 "Через полчаса после нашего приглашения она выбежала из здания, села в машину и уехала", - госслужащие Минздрава заявили, что Скалецкая избегает встречи с ними

Эту информацию Украинской правде подтвердила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Ирина Литовченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (26.09. - Ред.) ко мне в комментарии ворвался Раимов (советник министра по вопросам коммуникаций. - Ред.) и начал рассказывать, что встреча обязательно будет сегодня утром. Сейчас уже обед, а с нами до сих пор никто не контактировал. Мы знаем, что министр через несколько часов поедет из министерства на встречу, и опять ничего сегодня не состоится. К сожалению, они постоянно обманывают", - заявила Литовченко.

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Хотя Зоряна Скалецкая в своем Facebook публично обещала, что встреча будет безотлагательно сразу после ее возвращения в Украину.

"Мы ждали вчера до 3 часов дня, нам никто не звонил, не собирал. Тогда мы сами написали и предложили министру встречу. У меня под окнами стоит ее служебная машина. Через полчаса после нашего приглашения она выбежала из здания, села в машину и уехала. Когда мы пошли в зал на 17 часов, увидели, что они еще додумались где-то ключ спрятать от этого зала, чтобы мы не могли зайти внутрь , - говорит Литовченко.

Советник министра Дмитрий Раимова пообещал, что большая встреча состоится "в ближайшее время": "Политическая команда министерства удивлена тем, что сотрудники, которые по закону о государственной службе, не должны быть политиками, а должны быть профессионалами, начали политическую войну против министра. Приглашение на встречу министр не получала, ей никто не звонил, не заходил с предложением встретиться. Наши коллеги решили сделать политический шаг и позвать министра через социальную сеть. Сейчас министр изучает результаты работы департаментов, их отчеты, начат большой аудит. В ближайшее время будет большой диалог со всеми сторонами конфликта: и господином заместителем, и нашими коллегами из Управления. Встреча будет в нерабочее время, так как налогоплательщики не должны оплачивать время на улаживание личных распрей. Позиция министра и команды, уверены, что в директорах ее разделяют - меньше политики, больше работы на продолжение реформ".

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.