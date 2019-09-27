 Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Я не отталкивала Сергея Андрушко. Не надо, пожалуйста", - прокомментировала ситуацию Мендель.
По словам Мендель, представители медиа пытались попасть в "личное пространство президента", что создавало угрозу его безопасности.
"Я только приехала в США, мы выходим, и там были медиа. Но я подошла к охране и сказала, что мы не даем комментариев. И охрана мне сказала: если они будут бросаться, мы их арестуем. Это - нормальная цивилизованная практика. Если мы говорим нет - то нет. Мы сказали Сергею нет. Человек на меня бросается, сколько он весит? И что мне делать? Как вариант, я могу упасть под ним и будет тогда картинка, Сергей Андрушко побил пресс-секретаря президента ", - сказала Мендель.
"Он бросался просто. Так не делают в цивилизованной стране. Ну что это за поведение? Нельзя приходить в личное пространство президента, ну серьезно, это же безопасность. Это первое лицо государства ", - аргументирует Мендель.
Мендель также прокомментировала инцидент на своей странице в сети Facebook.
"В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют ... Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, притворяясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентельмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подытожила Мендель.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.
Похвальное желание! -- я за связь полов -- противоположных... Но Богдан тогда шо?
...жинка зелина вспотела и опухла -- молча...
Mrasevich @Cher_pahЧитатьЧитать @Cher_pahЕщеВ ответ @Gorsha81
От помошнік якогось депутата від сн і по совмєстітєльству син совєтніка фігляра. Так шо жена то ше таке..
Американський комік Біл Маєр про телефонну розмову Трампа і Зеленського та її можливі наслідки.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YfgnxNlX5Xs
Про це йдеться на порталі Українського інституту.
Нагадаємо, що під час офіційного візиту подружжя Зеленських в США на Генасамблеї ООН дружина президента ініціювала проект по створенню україномовних аудіогідів в найбільших музеях світу. Перша леді про це заявила під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку.
Варто зазначити, що проект аудіогідів в провідних музеях світу був заснований в 2018 році.
Ти про військових уже ляпала своїм брудним язиком.
Тому заткнися.
Вы слабо представляете волну говнища, которую этот великий лидер современности по тупости разогнал.
А то как почитаешь цензор - по делам злодею, Андрушко, нефиг нападать! А потом читаешь комментарии - и думаешь: бедный Андрушко пострадал от грязных рук этой ссуки Мендель.
Братцы, кому верить? Вам или цензору?