 Данилюк подал в отставку из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским, - НВ

Об этом рассказал источник "НВ", передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал собеседник издания, первой причиной ухода является глава Офиса президента Андрей Богдан.
По его словам, руководитель ОП пытался влиять на решения СНБО.
Второй же причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с президентством Зеленского, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.
"Война серьезная", - заявил источник.
Напомним, 27 сентября секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Тут писали, что это после эфира Шустрого агента. Наверное эти люди плохо эфир смотрели - Данилюк там ничего ТАКОГО не сказал, поржал над бредом, который нёс обсос Фурса.
У них ,наприклад оргазм від "говорящої голови ЄС" Софії ФЕДИНИ :,
хоч я там прокоментував :
ВІДВЕРТА БРЕХНЯ У Частині,Де "Якщо Європа хоче щоб Америка теж долучилась до оборони,до якихось безпекових .."
Панно Федино..
Розумієте..
у фейсбуку не будуть звертати увагу що ви жінка і щира(безсумнівно) патріотка..
Вас просто 'виї..уть'.
За брехню.
Бо Сша завжди (через НАТО) присутні у всіх оборонних процесах у Європі і вони за це платять..Це Європа,навпаки ,десятиліттями не виконувала оборонні бюджети..Дійшло До того,що у Бундесверу були у боєготовності на початок Російсько-української війни два винищувачі.Тому Трамп МАЄ ПОВНЕ ПРАВО ВИМАГАТИ ВІД ЄВРОПИ ХОЧА Б ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ПРО ОБОРОННІ БЮДЖЕТИ.
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По итогам поездки в Соединенные Штаты Америки глава Офиса президента
Украины Андрей Богдан укрепил свои позиции, а его главный визави Андрей
Ермак "сильно разочаровал" президента. Об этом сообщил источник из ОПУ
Telegram-каналу Резидент.
Теперь, как утверждает источник, под вопросом встреча в нормандском формате и дальнейшие переговоры с Россией.
а на яких підставах ?
Но об отставке Данилюка там ни слова, хотя тот попросился на выход два дня назад. Выводы сами сделаете?
А вдруг "пронесет".
совсем охренел ?
Сентябрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии
Зеленскому
необходимо вести себя не как порноактриса из его же сомнительного
скетча, а как девушка порядочная, у которой все - через ЗАГС. В данном
случае - исключительно по закону.
При всей биполярности общественного мнения к президенту Владимиру
Александровичу Зеленскому (ВАЗ) и его почитатели, и ненавистники
сходятся, что он - иной.
Чужд нашей привычной системе. Из-за этой «инаковости» я порой называю Зеленского политическим Маугли.
Об этом говорится в сегодняшней статье политического эксперта Александра Кочеткова для «Фокуса».
ВАЗ - нетипичный президент Украины. Хотя бы потому что у
предыдущих после выборов электоральный рейтинг начинал падать, а у него -
растет.
- 70% украинцев поддерживают Зеленского - опрос
- Рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы
Хотя, как ни странно, ничего осязаемого он украинцам пока не
обеспечил - ни уменьшения обстрелов на Донбассе, ни снижения
коммунальных тарифов, ни повышения реальных доходов. А триумфальные
перевыборы Рады и турборежим ее работы, в который уже засасывает и
правительство - это ведь сродни телевизионному шоу. В лучшем случае
можно посмотреть, но на самом деле не защитит, не накормит.
Оказалось, что Зеленский иначе, чем предшественники, строит отношения
с обществом, причем, делает это на невербальном уровне. Он предлагает
нам не смыслы, программы, цифры, а эмоции, ожидания, символы. И
предлагаемое Зеленским оказалось суперликвидным.
Поэтому на сегодня главным президентским инструментом оказывается
не умение управлять сложными общественными процессами, а способность
вызывать стойкую симпатию окружающих.
Однако по объективному закону подобия наибольшие угрозы
президенту представляют не столько столкновения с материальным миром,
сколько виртуальные проекции реальности.
Во внешнем измерении это идеалистическое представление наших
партнеров о том, что Владимир Зеленский действительно сосредоточил всю
власть в Украине (пресловутый «мой прокурор») и способен быть
полновластным хозяином - каким сейчас является Владимир Путин или каким
мечтал стать Петр Порошенко.
Отсюда и намеки Дональда Трампа на срочное расследование деяний
Джо Байдена. Отсюда и обозначившиеся наезды на Зеленского в мировых СМИ,
во многом инспирированные демократами США по линии Джорджа Сороса. загрузка...
Отсюда и шантаж со стороны Кремля: либо мирная капитуляция по
штайнмайеровской формуле, либо гибридная война до последнего украинца,
выехавшего за рубеж на заработки.
На самом деле, всевластие Зеленского распространяется лишь на его
окружение, включающее Офис президента, мегафракцию в Раде и руководящую
верхушку правительства. Любое вмешательство ВАЗа в процесс какого-либо
расследования уничтожит самое ценное, что признают в тех же Штатах или
Европе - объективность.
Поэтому Владимиру Зеленскому необходимо вести себя не как
порноактриса из его же сомнительного скетча, а как девушка порядочная, у
которой все - через ЗАГС. В данном случае - исключительно по закону.
По украинскому закону нужно расследовать деятельность украинской
компании «Burisma» и украинских граждан, имеющих к ней отношение. А уж в
каком контексте там всплывет небезызвестный американский гражданин -
непредсказуемо. И в итоге никому не обидно - ни Трампу, ни Байдену. А
Украина под шумок извлечет пользу из того, что она на слуху.
