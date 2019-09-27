 Данилюк подал в отставку из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским, - НВ

Об этом рассказал источник "НВ", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал собеседник издания, первой причиной ухода является глава Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, руководитель ОП пытался влиять на решения СНБО.

Второй же причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с президентством Зеленского, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

"Война серьезная", - заявил источник.

Напомним, 27 сентября секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке.

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