EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  249  8
Все про:коррупция (7505) Госархстройинспекция (28)

 Правительство поставило задачу по выводу строительной отрасли из коррупционного состояния

Исполнение обязанностей Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины временно возложено на директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александра Строкача - до проведения конкурса и назначения в установленном порядке нового главы ГАСК.

 Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2019 № 844-р опубликовано на правительственном портале, сообщает ГАСИ.

Правительством уже поставлены ​​перед временным руководителем конкретные задачи. Главная цель - преодоление коррупционного схематоза и наведение порядка в сфере градостроительства.

Александр Строкач отметил, что будет проведен анализ деятельности всех руководителей департаментов и управлений ГАСИ, по результатам которого причастных к коррупционным действиям должностных лиц будут увольнять.

Кроме того, Госархстройинспекция присоединится в пределах полномочий к аудиту деятельности исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, инициированного Правительством.

Важной задачей является восстановление функционирования электронных сервисов предоставления административных услуг в строительстве, в том числе регистрации сообщения о начале строительных работ на основании строительного паспорта без вмешательства должностного лица, а также стабилизация работы онлайнплатформы "ПРОЗРАЧНАЯ ГАСИ" и дальнейшая диджитализация разрешительных процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3150815
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ще одну галузь *********. Хоч щось будувалося.
 показать весь комментарий
 
 
так вона і так вже на ладан дихає, пропозиція перевершує попит. Квартири не беруть навіть на хабарі.
 показать весь комментарий
 
И что ГАСК не будет брать? Хе-хе, а за что жить "сироты" будут?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх