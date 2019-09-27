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 Политика Украины
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 Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма высоко оценивает работу Верховной Рады 9-го созыва и надеется, что этот парламент оправдает доверие граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, сказал Кучма в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу

"Сегодняшняя Верховная Рада - это не просто другой состав парламента. Это другая реальность. Мне, который провел две каденции почти в постоянном соперничестве с Радой, это понятно больше, чем кому-либо другому. Я не мог мечтать не то что о монокоалиции, но хотя бы об устойчивом конструктивном большинстве. В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нравится ли ему стиль работы нынешнего парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 депутатов пропустили 90% голосований новой Рады, - КИУ

Также он отметил, что сегодня Рада работает "беспрецедентно быстро и технологично".

"Какими будут результаты - увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым...", - подчеркнул Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3150824
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодняшняя Рада - это зеленая КАТАСТРОФА!!!
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Сегодняшняя ВР выглядит примерно так:
Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма - Цензор.НЕТ 8590
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Сьогоднішня рада - це державна зрада!!!
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Сегодняшняя Рада - это зеленая КАТАСТРОФА!!!
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У них уже отмазки готовы: типа, будут умолять их простить, ибо не ведали что творили.
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Запасайся вазелином, сынок. МВФ идёт за шкурами твоей КоЗеманды, включая твою.
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Кучма спятил....
с каждым может такое случится, так что не злорадствуем....
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Сегодяняшняя Рада -- это уже результат! ...реальность при Совке уже дождались...
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Порадієм і ми за зебілів Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма - Цензор.НЕТ 2557
Радіо Свобода‏

«Слуга народу» Микола Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель
Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма - Цензор.НЕТ 3346
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Ты сравни эти 2 фотки, слева так в основном фотошоп.
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Хватіт заздріть, у такого красівого слугі наріда маєт буть дуже гарна памошніца. Бо якщо вона буде не гарна він не зможе якісно служити наріду Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма - Цензор.НЕТ 4851
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спасибо не "помощник" - по нынешним временам- бонус)))Ну ,а чего ему помогать-то особо?Где кнопка показали)))Когда жать -скажут...
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Андрей, не завидуй. Если сами депутаты бывшие фотографы, няни, клоуны, то почему помощники ихние не могут быть автомеханниками, бровистами, вчерашними студентами (сынок Шефира, например) или красотками? На эту хоть смотреть не противно, а как там она депутату помогать бцдет, дело ихнее, молодое...
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где ты увидел зависть?) Только​ радость.
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продовжимо радіти)
Радіо Свобода

«Слуга народу» Олексій Мовчан взяв в помічники танцівницю
Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма - Цензор.НЕТ 4025
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Она будет его натягивать на танцы что бы хорошо танцевал. Это пригодится, например, если поедет на официальный бал
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Сегодняшняя ВР выглядит примерно так:
Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма - Цензор.НЕТ 8590
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Сказати,що воно придурок?Не можу.Бо в той час,коли він вступав,на фізтех ДГУ дурнів не приймали.А от те,що воно велика тварюка,так це до ворожки не ходи.
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на физтех брали всех кто хотел
а после физтеха Кучма был бы обыкновенным инженеришкой
НО
он умел хорошо играть на гитаре
КВН и все такое
+ удачная женитьба
и ОПА - он уже зам ген конструктора и к 1986 (ушел Макаров) ген директор ЮМЗ
а тут очень кстати СССР развалился
Профит
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Зі всім, починаючи з третього рядка,сперечатися не буду.Це тільки підтверджує,що воно - велика тварюка.Перші два рядки - хня.
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​я сам физтех ДГУ окончил
Знаю что говорю
главное - чистая анкета(режимный факультет все таки )
и ЖЕЛАНИЕ учиться
учиться на физтехе сложно
но многие школьные троешники горбом своим получали диплом и неплохо потом жили
(или по комсомольской линии - тоже вариант)
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Шо-то заёрзал Данилыч. Чует куда дело движется; и тогда с него тоже будет спрос: зачем он помогал топить Пороха.
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НУ ЕГО НАХ ЭТИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ШОБЛА НЕДОДЕЛАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ ТРУСКАВЦА ПОРУЛИТ ТИТАНИКОМ, А МЫ ПОТАНЦУЕМ НА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЕ???
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ну правильно, таракан, говорит... что б противостоять агрессии московии, надо быть самим мини-московией.... а не вакарчуками... но что-то никто никаких дел не заводит и не садит ..пока....
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Окончательные выводы пока ещё делать рано, но предварительно всё больше похоже, что ЗЕбанько выпердыш КолоМойши. А коли так то будущее наванговать не мудрено - как с ПриватБанком - сперва всё зашибись, а потом бац, и не хватает полтораста лярдов. Только теперь лярдов крякнет поболее.
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Кучма - начало коррупции а Украине . Да он убрал бандитов 90 х , но на их место поставил смотрящих от государства . Что бы это же государство и обворовывать .
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Никуда он бандитов не убирал он просто их во власть поставил и кучма не начало коррупции он её основатель и вдохновитель . именно эта тварь и угробила развитие странны . сейчас жили бы как в Польше
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Да, Кучма прав. Но пока на первый план выходят риски
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О кучме со временем не лучше чем о Сталине будет информиция, рассекретят архивы и много чего станет понятным, то что не понятно сейчас и кто скрывается за войной. В условиях войны ведь Кучму нельзя по закону судить.
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Наркотраффик через Донбасс - вот что стояло за "минском".
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​а вдруг случится чудо и эта зрада розкуркулить олигархов, которых создал ленька, вот он и переживает, ведь кто за что то всегда должен отвечать.
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