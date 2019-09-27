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 Политика Украины, За рубежом
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 "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных телефонных переговоров президентов РФ и США будут опубликованы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Мы, конечно бы, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях (России и США) и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций (обнародование телефонных переговоров глав государств) мы не дойдем", - сказал Песков.

Так Песков ответил на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли в Кремле пойти на возможную публикацию расшифровки подобных переговоров лидеров двух стран, если это понадобится американской стороне, Песков сказал: "Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа, здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Песков подчеркнул, что публикации стенограммы переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - это исключительно внутреннее дело США, и "мы не собираемся туда вмешиваться".

При этом он сказал, что "эта практика (публикация стенограммы переговоров) достаточно необычная, как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или "Секретно" или "Совершенно секретно", и, как правило, это не публикуется".

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Источник: https://censor.net.ua/n3150817
 
 
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Може потягнути за собою двох Вовіків. "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена - Цензор.НЕТ 7727
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бггг. лучше бы молчал. теперь демократы точно вытянут на свет божий эти стенограммы. "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена - Цензор.НЕТ 5821
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Лаптеногие засуетились... значит все правильно в США делают. И как красиво то... им нахер наше ссыкло не нужно, ним как обычно только в качестве презирватива воспользовались... я вот подозреваю что они хотят до разговоров с х...йлом добраться. Вот тогда Трамп сам заяву на отставку накатает.
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