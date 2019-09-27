EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  994  14
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1271) Минобороны (5977) разведка (2191) Донбасс (19473)

 РФ свозит на Донбасс поврежденные коррозией боеприпасы и хранит их на площадках бывших заводов и предприятий, - ГУР

Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.

Командование российских оккупационных войск запретило хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения непригодные к применению боеприпасы. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

"Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения", - сообщили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3150798
 
 
 Топ комментарии
 
пришла пора раскидывать с беспилотников аккумуляторные болгарочки. распилять шо нить не охраняемое - это всосано с молоком молодых республик в кровь модореспубликанцев.
 показать весь комментарий
 
***
в целях улучшенья
качества услуг
надобно приделать
к жопам больше рук
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Намедни орда на понос исходила поповоду взрывов на складах,представляя их обстрелами из гаубиц и танков.
 показать весь комментарий
 
 
Пригласите ОБАМУ.
Надо с этим что то срочно делать.
А вдруг это все попадет в руки к терористам?
 показать весь комментарий
 
 
пришла пора раскидывать с беспилотников аккумуляторные болгарочки. распилять шо нить не охраняемое - это всосано с молоком молодых республик в кровь модореспубликанцев.
 показать весь комментарий
 
 
***
в целях улучшенья
качества услуг
надобно приделать
к жопам больше рук
 показать весь комментарий
 
 
ґумань сёдня. колії перед новою коліївщиною )))
 показать весь комментарий
 
 
Не пойму, а почему московский мусор туда до сих пор не везут...?
 показать весь комментарий
 
 
Только собрался в патентное бюро заявку подавать... обломщик)
 показать весь комментарий
 
 
Ну его вроде как собираются на северный Крым вывозить.
 показать весь комментарий
 
 
Мордор, куди прийде, всюди все зруйнує і нагадить. А хАхли приберуть, за свій рахунок, після об'єднання з "нашимилюдьми" лднр. А може й здетонує. Радіоактивних відходів наскидали?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх