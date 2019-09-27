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 Политика Украины
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Все про:отставка (2461) СНБО (3273) Данилюк Александр (401)

 Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП

Секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк

Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150805
 
   
 Топ комментарии
 
да нет съездил в зону АТО и за голову схватился какие ля ля тополя разведения войск какие перемирия военные так и сказали Данилюку... что они эту шмарклю на суку как суку повесят...
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Данелюк першим почув ,що пахне жареним Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 1464
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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Песец....
Пропал государственный Приватбанк....
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А ти спробуй по гуглакарті пошукати замість по стрілочкам їздити колом Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 2196
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Именно поэтому он и увольняется. "Президент" Коломойский зачищает политикум перед захватом Приватбанка. Ему сейчас нужны только те,кто всегда "за", а не "против".
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Так Гонтариха уже усьо порешала-"Приват"-пустой-там денех нет-они только на бумаге.
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Деньги с*издил беня, а порешала почему то Гонтариха
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"я вам ниверю, напишите заявление" - так же было у Зели с Данилюком, как с житомирским главментом?
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Беня кстати у Шустера сказал что к "тогдашнему министру финансов вопросов не имеет"
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Правильно робить-не Данилюк має вирішувати-"це мені,це мені,а це знову мені.Тест на розподіл мільйонів-дуже дієва штука!-миттєво вирішує-хто є хто.
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Что-то мне подсказывает, что отставка будет принята.
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Обратили кстати внимание шо беня бороду сбрил? Обиделся видимо на "бородатую бабушку". Типа теперь это не про него Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 5786
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Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП
первый пошёл???)))
видимо не всё так зелено в зелёном королевстве)
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а гдє всє наші Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 5371 а то тут парахаботи разашліся нє на шутку
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Злопыхателям можно успокоиться.Данилюк готовится к другой должности..Это будет сюрпризом .Как всегда.
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рнбо увеличили финансирование в 150 раз...выше - некуда
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дипломат в Великобританию.. так спокойнее, чем с зекомандОй-аматорами
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Министр по общим вопросам?Начальник управления погодных явлений?Какую важную должность он может занять?Шариковы уже во всех важных кабинетах расселись.Данелюк и Арахамия-это два человека в этой конченной компании
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По сути секретарь РНБО,второй чел после преза,так что любая должность будет понижение !
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Дык он написал заяву ещё при приеме на работу.
В чем прикол?
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Що, так і не знайшов свій кабінет? А в Турчинова координати для GPS стидно було попросити?
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Может посол, а может и приват. Кто знает...
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Шо, уже "напрацювався" ?
Саме кабінет найшов, =бєдняжка= ...

Чи кагал "попросив" заявочку написать, бо кошерного вже підібрали ?
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скорее всего....

mace

@onethirtywon

·8 мин

В ответ
@13Hellis_13

ОПУ пише, що до Трампу була заява.
Я думаю це із-за "розведення сил", він проти, але так як він сцикливий гімнюк, заявляти про це не буде, а просто краще звільниться, щоб відповідальності позбутись
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Может еще одна причина. В 2018г. бюджет СНБО был 177млн., а на 2020г. планируют 28 млд. Никто народу так и не объяснил толком, почему произошел такой огромный рост расходов.
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Будиночок він свій любив,
Машинко теж, на кольор біле,
Британь-больнички не кормив,
Й мав алергію на горіле.
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Я думал, что он заяву накатал после поездки в зону ООС, но... Читаем, Данилюк написал заяву еще до отьезда Зели в ООН. Пока Зели нет, Данилюк метнулся в зону ООС на мост в Станицу Луганскую, проявив невиданное мужество, подойдя вплотную к мосту. Спрашивается - зачем он ездил и проявлял, если уже заява лежала у президента?
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он получил смету от нас вот и офигел сколько таньге будет стоить оборудование новых позиций после развода войск по зеленскому а ведь ещё бабушке бене дать надо Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 5614
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Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.
На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
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Сьездил на мост посмотреть и понял ,что нужно валить.
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"И тут Паша, обладавший невероятным чутьем понял, что его сейчас будут бить. Может быть, даже ногами."
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Сьогодні почалися обшуки в родичів Андрія Полтави(Карпова)!!!! Часи репресій повернулися!!! Невже це не бачуть 73% обдовбаних "плюсами" та парашинськими серіалами??? Скоро свій український чебурнет введуть на зразок мордору, в який так активно тягне нас нова влада...
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Посадять Андрія за шмайсер. Свиноруси настучали торчку.
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Це насторожує...
Данилюк Аваков Коломойський...

я так бачу, що в Єс і Нато нас кузьмін з медведчуком поведуть... А вітя фьодорович їм поможе...
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Данилюк обьелся груш никто отвечать и думать не хочет думал раз и сразу герой а не хватило ума это не банки с бабками тырить
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Данилюк , но а если его сравнить с лютым врагом Украины бандитом экс- рыгоАналом бодей, этим капитулянтом, продажным Иудой. Да Иудой который принимал участие в антиукраинской делегации янычара Азарова, посетивших вражескую паРашу этих продажных кремлёвских холуёв участвующих в активных преступных переговорах по уничтожение договора о вступления Украины в ЕС ... Я думая что Данилюк меньшее зло чем лютый враг бодя и вся остальная антиукраинская прокремлёвскя зараза в новой атиукраинской власти продажных ЗЕбилов - капитулянтов . Вот через его и убирают . А скоро при такой продажной власти останется только одна отъявленная свора самых- самых лютых врагов Украинской державы , проклятых Слуг не украинского народа а кремлёвских фашистов оккупантов.
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Да ладно. Не россии они служат, а богоизбраному народу...
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Секретар РНБО Олександр Данилюк підтвердив, що написав заяву про відставку
Відповідний допис він зробив у Facebook.
"Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення Президента", - йдеться у повідомленні.https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10220312178453096
https://espreso.tv/news/2019/09/27/danylyuk_pidtverdyv_svoyu_vidstavku
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Ну що ж це підтверджує адекватність Данилюка і ще ра уйо....бис..тість зільоних.... Пора чистити зброю.
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Меня, ещё при Совке, склоняли написать " по собственному"... ...не написал! Везде Диалектика и токо в Украине Демократия... *)
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Антоху Геращенка, Князєва, Трояна розглядайте...
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После эфира с Шустером, Коломойский его уволил.
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зебилы - причина отставки - не согласия по Привату - он когда его национализировали был министром экономики - беня опять победил - теперь можно прямо сказать - зеленский слуга коломойского
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Это один из адекватных был в команде Зеленского.
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Понял, что за 28 лярдов, из которых ему не улыбается ничего, могут подвесить больнее чем Муссолини.
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Щурі біжать з тонучого корабля ! Значить Данилюк дізнався шось таке, шо просто ох.....їв і нехоче бути до цього причетний, запахло жареним !
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Хьюстон у нас проблемы, мне кажется что Зе уничтожит Украину.
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тааак. до Нового Года три месяца. первый узеленский пошел.
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tZE inform

@tZEinform

·11 мин

Об отставке Данилюка. Никакого заявления ДО отъезда Зеленского в США не было. Данилюк инспектировал линию разведения и общался с военными и не о какой отставке не говорил. Судя по всему после всего что произошло он просто решил что пора уходить.
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В воздухе запахло палёной ЗЕлёной плесенью. Пора валить. Ведь вовремя уйти не значит предать. Подумал секретарь СНБО и написал заявление. Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП - Цензор.НЕТ 7107
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немного по другому...
Зеленские уедут в страну откуда не выдают соплеменников.., а куда ему?
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Только "кровавый пастор" Как это не пошло звучит, был на своем месте!
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Авжеж не Данилюк буде нишком розподіляти 28 млрд. для РНБОУ
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Зе! Зроби очільником РНБО Коломойського, 28 млрд. цього варті!
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