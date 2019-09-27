 Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО, - ОП

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев", - говорится в заявлении.

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