кодексом, податками на малий бізнес,гігантськими акцизами на цигарки влада піде на місцеві вибори. Та вони що, ЗЕБІЛИ? ​
 показать весь комментарий
 
 
Думаеш не будуть голо савать ?​ Аж бигом!
 показать весь комментарий
 
 
в унисон с кацапией идут ​ там тоже кзот изменяют против людей . методички прямо из кремля получают
 показать весь комментарий
 
 
Да, но вот только трудится похоже будет уже НЕКОМУ ....
 показать весь комментарий
 
 
​а эти все конфети пускают и бульбашки..клоуны по вас уже пошли а вы играетесь в правительство...​
 показать весь комментарий
 
 
Особенно возможность увольнять во время декрета, этому поспособствует!

Работает у меня одна фанатка зеленского, надеюсь скоро залетит.
 показать весь комментарий
 
 
​Только хотела сказать, что дамочки скорее будут еще больше рожать, чтобы государство оплачивало им материнство, мать-одиночество и прочие плюшки, лишь бы не работать. Будет ходить по инстанциям, денег побольше выпрашивать, нежели на работу устроиться)). Их же мужичкИ - возле теплого бочка беременной жАны пивасик пить да футбол смотреть вместо работы. Вот и все работнички). Но самое плохое... все суды-пересуды будут на стороне детей и их количестве. (Это если кто вздумает их увольнять во время беременности, например)
 показать весь комментарий
 
 
конечно! теперече по новому КЗоТ ЗЕолигархи будут увольнять слуг по щелчку пальца без объяснения причин!!!
 показать весь комментарий
 
 
типа они раньше многое объясняли)​
 показать весь комментарий
 
 
Она что и Трудовой кодекс будет писать?
 показать весь комментарий
 
 
Алекс, это как в армейском Уставе будет:
1. Работодатель всегда прав.
2.Если работодатель не прав, смотри пункт 1.
Вопрос зебеням -вы этого хотели? Наслаждайтесь. И да, боюсь, к новой редакции КЗоТа, зеленой, работать здесь таки будет некому, правильно тут уже заметили.
 показать весь комментарий
 
 
Вы, наверное, сами знаете, сколько работодателю стоит создать рабочее место, а потом, если у него не складывается с сотрудником, то какая тяжелая процедура увольнения. Документ будет направлен на либерализацию взаимоотношений работодателя и работника"Источник: https://censor.net.ua/n3150846

Ой ля, ржу с зебилов. Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 9465
 показать весь комментарий
 
 
Надо добавить увольнение смс кой , на кой.​ Мы же в диджиутилизацию идем ?
 показать весь комментарий
 
 
​Топ коммент) Ржу:D
Желательно чеб еще смску оплатил работник. А то на них смсок не наберешься)
 показать весь комментарий
 
 
Пункт первый и последний нового Трудового договора:

1. Работник пишет заявление о увольнении по собственному желанию с моральной компенсацией в размере месячного заработка Работодателю.
2. Все свободны.....
 показать весь комментарий
 
 
либирализация означает одно, пофигу права трудящихся!! что приведет к еще большему оттоку трудовых кадров за рубеж!! я понимаю что новые керманичи уже вовсю собирают и косят бабло для построения запасных аэродромов за рубежом, но что будут делать остальные которые не смогут убежать!!
 показать весь комментарий
 
 
Что делать остальным, Руслан? ​ а пусть смотрят Вечерний Квартал и Голобородька.
 показать весь комментарий
 
 
лібералізм був при совєтах. хрен горького п'яницю вигониш. а зараз рабство хочеться узаконити.
 показать весь комментарий
 
пан, проффесор, ти хоч сам шось пойняв шо писданув?​
 показать весь комментарий
 
Кодекс не тронь.Для либерантов есть контракт.Договорное право никто не отменял. И где почасавая оплата минимальная.
 показать весь комментарий
 
 
​Всё ясно.Увольнение в отпуске,на больничном и в декретном отпуске.Зебилы,вы-зробылы цэ разом!
 показать весь комментарий
 
 
​Ахахаха теперь вы будете рабами.
 показать весь комментарий
 
 
​Ну а че,может и неплохо. Теперь Зебилов можно увольнять особо не выискивая причину. Норм.
 показать весь комментарий
 
 
​почасовая оплата канула. смотрю в лету, Украина - це Европа!)
 показать весь комментарий
 
 
​1. Жизнь с мудаками- Пойдем, я познакомлю тебя с мудаками,- сказал одному мальчику добрый волшебник.
- Спасибо, не надо,- ответил мальчик,- у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А за чем мне с ними знакомится?
- Однажды они определят твою судьбу!
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик - у меня есть мама и папа.
- За кого мама с папой проголосовали, те и будут определять твою судьбу,- ответил волшебник.После принятия первого варианта закона по РРО №1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" начальник юридического управления Кабмина (его забыли уволить) прямо перед Гончаруком насчитал 38 нестыковок с законодательством и одно нарушение Конституции. И прямо спросил Гончарука - вы хотите с этим работать или за это сидеть?