С уравнениями от Кремля - то же решение. Никакой президент
Украины не способен поменять умонастроения общества в отношении агрессии
России. Виктор Янукович попробовал…
Поэтому Зеленский обречен действовать в рамках укрепления
независимости и суверенитета Украины. Обречен - значит, не обсуждается.
Что ему и придется донести до сведения участников нормандского и какого
угодно еще формата.
А во внутренней проекции по Зеленскому бьет миф о его зависимости
от Игоря Коломойского, который теперь эксплуатируется уже и западными
СМИ. Миф, потому что он построен на умелой иллюзии, создаваемой самим
Коломойским.
Да, ИВК сегодня основной выгодополучатель, но только потому, что
виртуозно использует внутренние алгоритмы олигархически-коррупционной
системы. А не потому, что через Андрея Богдана командует всеми: от
Владимира Зеленского до Александра Дубинского. Коломойский - шахматист,
он выстраивает с помощью медийной активности, подкупа, судебных
решений нужную ему диспозицию на доске.
Коломойский надувает щеки, как Гаргантюа. Но западный мир
воспринимает эти понты всерьез. Не понимая, что миллиардер хоть и
влиятелен, но отнюдь не кукловод. Эта модель вообще неприменима к миру
виртуальных проекций, в котором обретаются «Слуги народа».
Сегодня Коломойский напоминает вирус гриппа, который если не
убивает, то значительно ослабляет своего носителя. Если Коломойский
этого не поймет беда. Общая
Аналогично, если организм не борется с вирусом или любым другим,
то он выходит из строя или погибает. Если Зеленский этого не поймет - та
же беда. Но наизнанку.
А для начала следует немедленно прекратить благоглупости насчет
величия Владимира Зеленского. Как раз с бредней о собственном
великолепии и начинался закат самых блистательных политических карьер в
истории.
Каждый президент Украины намеревался войти в ее историю. Но в ней
можно оказаться выдающимся реформатором, обеспечивший стране рывок в
цивилизацию. А можно остаться главой ликвидационной комиссии, подведшим
черту под государственностью Украины.
Путей на самом деле много. Но Путь - один.
поверненні Привату Коломойші, бо наслідки будуть катастрофічні.Це сталось відразу ж після від"їзду комісії МВФ.
Первый пошел. Данилюк подал в отставку из-за Коломойского?
Сентябрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении в Фейсбуке страницы Офиса Президента.
«Относительно информации об отставке Александра Данилюка с
должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны сообщаем:
соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента
перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент рассмотрит его по возвращении в Киев», - говорится в сообщении.
Сам Данилюк подтвердил эту информацию около часа назад у себя в Фейсбуке.
По его словам, он останется на работе в СНБО до решения Зеленского.
По данным УП, Данилюк - один из претендентов на должность посла Украины в США.
Как отмечает
издание, в июле Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом
Трампом заверил, что посла Украины в США «заменит очень грамотный и
очень опытный посол, который будет настойчиво работать над тем, чтобы
две страны стали ближе».
Зеленский также надеется, что Трамп будет доверять новому послу от Украины.
Впрочем, может быть и другая причина отставки Данилюка.
В частности, в минувшую пятницу в программе «Свобода слова» у
Савика Шустера Данилюк озвучил несколько довольно «смелых» заявлений.
Например, о том, что с момента присоединения к команде Зеленского он
пытается оградить президента от растущего влияния Коломойского. загрузка...
В связи с чем известный журналист Сергей Лямец высказал предположение, что Зеленский скоро уволит Данилюка:
- Зеленскому стоит обратить внимание на Данилюка - донос
Как видим, прогноз журналиста уже сбылся…
Ждем теперь объяснений от самого Данилюка. Возможно, очень скандальных…
Совпадение?
Не думаю!
Треба негайно повернути Коломойському його Приват, вклонитись йому за його заслуги перед Україною, вибачитсь, що поливали його брудом в мережах і назвати на його честь ... Набережну вулицю в Дніпрі. Чи українці думають перекваліфікуватись в дешевих крадунів, що грабують волонтерів? Коломойській - найбільший волонтер України. Не знали? Це він сам за себе має свідчити? А Бєня не буде за себе свідчити. Він візьме своє в будь якому разі. От з чим залилитесь ви, українці?
Вы это выбрали, но, что обидно, мучаться придется и нам вместе с вами.
А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это «Прощай, оружие!»
Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: «Войну не выигрывают победами.
Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать...».
PS как я обожаю информацию от "осведомленных источников"
Отже:
1. Богдан
2. Аваков
3. Геращенко
4. Мендель
5. Спроба розгону Блокади.
6. Пристайко і "формула Штайнмаєра"
7. Верещук і заява про НАТО
8. Гончарук і запуск ринку землі
9. Загравання з відведенням військ по всій лінії фронту
10. Відсутність не те що посадок - відкриття проваджень
Це мої ОСОБИСТІ 10 причин, чому я в опозиції до нинішньої влади.
Окремо хотів би зупинитися на прес-секретарці Зеленського Юлії Мендель.
Вона в цьому списку не через інцидент з відштовхуванням журналіста
Радіо "Свобода" Андрушка, коли той намагався поставити питання
Зеленському. Вона тут через свій давнішній виступ на "Право на владу",
де вона фактично звинуватила ЗСУ в обстрілах шкіл, садочків та житлових
будинків на окупованій території.
У кожного з нас є "червоні
лінії", після переступання яких, чи то знайома людина, чи то влада -
втрачають авторитет в наших очах. От я навів свої 10 причин - 10
червоних ліній. Тому, прошу поставитись з розумінням, а не пробувати
переконати мене що "все не так погано". Для мене погано. Дякую за увагу!
Ни имени ни фамилии, но на него ссылаются.