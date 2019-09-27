 Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская

"Сейчас Трудовой кодекс на этапе концепта, который мы предлагаем. На самом деле, есть желание, чтобы он был достаточно либеральным, в том числе в плане контрактных отношений. Главная идея, чтобы наши трудовые отношения были менее зарегулированы. Вы, наверное, сами знаете, сколько работодателю стоит создать рабочее место, а потом, если у него не складывается с сотрудником, то какая тяжелая процедура увольнения. Документ будет направлен на либерализацию взаимоотношений работодателя и работника", - сообщила Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Министр отметила, что гибкость на рынке труда и в трудовых отношениях важна для всех, потому что будет создаваться больше рабочих мест.
"В этом и суть либерализации, чтобы работодатели не боялись создавать рабочие места, чтобы им это было несложно потом администрировать", - добавила она.
В то же время Соколовская опровергла тезис, что либерализация Трудового кодекса для работодателей будет неким наступлением на права работников.
"Я не считаю, что либерализация трудовых отношений плохая для человека. Есть опыт зарубежных стран, который показывает, что при либерализации трудовых отношений реально создаются рабочие места, и появляется гибкость для работников. Это не только и не столько для работодателей", - подчеркнула министр.
По ее словам, через три-четыре недели Минсоцполитики, Минэкономики и профильный комитет парламента наработают концептуальные вещи, с которыми уже можно будет выходить на обсуждение.
На уточняющий вопрос, заработает ли новый Трудовой кодекс с 1 января 2020 года, глава Минсоцполитики отметила, что "это немного оптимистично, но мы бы хотели сделать это как можно быстрее". "Команда работает, чтобы в сроки более или менее вкладываться", - добавила министр.
Криворожские активисты вместо Павлова на должность заместителя мэра Кривого Рога предложили Януковича
https://www.0564.ua/news/2523950/krivorozskie-aktivisty-vmesto-pavlova-na-dolznost-zamestitela-mera-krivogo-roga-predlozili-anukovica-foto-video
а народ то таке, може пососати і лапу.
А буржуї натирили бабла.
обдерли народ як липку, і грошики в офшори.
Работает у меня одна фанатка зеленского, надеюсь скоро залетит.
1. Работодатель всегда прав.
2.Если работодатель не прав, смотри пункт 1.
Вопрос зебеням -вы этого хотели? Наслаждайтесь. И да, боюсь, к новой редакции КЗоТа, зеленой, работать здесь таки будет некому, правильно тут уже заметили.
Ой ля, ржу с зебилов.
Желательно чеб еще смску оплатил работник. А то на них смсок не наберешься)
1. Работник пишет заявление о увольнении по собственному желанию с моральной компенсацией в размере месячного заработка Работодателю.
2. Все свободны.....
- Спасибо, не надо,- ответил мальчик,- у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А за чем мне с ними знакомится?
- Однажды они определят твою судьбу!
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик - у меня есть мама и папа.
- За кого мама с папой проголосовали, те и будут определять твою судьбу,- ответил волшебник.После принятия первого варианта закона по РРО №1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" начальник юридического управления Кабмина (его забыли уволить) прямо перед Гончаруком насчитал 38 нестыковок с законодательством и одно нарушение Конституции. И прямо спросил Гончарука - вы хотите с этим работать или за это сидеть?
Гончарук позвонил Зеленскому. Закон пересмотрели, внесли изменения.Сегодня по той же процедуре тот же начальник юридического управления указал уже на 41 нестыковку. И сказал гениальную фразу - от того, что это будет бесплатно, оно не станет законным.2. США отменяют визовый режим, размещают свою военную базу, разрабатывают совместный план по противодействию Северного Потока-2. Это все с поляками. Там все гуд.А что же наш "великий мировой лидер"?Выше нос, мои деревянные Буратины. Я вам вишенку на торт принес.Как известно, в Штатах идёт информационная война Трамписты против Байденистов - с визгами, с воплями рубятся, перья летят. Всякие FOX против СNN. Везде мелькает Зеленский от NY Times до LA Times. Как вы думаете, акулы пера спокойно отпустят криворожского мальчика?Не кисните, сегодня-завтра вас и, к сожалению, нас с вами ждет новая порция позора. Оно в ООН.3. Сюрреализм.Зеленский: "Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги".И это говорит человек, который за 3 года приобрел недвижимости на 300 миллионов гривен, при этом почти все его юрлица убыточные, то есть не платят налоги.4. Итоги клоуна за неделю:- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПы поставлены раком;
- Учителя - это мэм;
- Штайнмайер - это сила;
- Клоун - мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, который открывает путь для импичмента;
- Членство в НАТО - не приоритет;
- Прокуроры попали во времена Януковича;
- Качнули экономику на минус 1,7%.Эй, зебилоиды, вы как там? Вам в глазах еще не печет?5. А помнишь быдлан, когда ты бился в эйфории с пеной на е*альнике, что вы "сделали их вместе", собираясь отнимать и делить, вешать "порохоботов" и все остальное?Я писал тебе, гнида: начнут с таких как ты. Вас вые*уть и высушат первыми. Вас, а не условного Ахметова или Коломойского. И что? Как дела, уе*ки? Сделали "их" вместе? Что, и как? Чувствуете себя победителями? Уже живете как преЗеденты? Как коммунальные, уже снизили? А зарплаты ваши как, подпахотные дешевые шлюхи? Уже по €4000 или уже больше? Хуже не стало? Наклейки с машины чем сдирали? Как там борщевой набор? Алло, х*есосы?Конечно, тебя, гнида ты тупая, никто спрашивать не будет. Тебя будут раздевать, е*ать и доить. Вы сделали это вместе, помнишь? Моя ты бубочка….Просто держу вас в курсе.6. Редакция приносит свои извинения.Мы допустили грубую ошибку в слове "лидер" - вместо буквы "п" мы случайно напечатали букву "л". Виновные уже н
2. Если работодатель неправ, смотреть пункт 1.
А "криворукие" и "безмозглые" работники будут просить милостыню возле супермаркетов.
а если добавить сюда кучу оружия которое на руках,будет очень весело
...либерализация? ...хм...
...а ещё есть: демократизация, глоризация и профанация... -- в древнегреческой латыни много русских слов...*)
это только при одном условии хорошо - наличию конкуренции покупателей на рынке труда
а этого нет и не предвидится