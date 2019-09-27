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 Политика Украины
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Все про:авто (3661) растаможка (129) евробляхи (148) Криклий (16)

 Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает максимально упростить формулу растаможки автомобилей, в том числе машин на еврономерах.

Об этом он заявил в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"Мы же Мининфраструктуры, а не Минфин. Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика". Как вариант звучало ввести коэффициент на марку, и все", - сообщил Криклий.

По его словам, чем проще будет формула растаможки, тем меньше коррупции будет при ее осуществлении.

"Там, где все примитивно, нет коррупции", - отметил Криклий.

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Однако, по его словам, упростить формулу растаможки пока нельзя, ведь доходы в проект бюджета на 2020 год закладывали с учетом того, что будет действовать уже существующая ныне формула расчета акцизов и пошлин.

12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3150811
 
 
 Топ комментарии
 
розвели папередних терпил, теперь хто заплатил тот лох, да зебилы?
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теперь посчитаем?
1500 кубиков сколько обойдутся при "доллар, или два или три с кубика"?
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ну если Криклий доплатит тем лохам, которые купили и заплатили за авто по полной программе-то я за!)))
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Кто развёл? Все вопросы к бухгалтеру Рошена!
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у нас общий долг за ЖКХ больше 70лярдов, ну и что кто платит лох да?!!
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Бляхер не читатель... иди налоги плати *********!
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Ну нельзя значит нельзя...а зачем тогда пасть открывало?😀
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ну если Криклий доплатит тем лохам, которые купили и заплатили за авто по полной программе-то я за!)))
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лох, а тебе не надо доплатить за сезонные продукты, которые ты высрал?
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Ну так и нехрен умничать если изменить нельзя. А то всегда сначала проавильные лозунги а потом увы ничего сделать нельзя.Это называется балаболка
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а шо нє так? тока вот шо думаєт па етаму вапросу ігарь валєрічь вапрос сєрьйозний здєсь рєчь а дєньгах
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Iгарь Валєрічь думает, кому бензин продавать! Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика" - Цензор.НЕТ 4430 Больше мобилей всяких и разных, чем больше кушают, тем лучше! Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика" - Цензор.НЕТ 4430
Главное, чтобы на электромобили пошлины не повводили!!!
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теперь посчитаем?
1500 кубиков сколько обойдутся при "доллар, или два или три с кубика"?
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Ну возьмем полтора. 1,9 мотор. иииии 3800.
А если купил машину за 2000 баксов то отдавать 3800? не подобство
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Пока нельзя. Когда можно не сказал. Через год-другой скажет. Наверное.
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можно и кубиками, а можно и дорожкой заказать.
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Хавно машина.
Если бы не понты, шо Мэрин, ...то и Нива не хуже...*)
Работаю, чисто на Мжринах, уже 12 лет! ...себе не покупал. Шо я, дурак что-ли?
Я б мэринским инженерам руки бы поотрубал -- честно говоря. ...ну, то такэ ... ....немецкий стон, у нас тоже песней зовётся...*)
600 Мэрин в начале 90х. юзал -- жинка молодая на капоте танцевала -- там места много ... -- вот и все хорошие воспоминания... *)
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Поскольку близицца звиздец нерастаможенным бляхам, а призидент же обещал же ж. То выпустили болтуна Уриклия заболтать тему. Призидент же не может быть же ж плохим как мородер. А токмо раздающий пряники на все стороны и платящий вчителям по 4000 евро.
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В Бундесе всё проще -- ввози, шо хочешь... ...с Амэрыке тягают -- раритеты антикварные. Расчёт по кубикам. ...и никто не обнищал... Правда, немецкий автопром, тоже не дурак -- Государство об@@бать. Крутимся тоже, короче! *)
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А налоги есть на авто в зависимости от экологического класа двигателя/возраста?
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Какого-то "креативщика" на заголовки взяли.
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает максимально упростить формулу растаможки автомобилей"

Что, так не звучит? Обязательно евробляхи ввернуть надо?
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" Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии,Источник: https://censor.net.ua/n3150811"
- А как в Грузии, кто знает скиньте сюда.
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"Однако, по его словам, упростить формулу растаможки пока нельзя, ведь доходы в проект бюджета на 2020 год закладывали с учетом того, что будет действовать уже существующая ныне формула расчета акцизов и пошлин." - *****..., так а если вообще ни одной машины под растаможку не завезут? КАК МОЖНО основываясь на влажных мечтах верстать бюджет???Источник: https://censor.net.ua/n3150811
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Поддерживаю. Не должна подержанная тачка после растаможки обходиться в 2 раза дороже, чем она стОит в Польше или Литве, учитывая то, что зарплаты у нас далеко не польские и даже не литовские. А то, что дешёвый автотранспорт -- один из ключей к процветанию граждан страны (а следовательно, и государства), могут подтвердить хотя б те же американцы. У них за 3 килобакса можно купить какую-нибудь Камри (б/у, разумеется) в таком состоянии, в каком у нас и за 10к не найдёшь.
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Ну... все логично и понятно. Пока нельзя, ибо в госбюджете хотят протянуть 28 лярдов только на СНБО. Кто то должен банкет оплачивать. Вот лохи зебилы и те кто был против шута "хлавнакамантущева" и будут. Плюс ко всему всем мелким предпринимателям навесят нах...й им не нужные кассовые аппараты и вуаля, налоговая милиция снова получила разрешение их же кашмарить. Плюс ко всему вводят новые санкции все для того же мелкого бизнеса. И что в замен, ах да, обещание аж на целых 500 грн. плюс к минималке в 2020 году))) И это только для простых рабочих... Итог, лохи в стойле с лапшой на ушах смотрят по г+г новый сезон сватов. Зебилы, это достижение или нет, а то я уже запутался?
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Більшості лош'я на бляхах це не стосується, щоб розмитнити авто треба щоб воно було знято з обліку в країні "прописки" ,а у них як не крадене то з шроту уже списаний металолом
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Не делайте помойку из Украины. Проехать нельзя, дороги убитые, придурки на дорогах на бляхах. Давайте больше блях? Как наcчет утилизации предыдущего хлама?
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Упрощенная-это как в Польше 500💶! А тут развод зесептиконов! Мерс к примеру купил в ес за 2000дол с мотор 2.2 умножаем на даже на два 4400баков,это обдиралово Народа!!
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Укробляхер vs евробляхер - кто победит...
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