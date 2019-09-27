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Все про:Минобороны (5977) обстрел (8264) Донбасс (19473)

 С начала суток враг выпустил по позициям ОС 24 мины 120- и 82-мм калибров, потерь нет, - Минобороны

Сегодняшний день вооруженные формирования РФ и ее наемники начали минометными обстрелами позиций защитников Украины. Всего с начала суток враг осуществил уже 8 обстрелов из разных видов вооружения, в частности, выпустил 24 мины 120-го и 82-го калибров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным штаба, около 1:00 по направлению от поселка Доломитное российско-оккупационные войска начали минометные обстрелы защитников н.п. Травневе и Новолуганское.

Кроме того, после 1:00, в течение часа, от н.п. Пикузы оккупанты вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия по защитникам Водяного.

После 7:00 оккупанты также применили минометы 82-го калибра, АГС и стрелковое оружие по защитникам н.п. Луганское. А по позициям украинских сил вблизи Новолуганского - гранатометы различных систем.

С 7:10 до 8:00 боевые действия продолжались в районе н.п. Пивденне, где по направлению от шахты им. Гагарина оккупированной Горловки враг выпустил 12 мин 82-го калибра, вел обстрелы из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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С 9:50 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки.

После 11:00 противник продолжил обстрел из минометов уже 120-го калибра по защитникам Луганского.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, соблюдая Минские соглашения, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших защитников Украины нет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3150793
 
 
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Будемо сподіватись, що втрат дійсно немає.
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1. поранених... (слава Богу) нема
2.Отмечается, что подразделения Объединенных сил, соблюдая Минские соглашения, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность.
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Стреляли из всего, что только можно, но даже никого не ранили. И как в это верить? Від початку доби ворог випустив по позиціях ОС 24 міни 120- і 82-мм калібрів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4025
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