Гончарук позвонил Зеленскому. Закон пересмотрели, внесли изменения.Сегодня по той же процедуре тот же начальник юридического управления указал уже на 41 нестыковку. И сказал гениальную фразу - от того, что это будет бесплатно, оно не станет законным.2. США отменяют визовый режим, размещают свою военную базу, разрабатывают совместный план по противодействию Северного Потока-2. Это все с поляками. Там все гуд.А что же наш "великий мировой лидер"?Выше нос, мои деревянные Буратины. Я вам вишенку на торт принес.Как известно, в Штатах идёт информационная война Трамписты против Байденистов - с визгами, с воплями рубятся, перья летят. Всякие FOX против СNN. Везде мелькает Зеленский от NY Times до LA Times. Как вы думаете, акулы пера спокойно отпустят криворожского мальчика?Не кисните, сегодня-завтра вас и, к сожалению, нас с вами ждет новая порция позора. Оно в ООН.3. Сюрреализм.Зеленский: "Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги".И это говорит человек, который за 3 года приобрел недвижимости на 300 миллионов гривен, при этом почти все его юрлица убыточные, то есть не платят налоги.4. Итоги клоуна за неделю:- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПы поставлены раком;
- Учителя - это мэм;
- Штайнмайер - это сила;
- Клоун - мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, который открывает путь для импичмента;
- Членство в НАТО - не приоритет;
- Прокуроры попали во времена Януковича;
- Качнули экономику на минус 1,7%.Эй, зебилоиды, вы как там? Вам в глазах еще не печет?Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 83965. А помнишь быдлан, когда ты бился в эйфории с пеной на е*альнике, что вы "сделали их вместе", собираясь отнимать и делить, вешать "порохоботов" и все остальное?Я писал тебе, гнида: начнут с таких как ты. Вас вые*уть и высушат первыми. Вас, а не условного Ахметова или Коломойского. И что? Как дела, уе*ки? Сделали "их" вместе? Что, и как? Чувствуете себя победителями? Уже живете как преЗеденты? Как коммунальные, уже снизили? А зарплаты ваши как, подпахотные дешевые шлюхи? Уже по €4000 или уже больше? Хуже не стало? Наклейки с машины чем сдирали? Как там борщевой набор? Алло, х*есосы?Конечно, тебя, гнида ты тупая, никто спрашивать не будет. Тебя будут раздевать, е*ать и доить. Вы сделали это вместе, помнишь? Моя ты бубочка….Просто держу вас в курсе.6. Редакция приносит свои извинения.Мы допустили грубую ошибку в слове "лидер" - вместо буквы "п" мы случайно напечатали букву "л". Виновные уже н
 показать весь комментарий
 
 
Це все реформи та покращення. покращення на покращенні​ і новий трудовий кодекс у тому ж ряду.
 показать весь комментарий
 
 
​Пинок под зад. Это достаточно либерально, или для пущей либеральности нужно помочь другими частями тела?
 показать весь комментарий
 
 
​1. Работодатель всегда прав.
2. Если работодатель неправ, смотреть пункт 1.
 показать весь комментарий
 
 
​Работникам без профессии станет совсем худо!
А "криворукие" и "безмозглые" работники будут просить милостыню возле супермаркетов.
 показать весь комментарий
 
А криворукие и безмозглые пойдут отнимать у умников, как уже было в начале ХХ века

 показать весь комментарий
 
 
именно так и будет
а если добавить сюда кучу оружия которое на руках,будет очень весело​
 показать весь комментарий
 
 
​Зебилы, пока вы любовались кубиками на животике Вовочки и его красными труселями - вам накидали таких ништяков! Но самое интересное - винить некого, вы сделали ЭТО. З"їли? Тепер плямкай(те)!
 показать весь комментарий
 
 
​на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская
...либерализация? ...хм...
...а ещё есть: демократизация, глоризация и профанация... -- в древнегреческой латыни много русских слов...*)
 показать весь комментарий
 
 
​Все трудовые отношения одной фразой
Новий Трудовий кодекс буде спрямований на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська - Цензор.НЕТ 3116
 показать весь комментарий
 
 
​Найманим працівникам доведеться повіситись
 показать весь комментарий
 
 
​на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская​
это только при одном условии хорошо - наличию конкуренции покупателей на рынке труда
а этого нет и не предвидится
 показать весь комментарий
 
Якраз навпаки. Робітників зараз мало, всі тікають за кордон.​
 показать весь комментарий
 
​Тоггда вилы и красный петух будут в самый раз приразрешении трудовых споров.
 показать весь комментарий
 
 
​Нужно заканчивать все споры фанов Зе и По. Нет смысла спорить, т.к. команда Зе - продолжатели дела По, только быстрее, как сказал один из "слуг". В очередной раз поменяли жопу на троне, сменили олигарха на слугу олигарха. Украинцам ничего хорошего не светит.
 показать весь комментарий
 
Потрібно змінювати народ, бо вже 28 років на ті ж самі граблі, але це справа не одного покоління.​
 показать весь комментарий
 
 
​Польща радіє,тепер в них ще більше буде працівників.Ну а в Україні залишаться пенсіонери та мусара.
 показать весь комментарий
 
 
​и на ветке ни слова про "порохососов, свинарчуков, мародеров и т. Д." Зебени, чего приуныли? Начинайте, я почитаю.
 показать весь комментарий
 
 
Сеня, на других ветках ситуация аналогичная!!! ​Вазелин шестой своими последними выходками загнал свое 73% стадо в информационный тупик, а новые методички не разослал)))
 показать весь комментарий
 
 
​Мы должны быть прежде всего европейским ,демократическим государством и в Трудовом кодексе, нам не нужны трудовые кодексы Древнего Рима! Тех,кто хочет трудовые отношения на предприятии сделать рабскими не должно быть в Украине. Еще в Рима говорили" Раб -плохой работник."
 показать весь комментарий
 
​В Древнем Риме рабы не имели права голоса
 показать весь комментарий
 
Если так пойдет дальше, то у нас все впереди.​
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх