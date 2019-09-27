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 Политика Украины
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Все про:КС (1376) ГБР (592)

 КС отказался проверять конституционность нормы об отчете директора ГБР перед президентом, ВР и Кабмином

Констутуцийний Суд отказался открывать производство по представлению 45 народных депутатов в части, где они просили проверить на конституционность положения "О Государственном бюро расследований", которое предусматривает отчетность директора этого ведомства перед президентом, правительством и парламентом.

Соответствующее постановление было принято во время заседания Большой палаты суда 26 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства в части конституционного представления 45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 № 794-VIII", - говорится в сообщении.

Как известно, 2 ч. cт. 23 закона о ГБР предусматривает, что директор ведомства информирует президента, правительство о деятельности ведомства, а также ежегодно до 1 апреля подает письменный отчет о деятельности за предыдущий год.

В пресс-службе КС Укринформу сообщили, что рассмотрение представления нардепов о конституционности других положений закона продолжается.

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Как сообщалось, 29 августа в КС поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины относительно конституционности части первой пункта 1 части третьей статьи 11, пунктов 1, 3 части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

По мнению парламентариев, Верховная Рада незаконно отнесла назначение директора ГБР к полномочиям президента, поскольку статья 106 Конституции, которая содержит исчерпывающий перечень компетенций главы государства, не предусматривает осуществление им назначения руководителей центральных органов исполнительной власти.

Депутаты считают, что назначение директора ГБР относится к конституционным полномочиям Кабинета министров.

Среди авторов представления были народные депутаты Сергей Алексеев, Виктория Сюмар, Татьяна Черновол, Алексей Гончаренко и Артур Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150804
 
 
 Топ комментарии
 
Первая петина атака на ГБР отбита.
Теперь осталось славика из голоса петра порошенко осадить с его законом об "обновлении" ДБР, который подан для увольнения Трубы и отмазывания петрухи!
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Ща пороХОБОТЫ затрубят..
🤑
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Пороха и порохоботов дано нет, смените методички!
Теперь есть только Зе-бобики и те кто их не любит за их идиотизм!
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Первая петина атака на ГБР отбита.
Теперь осталось славика из голоса петра порошенко осадить с его законом об "обновлении" ДБР, который подан для увольнения Трубы и отмазывания петрухи!
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Петренко - в тебе якісь славіки, петрухи , ГБР і ДБР - ти бачу свої пости за гаражами пишеш - Ну що і не дивно ж - лексика звичайного зеБвиборця )))
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На зло маме отморожу уши?!
А вас не волнует, что это противоречит Конституции?! И что КС тупо немотиворованно отказал - типа не хотим и все!
Или главное, что если Пете не нравится, то это типа хорошо?
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Пороха и порохоботов дано нет, смените методички!
Теперь есть только Зе-бобики и те кто их не любит за их идиотизм!
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Агга, перевзулися на скаку...
Зараз ви петроідоти ..не..*************?
🤑
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+ 100 Дмитрию на его коммент . а то зебил уже пролез перед ответом
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Така собі повзуча узурпація влади бєнєм . Тільки зєбіли не довіряють очам своїм .
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