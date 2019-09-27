 Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ, сказал Кучма в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу
"Сегодняшняя Верховная Рада - это не просто другой состав парламента. Это другая реальность. Мне, который провел две каденции почти в постоянном соперничестве с Радой, это понятно больше, чем кому-либо другому. Я не мог мечтать не то что о монокоалиции, но хотя бы об устойчивом конструктивном большинстве. В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нравится ли ему стиль работы нынешнего парламента.
Также он отметил, что сегодня Рада работает "беспрецедентно быстро и технологично".
"Какими будут результаты - увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым...", - подчеркнул Кучма.
с каждым может такое случится, так что не злорадствуем....
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а после физтеха Кучма был бы обыкновенным инженеришкой
НО
он умел хорошо играть на гитаре
КВН и все такое
+ удачная женитьба
и ОПА - он уже зам ген конструктора и к 1986 (ушел Макаров) ген директор ЮМЗ
а тут очень кстати СССР развалился
Профит
Знаю что говорю
главное - чистая анкета(режимный факультет все таки )
и ЖЕЛАНИЕ учиться
учиться на физтехе сложно
но многие школьные троешники горбом своим получали диплом и неплохо потом жили
(или по комсомольской линии - тоже вариант)