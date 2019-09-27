 Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика"

Об этом он заявил в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
"Мы же Мининфраструктуры, а не Минфин. Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика". Как вариант звучало ввести коэффициент на марку, и все", - сообщил Криклий.
По его словам, чем проще будет формула растаможки, тем меньше коррупции будет при ее осуществлении.
"Там, где все примитивно, нет коррупции", - отметил Криклий.
Однако, по его словам, упростить формулу растаможки пока нельзя, ведь доходы в проект бюджета на 2020 год закладывали с учетом того, что будет действовать уже существующая ныне формула расчета акцизов и пошлин.
12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.
Главное, чтобы на электромобили пошлины не повводили!!!
1500 кубиков сколько обойдутся при "доллар, или два или три с кубика"?
А если купил машину за 2000 баксов то отдавать 3800? не подобство
Если бы не понты, шо Мэрин, ...то и Нива не хуже...*)
Работаю, чисто на Мжринах, уже 12 лет! ...себе не покупал. Шо я, дурак что-ли?
Я б мэринским инженерам руки бы поотрубал -- честно говоря. ...ну, то такэ ... ....немецкий стон, у нас тоже песней зовётся...*)
600 Мэрин в начале 90х. юзал -- жинка молодая на капоте танцевала -- там места много ... -- вот и все хорошие воспоминания... *)
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает максимально упростить формулу растаможки автомобилей"
Что, так не звучит? Обязательно евробляхи ввернуть надо?
- А как в Грузии, кто знает скиньте сюда.