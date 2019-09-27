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 Общество
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Все про:ПАСЕ (1452) Сенцов (1050)

 Сенцова пригласили принять участие в мероприятии в ПАСЕ

Бывшего политзаключенного Олега Сенцова пригласили на следующей неделе принять участие в мероприятии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Издание ссылается на программу мероприятий, которые пройдут в течение осенней сессии ПАСЕ на следующей неделе.

В частности, Сенцова пригласили принять участие в мероприятии, посвященном проблематике подрыва механизма защиты прав человека авторитарными государствами.

Событие, которое пройдет под эгидой немецкого парламентария Франко Швабе, запланировано на четверг, 3 октября.

Напомним, Сенцов вернулся домой 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150808
 
 
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Хм. Це вже цікаво. Схоже не усі там прокацапи у тій ПАРЄ.
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Этот то немец как раз и возвращал росиянцев пасе. Странно почему только Сенцова, прям как только Савченко приглашали, почему других не приглашают?
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угу, и )(уйлу руки жать.
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Да не радуйтесь .Где немцы, а где порядочность. Им надо Сенцов просто для того, что бы сгладить демарш украинской делегации на этой сесии. И ВСЕ.
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Олежа, давай расскажи этим дебилам про "дружбу" с ****** и раской-**********!!!
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Может ему надо рассказать что он вообще то гражданин государства частично окуупированного рашей а не гражданин тотвлитарного государства где нарушаются права граждан?
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А он им расскажет, что готов руку )(уйлу пожать за освобождение пленных?
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"Сенцова пригласили принять участие в мероприятии, посвященном проблематике подрыва механизма защиты..."
Киселёвцы напишут, что подрывник Сенцов, будет делиться опытом...
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Лучше б ему денег на кино дали! ...а то, и режиссер никакой и политик из него, как из Зели Голобородько...
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интересно, а как он будет объяснять свою пресс-конференцию членам ПАСЕ?
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Это 100% провокация . Украина в сессии не участвует, а тут такой себе Сенцов это событие сгладит
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лучше бы в семью погибшего разведчика съездил! раненого навестил! ведь его свобода ихней кровью добыта! пасе подождет, а вот к людям надо бережнее, тем более которые за тебя рисковали!
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