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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (276) легализация (98) Юрий Николов (5)

 Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов

Непродуманные шаги по легализации игорного бизнеса, которые собирается предпринять новая власть, могут обернуться существенными проблемами для общества.

Такое мнение выразил журналист Юрий Николов в своем блоге на сайте издания "Громадське", комментируя решение парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принять законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, тысячи существующих ныне "псевдо-лотерейных заведений одновременно получат легальный статус и продолжат прием зависимых от игры лудоманов, которые проигрывают ворованные кредитные и вынесенные из дома деньги.

"Авторы предлагают оставить на улицах все то разнообразие игровой заразы, которая расплодилась после Майдана благодаря коррумпированной полиции", - пишет автор, ссылаясь на данные, которые ему предоставил высокоосведомленный источник.

По его мнению, легализованы будут тысяч заведений с десятками тысяч, якобы, лотерейных терминалов, которые на самом деле - обычны "однорукие бандиты".

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Предлагается, чтобы в дальнейшем в Украине появился единый монопольный "оператор лотерей", который будет обязан "открыть не менее 1 тыс. пунктов распространения лотерей" (то есть это может быть и 5 тыс. залов, которые по признанию авторов законопроекта, сегодня существуют нелегально), отмечает Николов.

"Итак, "лотереи" снова делают прикрытием для тысяч игровых салончиков, которые захватили улицы Украины и продолжат беспрепятственно обольщать обычных людей с помощью лотоматов по продаже видеолотерей", - акцентирует журналист.

По мнению Николова, только в ближайшие дни есть единственная возможность повлиять на ход событий, ведь "работающая в турборежиме фракция "Слуги народа" уже в первых числах октября может протянуть законопроект большинством голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150790
 
 
 Топ комментарии
 
Бред. Сейчас их на каждом шагу понатыкано. Только бюджет с этого НИЧЕГО не имеет! А это чёрный нал, который оседает у "владельцев", раньше всё было на жену Третьякова записано. Менты, прокуратура, сбу все в доле.
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Новацией будет обязательное наличие ломбарда в игорном заведении
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Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.
Про це повідомляє видання powerapple.com.
Такого обсягу дорогоцінного металу і грошей вистачило б, щоб двічі врятувати Грецію від дефолту. Для порівняння, весь золотий запас України станом на 2019 рік оцінювався в 24,3 тонни. Однак скористатися нажитим «непосильною працею» багатством китайський чиновник не зможе. За законами КНР йому загрожує смертна кара.
Видання також зазначає, що Чжан Ци виявився також володарем декількох розкішних будинків площею більше тисячі «квадратів». При цьому він так і не зміг пояснити слідчим походження своїх статків.
Правоохоронці провели в його будинку обшук, оскільки вже місяць як підозрювали чиновника в серйозних порушеннях закону. Заарештували його ще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі.
Відтоді як голова КНР Сі Цзіньпін вступив в 2013 році на посаду голови держави і оголосив нещадну боротьбу з корупцією, понад 250 високопоставлених чиновників були відсторонені від посади. Під дію антикорупційної кампанії потрапили представники влади всіх рівнів: від сільських чиновників до керівників загальнонаціонального рівня.Тут теж Порошенко винен? Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5240
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Смертная казнь. Сегодня утром по ТВ...впечатляет. военными грузовиками вывозили. Бывал в Гуанжоу....грязный промышленный город 18 миллионов население, куча фабрик, заводов, экологии НОЛЬ. Огромный выставочный цент где весной и осенью все комерсы мира отираются...а потом типа Италия, Франция, ЕС...........вот он "непосильным" трудом и наколбасил добра.
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А може правоохоронці підкинули, щоб чесного мера підставити.
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Порошенко не винен ні в чому, соя каже він солодкий.
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Чим більш "бореться", тим жирніших корупціонерів виловлює...Може краще годівниці ліквідувати?
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Лотереи, Казино, игровые автоматы и букмеккерские конторы нужно в законе разделить.
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Бред. Сейчас их на каждом шагу понатыкано. Только бюджет с этого НИЧЕГО не имеет! А это чёрный нал, который оседает у "владельцев", раньше всё было на жену Третьякова записано. Менты, прокуратура, сбу все в доле.
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жека,он и в случае "легализации"не будет ничего иметь..
игорка будет рентабельной,если будет на 100% принадлежать государству,но это не про нас..
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Если уж так ...так в Украине вообще ВСЁ не про нас, ну кроме платёжек. тарифов и прочих вариантов залезть в карманы граждан.
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З неї почалося, а спочатку дійсно, не було.
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А там и до порносалонов рукой подать!)
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Новацией будет обязательное наличие ломбарда в игорном заведении
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У нас этих "лотерей" УЖЕ как грязи, спокойно работают, никого не боятся.
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Чем больше запретов тем лучше себя чувствует мафия. Может ещё 'сухой закон' принять? В жизни масса соблазнов и если попытаться все запретить, то мы превратился в животных, довольствуются самым необходимым. Пусть бизнес этот будет легальным и платит налоги.
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И проституцию тоже надо легализовать (серьёзно!)
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Харьков весь в игровых салончиках и на кэше.Больше ,чем магазинов АТБ раз в 10.Никто их не трогает и не гоняет.Как и продавцов контрабандных сигарет,водки,наркоты .список длинный.Зато с пеной у рта и семиэтажными матючьями гоняют торгующих бабушек излишками своего сада и огорода у выходов метро и на перекрёстках.
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МАФы торгуют водкой,пивом и сигаретами на расстоянии 50 метров от школ, такой вот Харьков.
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Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов
типичная мусорскоя журнашлюшка)
вот именно когда легализируют то всей этой мусорско-прокурорской шобле ВСЁ и обломится - крышевать то будет некого а главное не за чем)
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а типа сейчас нет этих тысяч игровых салончиков, которые работают в черную.
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Они на каждом шагу и прикриваются национальной лотереей Коломойского.
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ОН пьян, болен или слеп?
Он не видит СЕГОДНЯ все эти законные лотереи?
""Итак, "лотереи" снова делают прикрытием для тысяч игровых салончиков"
Какой гнев!
Какая ярость благородная!
Какая мерзость эти будущие игровые салончики по сравнению с СУЩЕСТВУЮЩИМИ СЕГОДЯ салончиками лоторей!
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"5 тыс. залов, сегодня существуют нелегально"
І не платять податки! А Чехія з їхніми 67000 одноруких бандитів отримує 1,42 мільярди євро податками. В Україні в умовах заборони гральний бізнес оцінюють в 2 мільярди євро. П'ятдесят три мільярди гривень щоб ви розуміли гуляють повз бюджету і збагачують кримінал, уявляєте як вони не хочуть легалізації? Середня зарплата журналіста в Україні 15000, і на 53 мільярди можна Цензор залити статтями про небезпеку ігор років на 100 вперед.

Нам потрібно стати ігровим хабом Європи. У нас немає розвиненої промисловості як в Німеччині, немає див природи і кілометрових пляжів з океаном, у нас низький рівень науки, ми не розробляємо передову єлектроніку. Нам нема на чому заробляти, і ігри - наш реальний шанс вирватись з злиднів майже нічого не вкладаючи.
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Лотереи, Казино, игровые автоматы и букмеккерские конторы нужно разделить.
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