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Все про:Андрушко (13) Зеленский (3027) Мендель (26)

 Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Сергеем Андрушко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Я не отталкивала Сергея Андрушко. Не надо, пожалуйста", - прокомментировала ситуацию Мендель.

По словам Мендель, представители медиа пытались попасть в "личное пространство президента", что создавало угрозу его безопасности.

"Я только приехала в США, мы выходим, и там были медиа. Но я подошла к охране и сказала, что мы не даем комментариев. И охрана мне сказала: если они будут бросаться, мы их арестуем. Это - нормальная цивилизованная практика. Если мы говорим нет - то нет. Мы сказали Сергею нет. Человек на меня бросается, сколько он весит? И что мне делать? Как вариант, я могу упасть под ним и будет тогда картинка, Сергей Андрушко побил пресс-секретаря президента ", - сказала Мендель.

"Он бросался просто. Так не делают в цивилизованной стране. Ну что это за поведение? Нельзя приходить в личное пространство президента, ну серьезно, это же безопасность. Это первое лицо государства ", - аргументирует Мендель.

Мендель также прокомментировала инцидент на своей странице в сети Facebook.

"В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют ... Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, притворяясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентельмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подытожила Мендель.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками"

Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150840
 
 
 Топ комментарии
 
После каждого ЗЕ-пробития ДНА наступает пора ЗЕ-гнилых отмазок.
Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 2375
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Для защиты личного пространства преЗедента есть охрана, а не ты.
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правильно . личное пространство презедента уже занято богданом
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После каждого ЗЕ-пробития ДНА наступает пора ЗЕ-гнилых отмазок.

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правильно . личное пространство презедента уже занято богданом
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да и вообще ​как то странно выглядит. во Франции в кафе от журналистов за спину жены убежал спрятался .здесь тоже так поступил - есть тут психиатры умные шоб вердикт свой вынести ?
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личное пространство в твоей голове,мандель,для охраны ТЕЛА-есть натасканные бульдоги,а не такая собаченка,как ты​
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Так и скажи, мы обделались с результатом 73%. Поняла сепарша зеленая?
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Для защиты личного пространства преЗедента есть охрана, а не ты.
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читав десь, що ця мадам - коханка Зєлі...саме це, на мою думку, найбільш пояснює захист "особистого простору"...І ця маячня сказана на спробу задати запитання українським журналістом презу...Вони там всі на "стимуляторах"?
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Мендель Юлия- любовница Юрия Костюка. Сценариста Квартала и теперь- важной шишки в ОПе.
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​Фу ! Бридка й страшна як смертний гріх- жидівка некалібрована !
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Врядли Зеля Мендельшу трахает... -- но по ней видно, шо она этого хочет -- и не более того.
Похвальное желание! -- я за связь полов -- противоположных... Но Богдан тогда шо?
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​Беняйдан тогда под вопросом... ох и треугольничек вырисовывается
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У Зеленского жена - Богиня!Разве можно так ********* Президента?На заборах более ортодоксальные надписи..
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А вы знаете какое у *********** личное пространство? как арена в цирке!!!
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скорее у Мундуль..это точно слон даже проваливается...
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да ладно, он даже ничего такого не доставал...
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Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель

...жинка зелина вспотела и опухла -- молча...
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хочєт, но молчіт
Mrasevich‏ @Cher_pahЧитатьЧитать @Cher_pahЕщеВ ответ @Gorsha81
От помошнік якогось депутата від сн і по совмєстітєльству син совєтніка фігляра. Так шо жена то ше таке..

Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком - Цензор.НЕТ 9331
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как львица бросилась на охрану личного пространства ***********, расталкивая охрану
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..дура сказать будет культурно....а назать куртизанкой обидятся парижанки.. Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 7740
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Блін, точно! І, головне, культурно, без всяких там - сцуть в очі...
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Зебилушки, где там ваши шутки про отсечь гражданских?
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Була дорогенька, не сподобалось, стала тупою вівцею.
Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 9075
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Шмендель ! Ти курва не бодігард а ні держохорона , якого хера протягуешь своі культяпки до репортера??
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это правильно! к личному пространству президента имеют доступ только два человека: его проктолог и игорь валерьевич!
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​а как бе беняйдан, нашептывающий на ушко?
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Опыт жизни мне подсказывает, что очень скоро ей попадут в её наглой личное пространство. Может кулаком, а может и брусчаткой с улицы Грушевского.
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У меня под этими "оправданиями" соответствующая реклама появилась "5 причин завести альпаку"
Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 6055
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РЕКОМЕНДУЮ. ОБХОХОЧИТЕСЬ.
Американський комік Біл Маєр про телефонну розмову Трампа і Зеленського та її можливі наслідки.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YfgnxNlX5Xs
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​Махер - довбойоб і клінтонська сраковитирачка. Не може навіть вимовити ''Україна'' англійською, ідіот. " It's Ukraine , not The Ukoraine ", asshole. Махер-похер, клоуни вони тупі.
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Біл Мар, порохосвине.​
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Зашибись "ПРЕСС секретарь")))Типа, как ПРЕСС_ХАТА)))Во вы попали))А ведь это просто тёлочка с фамилией из классики))
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Простите мой не совершенный французский - Мендель - тупая *****
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судя по всему, ты козломордый свинорус... ))))))))))​
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не удержался.....епать колотить,бл.я!дибил на дибиле,вот это "команда"!Украина пристегивай ремни!понабирали ***** по обьявлению,вот так и жить будем
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може той журналіст і перейшов за лінію, але ж ти, дитинко, президентська журнашлюжка, а не тілоохоронка! це абсолютно не твоя сфера, що місяць при тілі і уже полубожка? погано закінчиш.
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какая же неприятная эта брехливая тварь мендель!!!
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​Тут зміст не в Андрушко чи Петрушко, його все одно майже ніхто не знає, тут зміст поведінки нової влади з журналістами.
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​Андрушко,Седлецкая ,Ткач-порядочность рядом не ночевала.Бульварное подглядывание во все щели,не всегда приличные.
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​личное пространство забронировано под богдана
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Правильно сделала Для вопросов и ответов для журналистов есть пресс конференция. Андурушко еще тот провокатор, похлеще росс СМИ
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как кацап ы здесь под украинцев косят и пурга несут​
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​Анонсований Оленою Зеленською проект україномовних аудіогідів в світових музеях існує вже рік і є пілотним проектом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві.
Про це йдеться на порталі Українського інституту.
Нагадаємо, що під час офіційного візиту подружжя Зеленських в США на Генасамблеї ООН дружина президента ініціювала проект по створенню україномовних аудіогідів в найбільших музеях світу. Перша леді про це заявила під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку.
Варто зазначити, що проект аудіогідів в провідних музеях світу був заснований в 2018 році.
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У меня в мыслях эта идея крутится уже лет двадцать​.Ну ичто?
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​Респект, Юлия, сказано всё по теме.
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для стада овец отлично сказано, спора нет
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скво дороговалютная, включай логику: ​чем больше ваш Вошьдь будет "морозиться" тем меньше у него будет "особистого простору"..
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​А сама Мендель знаходиться в особистому просторі преЗедента?
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​Мандель бросилась на журналиста, как Матросов на амбразуру...и прикрыла своим телом преЗЭдента! Орден в студию!
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​​защитница личного пространства вазелина шестого
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​Якись треш, чувіха прес секретар, яка вирішує хто в особистому просторі президента а хто ні. Поясність цій мадам її функціональні обов'язки - вона не охоронець президента вона охоронець свободи слова та демократичних проявів в журналістиці. Але мабуть такі поняття та терміни цій особині не відомі.
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пресс-секретарь в ее понимании - прессовать ))

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Что они собираются рвать за Путина ? СЕБЕ ?​
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​шо мендель шо ********** методы одни кусать
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​​Все правильно Юля сделала. Она просто поставила соросовскую шавку на место. В штатах если журналист начнёт силой прорываться к Президенту через его телохранителей, те его в момент покритикуют из десятка кольтов и будут правы.
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​Андрушко що хотів залізти Зюзі в труси? Ця секретутка якась дуже ревнива.
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​З якого переляку ти вирішила, що тобі повірять, кагальна брехлива і тупа гадина ?
Ти про військових уже ляпала своїм брудним язиком.
Тому заткнися.
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​Овца зелёная. А откуда она знает по личном пространстве зеленского?
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​благодар Мендель ,вспомнил как Яник обосцался, думаю что это или прогиб или подстава
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​ Пора уж разгонять гос.охрану первого лица Державы,коль слабый пол личное пространство ему стал обеспечивать...
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Вазелин шестой своими последними выходками и выходками своих вассалов загнал свое 73%-е стадо в информационный тупик, а новые методички не разослал)))
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​ласковое хамство сквозит даже у пресс-секретаря єтой команды. "НЕ НАДО, пожалуйста" - это я так могу со своими друзьями разговаривать...
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​Вчера отмечалась годовщина попадания яйца в гидрвнта януковича.
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... а попал языком в задницу, как всегда.
Вы слабо представляете волну говнища, которую этот великий лидер современности по тупости разогнал.
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​Тепер ще буде вимагати ставку "Охоронниці особистого простору"!
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Я так понимаю, чем короче президент, тем шире его личное пространство.
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​а что, есть видео, где Андрушко на Мендел набрасывается?
А то как почитаешь цензор - по делам злодею, Андрушко, нефиг нападать! А потом читаешь комментарии - и думаешь: бедный Андрушко пострадал от грязных рук этой ссуки Мендель.

Братцы, кому верить? Вам или цензору?
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