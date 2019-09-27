 Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила конгрессмен Марси Каптур на брифинге представителей Украинского кокуса Конгресса США 25 сентября.
"Это примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут. Мы хотим полную стенограмму", - требует Каптур.
В брифинге приняли участие восемь конгрессменов-демократов. Они осудили действия Трампа и выразили поддержку украинскому правительству.
"Новая власть в Киеве заслуживает нашей поддержки перед лицом российской агрессии", поскольку ее пытались использовать в узко-партийных интересах, заявила конгрессмен Нита Лоуи.
Конгрессмен Уильям Киттинг заявил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она "не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге - услуге сфабриковать политическую грязь, и она не зависит от того, кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США".
Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
США могут возобновить расследование о вмешательстве в выборы соевыми
5 год ·
Завхоза Богдана в составе официальной делегации в ООН нет, я проверил соответствующий указ.
Но он там присутствует и занимает места аккредитованных участников. Есть куча фото и видео.
1. В качестве кого он там появился?
2. За чей счет летал, где жил и что ел?
3. Кто может инициировать внесение в единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении служебным положением и нецелевой растрате средств?
И шо?
Чем мои требования заслуживают меньшего внимания?
Так что есть люди первого сорта?
Ты?
А ты сам то сильно умный или тебе так кажется?
Впрочем как и среднестатистический избиратель.
Поэтому и не удивительно ...
И ничего.
Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (Демократическая партия) 26 сентября спародировал президента Дональда Трампа. Выступление Шиффа на заседании комитета транслировала телесеть PBS.
Политик предложил собравшимся задуматься о "сути того, как общался наш президент" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы очень хорошо относились к вашей стране. Очень хорошо. Ни одна другая страна не сделала так много, как мы. Но я не вижу взаимности. Что хотели бы вы, я услышал. Я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу. И я собираюсь повторить семь раз, чтобы вы лучше услышали. Я хочу, чтобы вы облили грязью моего политического оппонента. Больше грязи здесь, там, повсюду", - сказал Шифф, изображая разговор Трампа с Зеленским, стенограмма которого была рассекречена 25 сентября.
"Хочу, чтобы вы связались с генеральным прокурором Биллом Барром. За ним стоят все американские правоохранительные органы. И хочу сконтактировать вас с Руди (Джулиани. - "ГОРДОН"), вы полюбите его, поверьте. Да, и не звоните мне больше, я сам позвоню, когда вы сделаете то, о чем я прошу", - добавил Шифф, копируя главу Белого дома.
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Разобраться если строго
Даже в эти пять минут
Пересраться может много
Про надсвітового лідера. Правда.
Є двоє людей. Між ними є якась розмова. Один з них її оприлюднює без дозволу іншого.
А тепер запитання:
Ким є той другий, яке відношення до нього, якщо розмову з ними так просто оприлюднюють?
Чи це відношення є співмірним відношенню до одного з найвеличніших лідерів світу?
Ні, до Зелі відносяться як до гівна. Причому це не тільки відношення Трампа. Це відношення всіх інших до Зелі.
Бо ж мова про недовіру до лідера держави, про корумпованість лідера держави. Демократи бояться, що керівник України буде впливати на слідство. А це корупція. Вони непрямо його в цьому підозрюють, вимагаючи оприлюднити розмову.
Навряд чи демократи вимагали б оприлюднення розмови Трампа з Меркель чи з Макроном чи з Ердоганом. Чи з Порошенко.
(ц)
ЗИ В принципі, Зеленському, безсумнівно, вдалося стати одним з найвпливовіших політиків світу. Десь на три дні вплинув так вплинув, обляпав президента США та нашу країну.
І хвилі від цього впливу будуть розходитися ще довго.
Свежая скороговорка для изучения украинского: «Дурне поїхало в турне і повернулося сумне».
Хватит зубоскалить по поводу измученного вида Ленки Зеленской! Посмотрел бы я на вас, если бы вам пришлось каждую ночь роялем наряжаться
У той же час в розвідник-інформатор заявив у своїй доповіді, що юристам Білого дому «наказали» видалити дослівну стенограму розмови в електронному вигляді з комп'ютерної системи, у якій такі стенограми зазвичай зберігаються і можуть бути доступними для високопоставлених чиновників Білого дому.
Замість цього стенограму завантажили в окрему електронну систему, яка використовується для зберігання особливо делікатної інформації з точки зору національної безпеки.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/danilyuk-pidtverdiv-vidstavku-novini-ukrajini-50045115.html
Есть все основания начать процедуру импичмента именно Зеленского!
Из стенограммы ответ Зеленсокго на критику посла Йованович со стороны Трампа:
Зеленский: «Если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо, как нового Президента».
Это говорит о том, что президентом в нашей стране стал не просто дилетант, который не соображает, что подобные высказывания могут на долго навсегда разрушить двухпартийную поддержку США Украине, но и его закомлексованности и авторитарных замашках, что обязательно сыграет негативную роль в нашей истории. Более того. Эти слова в США могут расценивать как прямое вмешательство уже Украины во внутренние дела США, потому как Мари Йованович - американский дипломат, экс-главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам, экс-посол США в Киргизии, Армении и в Украине, и критика ее деятельности со стороны президента Украины - неуместна и опасна. А в данном случае не критика а прямой намек на необходимости предоставить на нее какой-то дополнительный файл.
Неопытность Зеленского в вопросах внешней политики - главная причина этого скандала. Президент Порошенко никогда бы так не подставил ни Украину и своих партнеров.
Ну а критика Зеленсокго Франции и Германии гарантировано усложнит отношения с ними. Согласие атаковать Байдена подрывает основу основ двухпартийной поддержки в США., и последствия дилетантства Зеленского в дипломатии будут катастрофическими, разрушительными для Украины!
Итого: Есть все основания начать процедуру импичмента именно Зеленского!
UPD
"Поддержка Украины Европейским Союзом является беспрецедентной.
За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза, - это заявление пресс-секретаря Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Моґерини Майя Коциянчич в качестве реакции ЕС на обнародованную стенограмму.
Это только начало.
Бо немає вже сечі терпіти борошна такої ганебної зради.