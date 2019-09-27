 Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила конгрессмен Марси Каптур на брифинге представителей Украинского кокуса Конгресса США 25 сентября.

"Это примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут. Мы хотим полную стенограмму", - требует Каптур.

В брифинге приняли участие восемь конгрессменов-демократов. Они осудили действия Трампа и выразили поддержку украинскому правительству.

"Новая власть в Киеве заслуживает нашей поддержки перед лицом российской агрессии", поскольку ее пытались использовать в узко-партийных интересах, заявила конгрессмен Нита Лоуи.

Конгрессмен Уильям Киттинг заявил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она "не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге - услуге сфабриковать политическую грязь, и она не зависит от того, кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США".

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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