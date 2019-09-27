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 Политика Украины
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 В восстановлении налоговой милиции победил профессиональный подход, а не популизм - Южанина

Удастся ли создать действительно эффективный и единый орган по борьбе с финансовыми преступлениями, будет зависеть от того, учтут ли нардепы монокоалиции из фракции "Слуга народа" конструктивные предложения к своему законопроекту от меньшинства.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Нина Южанина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новость последних дней — восстановление полномочий налоговой милиции, предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2019 г. №846.
В соцсетях, да и не только, много кто критикует это решение как "либертарианство в действии" от новой команды чиновников. Попробую расставить все точки над "і" в этой истории.
В Законе №1797 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (НКУ) относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", который вступил в силу 1 января 2017 г., было допущено техническую ошибку — исключен раздел "Налоговая милиция". Однако в заключительных и переходных положениях закона указано, что налоговая милиция прекращает деятельность со дня вступления в силу закона о функционировании органа, который должен прийти ей на смену. Итак, получилось так, что как орган налоговая милиция оказалась в подвешенном состоянии. Де юре она была и есть, а де факто часть свои функций вынуждена была выполнять через взаимодействие с полицией и прокуратурой (как по мене, это еще хуже). Именно поэтому Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики под моим председательством на заседании 7 февраля 2017 г. было принято решение исправить техническую неточность относительно налоговой милиции путем внесения соответствующих изменений в законодательство", - напомнила Южанина.

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"Тогда против этой поправки категорически выступил Александр Данилюк, который не только занимал пост министра финансов, но и находился на пике своей популистской популярности. Он призвал народных депутатов не голосовать за такие изменения как якобы "попытку вернуть коррупционное наследство налоговой милиции, которая годами кошмарила бизнес". Парламент восстановления баланса в законодательной плоскости, так и не поддержал, а господин Данилюк, со своей стороны, пообещал, что Минфин в кратчайший срок доработает законопроект о создании финансовой полиции. Оказалось, что "кратчайший срок" закончился в сентябре 2019 г. путем подачи народными депутатами от монобольшинства законопроекта №1208 о создании органа по противодействию финансовым преступлениям. И это не финансовая полиция и не позднее анонсированная Служба финансовых расследований, а Бюро финансовых расследований. Название законопроекта, очевидно, была списано из поданного мной проекта закона №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" (март 2018 г., сейчас законопроект №1208-1), а вот по сути документ очень напоминает концепцию органа, озвученную почти три года назад", - отметила нардеп.

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"Как отметили эксперты, ознакомившиеся с текстами обоих законопроектов, главное - чтобы борьба с экономическими преступлениями была сосредоточена в едином правоохранительном органе и, в конце концов, чтобы было ликвидировано налоговую милицию. Именно это четко прописано в законопроекте о НБФБ. Что в итоге решит парламент, удастся ли создать действительно эффективный и единый орган по борьбе с финансовыми преступлениями, будет зависеть от того, учтут ли коллеги из монобольшенства конструктивные предложения к своему законопроекту от меньшинства. Между тем, преступления в налоговой и вообще экономической сфере никуда не делись, и проблемы, которые возникают постоянно, в том числе связанные с противодействием криминальным правонарушением, надо решать постоянно. Непонятным остается одно: почему несмотря на то, что господин Данилюк на всех эфирах заявлял о восстановлении налоговой милиции как об "зраде", делегированные "Слугой народа" чиновники не учли банально проигнорировали его позицию? Возможно, профессиональный подход наш (не скромно — мой) победил популизм!!!" - резюмировала Южанина.

Источник: https://censor.net.ua/n3150838
 
 
 Топ комментарии
 
Ура-ура, "маски-шоу возвращаются"!!!
Все зе-предприниматели счастливы?
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Чья бы корова мычала!? Это Южанина и представители налоговой за чемодан кэша известных нефтетрейдеров протащила идиотскую акцизную систему учёта топлива и лицензирование, прикрываясь борьбой с нелегалами!
В итоге: все легальные АЗС полиняли на крупные деньги выполняя все эти новации, бухгалтера вывихнули мозг, фирмы-присоски устанавливая южанинские цацки заработали кучу бабла, а НЕЛЕГАЛЫ как работали, так и работают!
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О эффективности борьбы с коррупцией рассуждает (и печатается на "цензоре") одна из главных подозреваемых в коррупционных схематозах в Украине! Какая красота сюжета!
Бутусов, давай ещё!.. порошенко,климкин, луценко, пагубий, турчинов... нам же так не хватает их "авторитетного" мнения... существ, которые и загнали нашу страну в весь этот пи.дец.
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закрывали-закрывали-закрывали-закрывали- и не закрыли))))
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Новые взяточные должности открывают для слуг мрази.
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Какая на.уй милиция само название уже декомунизировано
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Если б я был Зелей. Сразу: У нас война и безнадёга! Пока Росиию не выгоним -- все дома сидят -- пашут на Победу! Потом погуляем -- на репарации и контрибуции!
...но Зеля, не я...*)
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И круглосуточно крутить по ТВ только "Сватов" и "Слугу народа"...если ТВ будет... В восстановлении налоговой милиции победил профессиональный подход, а не популизм - Южанина - Цензор.НЕТ 6956
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В Педросолидарности знают толк в попу лизме! В восстановлении налоговой милиции победил профессиональный подход, а не популизм - Южанина - Цензор.НЕТ 524
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Скажите а у вас полиция или все же милиция, вы как то определитесь ужо, это так про крестик и трусы.
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Поліція звичайна, а податкова міліція, по старому залишили
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Ура-ура, "маски-шоу возвращаются"!!!
Все зе-предприниматели счастливы?
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Старая стерва обслуги олигархического режима дала комментарий для них мелкий и средний бизнес как кость в горле
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К слову когда ЗЕлья обявил окончание войны - я про число, ведь стрелять вы прекратили, и ......?
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Чья бы корова мычала!? Это Южанина и представители налоговой за чемодан кэша известных нефтетрейдеров протащила идиотскую акцизную систему учёта топлива и лицензирование, прикрываясь борьбой с нелегалами!
В итоге: все легальные АЗС полиняли на крупные деньги выполняя все эти новации, бухгалтера вывихнули мозг, фирмы-присоски устанавливая южанинские цацки заработали кучу бабла, а НЕЛЕГАЛЫ как работали, так и работают!
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эта свинюшка южанина еще чтото лепечет? Почему евробляхеры ее еще не отреформировали мыролюбно? Хотя бы как пьяную свиножабу сатановскую по кличке гонтарева.
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За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!

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ну що, Зелупососи, прийшов час вже і старий добрий "Беркут" відновити, нє?
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история знает много случаев *********...а ,мы обязательно впишем в историю свою страницу...а может и том​
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О эффективности борьбы с коррупцией рассуждает (и печатается на "цензоре") одна из главных подозреваемых в коррупционных схематозах в Украине! Какая красота сюжета!
Бутусов, давай ещё!.. порошенко,климкин, луценко, пагубий, турчинов... нам же так не хватает их "авторитетного" мнения... существ, которые и загнали нашу страну в весь этот пи.дец.
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Осталось реанимировать беркут и кобру.
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​Комерсы-зелебобики , мажте свои дупки вазелином.
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​"милиция"? Это которое городское ополчение? Дальше беркут вернут.
Комерсанты, походу у Зеленского та же мечта, что и у "нашего" - пожать руку последнему предпринемателю. Хороший выбор!
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​Зрозуміло що ***** з собачої будки буде вітати збереження 3,14дорів! Воно з ними однієї крові!
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