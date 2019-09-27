 РФ свозит на Донбасс поврежденные коррозией боеприпасы и хранит их на площадках бывших заводов и предприятий, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отмечают в украинской разведке, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.
Командование российских оккупационных войск запретило хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения непригодные к применению боеприпасы. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.
"Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения", - сообщили в ГУР.
Надо с этим что то срочно делать.
А вдруг это все попадет в руки к терористам?
в целях улучшенья
качества услуг
надобно приделать
к жопам больше рук
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