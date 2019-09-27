 КС отказался проверять конституционность нормы об отчете директора ГБР перед президентом, ВР и Кабмином

Соответствующее постановление было принято во время заседания Большой палаты суда 26 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства в части конституционного представления 45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 № 794-VIII", - говорится в сообщении.
Как известно, 2 ч. cт. 23 закона о ГБР предусматривает, что директор ведомства информирует президента, правительство о деятельности ведомства, а также ежегодно до 1 апреля подает письменный отчет о деятельности за предыдущий год.
В пресс-службе КС Укринформу сообщили, что рассмотрение представления нардепов о конституционности других положений закона продолжается.
Как сообщалось, 29 августа в КС поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины относительно конституционности части первой пункта 1 части третьей статьи 11, пунктов 1, 3 части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".
По мнению парламентариев, Верховная Рада незаконно отнесла назначение директора ГБР к полномочиям президента, поскольку статья 106 Конституции, которая содержит исчерпывающий перечень компетенций главы государства, не предусматривает осуществление им назначения руководителей центральных органов исполнительной власти.
Депутаты считают, что назначение директора ГБР относится к конституционным полномочиям Кабинета министров.
Среди авторов представления были народные депутаты Сергей Алексеев, Виктория Сюмар, Татьяна Черновол, Алексей Гончаренко и Артур Герасимов.
Теперь осталось славика из голоса петра порошенко осадить с его законом об "обновлении" ДБР, который подан для увольнения Трубы и отмазывания петрухи!
А вас не волнует, что это противоречит Конституции?! И что КС тупо немотиворованно отказал - типа не хотим и все!
Или главное, что если Пете не нравится, то это типа хорошо?
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Теперь есть только Зе-бобики и те кто их не любит за их идиотизм!
Зараз ви петроідоти ..не..*************?
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🤔