 Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов

Такое мнение выразил журналист Юрий Николов в своем блоге на сайте издания "Громадське", комментируя решение парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принять законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, тысячи существующих ныне "псевдо-лотерейных заведений одновременно получат легальный статус и продолжат прием зависимых от игры лудоманов, которые проигрывают ворованные кредитные и вынесенные из дома деньги.
"Авторы предлагают оставить на улицах все то разнообразие игровой заразы, которая расплодилась после Майдана благодаря коррумпированной полиции", - пишет автор, ссылаясь на данные, которые ему предоставил высокоосведомленный источник.
По его мнению, легализованы будут тысяч заведений с десятками тысяч, якобы, лотерейных терминалов, которые на самом деле - обычны "однорукие бандиты".
Предлагается, чтобы в дальнейшем в Украине появился единый монопольный "оператор лотерей", который будет обязан "открыть не менее 1 тыс. пунктов распространения лотерей" (то есть это может быть и 5 тыс. залов, которые по признанию авторов законопроекта, сегодня существуют нелегально), отмечает Николов.
"Итак, "лотереи" снова делают прикрытием для тысяч игровых салончиков, которые захватили улицы Украины и продолжат беспрепятственно обольщать обычных людей с помощью лотоматов по продаже видеолотерей", - акцентирует журналист.
По мнению Николова, только в ближайшие дни есть единственная возможность повлиять на ход событий, ведь "работающая в турборежиме фракция "Слуги народа" уже в первых числах октября может протянуть законопроект большинством голосов.
Про це повідомляє видання powerapple.com.
Такого обсягу дорогоцінного металу і грошей вистачило б, щоб двічі врятувати Грецію від дефолту. Для порівняння, весь золотий запас України станом на 2019 рік оцінювався в 24,3 тонни. Однак скористатися нажитим «непосильною працею» багатством китайський чиновник не зможе. За законами КНР йому загрожує смертна кара.
Видання також зазначає, що Чжан Ци виявився також володарем декількох розкішних будинків площею більше тисячі «квадратів». При цьому він так і не зміг пояснити слідчим походження своїх статків.
Правоохоронці провели в його будинку обшук, оскільки вже місяць як підозрювали чиновника в серйозних порушеннях закону. Заарештували його ще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі.
Відтоді як голова КНР Сі Цзіньпін вступив в 2013 році на посаду голови держави і оголосив нещадну боротьбу з корупцією, понад 250 високопоставлених чиновників були відсторонені від посади. Під дію антикорупційної кампанії потрапили представники влади всіх рівнів: від сільських чиновників до керівників загальнонаціонального рівня.Тут теж Порошенко винен?
игорка будет рентабельной,если будет на 100% принадлежать государству,но это не про нас..
типичная мусорскоя журнашлюшка)
вот именно когда легализируют то всей этой мусорско-прокурорской шобле ВСЁ и обломится - крышевать то будет некого а главное не за чем)
Он не видит СЕГОДНЯ все эти законные лотереи?
""Итак, "лотереи" снова делают прикрытием для тысяч игровых салончиков"
Какой гнев!
Какая ярость благородная!
Какая мерзость эти будущие игровые салончики по сравнению с СУЩЕСТВУЮЩИМИ СЕГОДЯ салончиками лоторей!
І не платять податки! А Чехія з їхніми 67000 одноруких бандитів отримує 1,42 мільярди євро податками. В Україні в умовах заборони гральний бізнес оцінюють в 2 мільярди євро. П'ятдесят три мільярди гривень щоб ви розуміли гуляють повз бюджету і збагачують кримінал, уявляєте як вони не хочуть легалізації? Середня зарплата журналіста в Україні 15000, і на 53 мільярди можна Цензор залити статтями про небезпеку ігор років на 100 вперед.
Нам потрібно стати ігровим хабом Європи. У нас немає розвиненої промисловості як в Німеччині, немає див природи і кілометрових пляжів з океаном, у нас низький рівень науки, ми не розробляємо передову єлектроніку. Нам нема на чому заробляти, і ігри - наш реальний шанс вирватись з злиднів майже нічого не вкладаючи.