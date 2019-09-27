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 Политика Украины, За рубежом
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 Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Опубликованная стенограмма беседы Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа не является полной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила конгрессмен Марси Каптур на брифинге представителей Украинского кокуса Конгресса США 25 сентября.

"Это примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут. Мы хотим полную стенограмму", - требует Каптур.

В брифинге приняли участие восемь конгрессменов-демократов. Они осудили действия Трампа и выразили поддержку украинскому правительству.

"Новая власть в Киеве заслуживает нашей поддержки перед лицом российской агрессии", поскольку ее пытались использовать в узко-партийных интересах, заявила конгрессмен Нита Лоуи.

Конгрессмен Уильям Киттинг заявил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она "не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге - услуге сфабриковать политическую грязь, и она не зависит от того, кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США".

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/n3150810
 
 
 Топ комментарии
 
тримайте піаніно з фортепіано зебіли,це лише початокЭто примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 5242
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начало конца шеколадным,
США могут возобновить расследование о вмешательстве в выборы соевыми
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5 минут - разговор Трампа и переводчика ОПУ, остальные 25 - русская речь и "...э-э-э..." Зеленского.
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Олександр Сурков
5 год ·

Завхоза Богдана в составе официальной делегации в ООН нет, я проверил соответствующий указ.

Но он там присутствует и занимает места аккредитованных участников. Есть куча фото и видео.

1. В качестве кого он там появился?

2. За чей счет летал, где жил и что ел?

3. Кто может инициировать внесение в единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении служебным положением и нецелевой растрате средств?
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Там еще одна была. Преобразуемся в султанат?
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А я требую опубликовать стенограммы переговоров меркель и вовы *****.
И шо?
Чем мои требования заслуживают меньшего внимания?
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Нифига себе.
Так что есть люди первого сорта?
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Є люди, значно розумніші від тебе. Вибач, але я так вважаю після твого коментаря.
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А кто это определяет кто умнее кого то?
Ты?
А ты сам то сильно умный или тебе так кажется?
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Ти, мабуть, дуже одинокий - бо хочеш привернути стільки уваги до себе. Це приблизно 5 хвилин із 30: конгресмени вимагають опублікувати повну стенограму розмови Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 8962
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Ты наверное просто сильно тупой.
Впрочем как и среднестатистический избиратель.
Поэтому и не удивительно ...
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ты даже до владимира сортом не дотягиваешь
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Напиши нижче свої паспортні дані, адресу, №телефонів і ми тобі допоможемо. Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 1203
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Ви конгрессмен у США? Не думав, що на Цензорі навіть конгрессмени коментують
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Вот ты требуешь ...и что ? Ничего. а они требовали и секретные переговоры опубликовали, или переговоры первых лиц государства не секретные ?
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Так зЕ все ето успел наламать за 5 минут? Что же там дальше то?
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про перерахування офшорних хабарів на рахунки в банку на Нібіру
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Розхитують трампову будку. Астанавітєсь!
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Разговор Трампа и Зе в понимании американских демократов

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (Демократическая партия) 26 сентября спародировал президента Дональда Трампа. Выступление Шиффа на заседании комитета транслировала телесеть PBS.
Политик предложил собравшимся задуматься о "сути того, как общался наш президент" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы очень хорошо относились к вашей стране. Очень хорошо. Ни одна другая страна не сделала так много, как мы. Но я не вижу взаимности. Что хотели бы вы, я услышал. Я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу. И я собираюсь повторить семь раз, чтобы вы лучше услышали. Я хочу, чтобы вы облили грязью моего политического оппонента. Больше грязи здесь, там, повсюду", - сказал Шифф, изображая разговор Трампа с Зеленским, стенограмма которого была рассекречена 25 сентября.
"Хочу, чтобы вы связались с генеральным прокурором Биллом Барром. За ним стоят все американские правоохранительные органы. И хочу сконтактировать вас с Руди (Джулиани. - "ГОРДОН"), вы полюбите его, поверьте. Да, и не звоните мне больше, я сам позвоню, когда вы сделаете то, о чем я прошу", - добавил Шифф, копируя главу Белого дома.
https://gordonua.com
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тупая демагогия.
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Так можно обгадить любую речь, любые слова, любого политика. Достаточно посмотреть тот же стенд-ап американский. будете крайне удивлены. Это даже не демагогия. это тупизна мировой величины, когда Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США опускается до уровня барных комиков.
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Ашотакоє, нам вітчизняні "журналісти" пояснили ж шо то стенограма, а не меморандум Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 2490
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Пять минут пять минут
Разобраться если строго
Даже в эти пять минут
Пересраться может много
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коли опублікують 30мінут, буде зразу два імпічьмєнта.
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Политика мирового масштаба, ветерана умственного труда.....
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Горький Лук
Про надсвітового лідера. Правда.

Є двоє людей. Між ними є якась розмова. Один з них її оприлюднює без дозволу іншого.
А тепер запитання:
Ким є той другий, яке відношення до нього, якщо розмову з ними так просто оприлюднюють?
Чи це відношення є співмірним відношенню до одного з найвеличніших лідерів світу?

Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 5619Ні, до Зелі відносяться як до гівна. Причому це не тільки відношення Трампа. Це відношення всіх інших до Зелі.
Бо ж мова про недовіру до лідера держави, про корумпованість лідера держави. Демократи бояться, що керівник України буде впливати на слідство. А це корупція. Вони непрямо його в цьому підозрюють, вимагаючи оприлюднити розмову.
Навряд чи демократи вимагали б оприлюднення розмови Трампа з Меркель чи з Макроном чи з Ердоганом. Чи з Порошенко.
(ц)
ЗИ В принципі, Зеленському, безсумнівно, вдалося стати одним з найвпливовіших політиків світу. Десь на три дні вплинув так вплинув, обляпав президента США та нашу країну.
І хвилі від цього впливу будуть розходитися ще довго.
Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 4110
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Знайшов у ЖЖ Ібігдана:

Свежая скороговорка для изучения украинского: «Дурне поїхало в турне і повернулося сумне».
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Оттудаже:
Хватит зубоскалить по поводу измученного вида Ленки Зеленской! Посмотрел бы я на вас, если бы вам пришлось каждую ночь роялем наряжаться Це приблизно 5 хвилин із 30: конгресмени вимагають опублікувати повну стенограму розмови Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 9165
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Порохосвиньи нахомутали, а Зе теперь вынужден разгребать их го... Не позавидуешь. Будем расчитывать на адекватность американцев.
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Нагадаємо, що переклад оприлюдненого конспекту телефонної бесіди Трампа і Зеленського фактично він не є дослівною стенограмою розмови. Публікуючи її, Білий дім уточнив, що запис є фіксацію змісту розмови, яку письмово виконали уповноважені співробітники ситуаційної кімнати. На її точність можуть впливати поганий зв'язок, акцент або особливості перекладу.
У той же час в розвідник-інформатор заявив у своїй доповіді, що юристам Білого дому «наказали» видалити дослівну стенограму розмови в електронному вигляді з комп'ютерної системи, у якій такі стенограми зазвичай зберігаються і можуть бути доступними для високопоставлених чиновників Білого дому.
Замість цього стенограму завантажили в окрему електронну систему, яка використовується для зберігання особливо делікатної інформації з точки зору національної безпеки.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/danilyuk-pidtverdiv-vidstavku-novini-ukrajini-50045115.html
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Горький Лук
Есть все основания начать процедуру импичмента именно Зеленского!

Из стенограммы ответ Зеленсокго на критику посла Йованович со стороны Трампа:
Зеленский: «Если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо, как нового Президента».

Это говорит о том, что президентом в нашей стране стал не просто дилетант, который не соображает, что подобные высказывания могут на долго навсегда разрушить двухпартийную поддержку США Украине, но и его закомлексованности и авторитарных замашках, что обязательно сыграет негативную роль в нашей истории. Более того. Эти слова в США могут расценивать как прямое вмешательство уже Украины во внутренние дела США, потому как Мари Йованович - американский дипломат, экс-главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам, экс-посол США в Киргизии, Армении и в Украине, и критика ее деятельности со стороны президента Украины - неуместна и опасна. А в данном случае не критика а прямой намек на необходимости предоставить на нее какой-то дополнительный файл.

Неопытность Зеленского в вопросах внешней политики - главная причина этого скандала. Президент Порошенко никогда бы так не подставил ни Украину и своих партнеров.

Ну а критика Зеленсокго Франции и Германии гарантировано усложнит отношения с ними. Согласие атаковать Байдена подрывает основу основ двухпартийной поддержки в США., и последствия дилетантства Зеленского в дипломатии будут катастрофическими, разрушительными для Украины!

Итого: Есть все основания начать процедуру импичмента именно Зеленского!
UPD
"Поддержка Украины Европейским Союзом является беспрецедентной.
За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза, - это заявление пресс-секретаря Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Моґерини Майя Коциянчич в качестве реакции ЕС на обнародованную стенограмму.
Это только начало.
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Давайте проаналізуємо слова Трампа:"Байден бахвалиться,що закрив справу по Україні" Знаходимо,як хвалиться Байден.Відео ось тут!Тут51хв.відео Байден чітко сказав:"Приберете Генерального прокурора-дам більйон долларів допомоги США Україні.Що ж передувало такому безглуздому бахвальствові Байдена перед Трампом.Впевненість у тому,що він з Порошенком все порішав більоном, Порошенкові та йому нічого не загрожує,можна Трампові показати,хто тут крутий політик,якого не дістати.Але тут зявляється Зеленський,стає Президентом і Трамп його питає про українську справу Байдена,бо вже вияснив,що по тій справі,що розслідував Генеральний прокурор України не все так чисто.Там прокурора звільнили,справу по корупції "Бурісми" закрили, син Байдона- один із директорів Злочевського не винний,бо Байден білліон дав Україні.Що це- "Бурісму"кришує сам Байден?Так!А хто-ж тоді дав доручення вести цю справу?Неважко здогадатися,що Петро Порошенко,аби шантажувати Байдона та легко просити більон допомоги у США.Добре,але чи законно це рішалово є з боку Закону,якщо гроші США виділялися Україні на боротьбу з корупцією та захист від агресії,а не брутальний відкуп,та розпил.Думаю,крапку в цій справі поставлять досвідчені спеціалісти.А голова нехай бо-бо у тих хто вирішував власні справи за рахунок інших.
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Пора клоуну купувати хатинку в Ростові !
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Краще повісити його на галузі, щоб аж мову з рота висолопив.
Бо немає вже сечі терпіти борошна такої ганебної зради.
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