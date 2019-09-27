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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (437) префекты (12) Слуга народа (321) Бобровская (1)

 Если "Слуга народа" хочет закрыть тему децентрализации, вопрос с префектами должен быть решен, - нардеп Бобровская

Партия "Слуга народа" должна ввести институт префектов, без которого дезентрализация не будет полноценной.

Об этом сказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Если они хотят закрыть тему децентрализации, они вынуждены это (запустить институт префектов. - Ред.) сделать. Это законодательно закрепленные вещи, вопрос, как они будут вырабатывать механизмы контроля за людьми и деньгами", - отметила она.

Читайте также: "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская

По ее словам, то, что сделал прошлый президент, не работало.

"Если мы назначаем без конкурса руководителя СБУ, то почему должны иначе назначать председателя ОГА? Это прямая ответственность. Другое дело с руководителями департаментов и так далее. Я понимаю желание власти быстрее всех заменить, но здесь я против этого, потому что эти люди должны проходить конкурс, доказывать свою состоятельность", - уверена Бобровская.

Полное интервью с Соломией Бобровской смотрите здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150789
 
 
 Топ комментарии
 
Выбросьте Гепу на выборах, и дело с концом!
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Не всех заменили.Светличная в Харькове осталась.Гепу никто и пальцем не трогает.Не надо гнать пургу,мадам.
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Он сам уходит.Сказал,что больше избираться не будет,но преемника готовит.
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Тайны Мадридского двора. По совету Бени гепа очень помог прокатить ОПЗЖ,забрав ,минимум 2 ,8 % голосов.,да и Шарий тоже.То есть - полезные идиоты.А от города Гепа протежировал всякую шваль на мажоритарке( своих) Ни один не прошёл.Только Фельдман умудрился,но он с гепой в контрах.Следующий мэр будет от СН.И в Киеве ,Днепре,Одессе -тоже.Если Зе не наделает больших глупостев..Львов -упоротый,тому вести нищенскую жизнь.
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ну какой же институт без смотрящих. все верно.
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Ну как бы да, но им даже стаж не идет, а люди то работают, обидно же
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Виталя с Борей у шоци!!! Нахрена такое мэрство!? Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська - Цензор.НЕТ 1308
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Прикольно, что вакарчуки уже не первый раз озвучивают инициативы зелёных.
А вы говорите:"много ума надо, быть депутатом"! Послушал, что зелёные несут, озвучил через недельку и БАЦ! Видите, Слуга Народу к нам прислушивается и поддерживает наши идеи, потому мы и будем голосовать за этот законопроект! Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська - Цензор.НЕТ 6999
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Они озвучивали свою официальную позицию по поводу голосований. Она звучит примерно так: Вне зависимости от недоделок законопроектов, если его идея положительная, то мы типа за него за него голосуем, потому что голосование в 1 чтении это голосование за саму идею, а вот остальные чтения мы типа смотрим уже на конкретное содержание и недочеты....
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Префекты это по сути переименованные "губернаторы", а по факту смотрящие за фин потоками, которые должны направляться в нужное царю русло, а вовсе не туда куда нужно общине.
Контролировать фин потоки, должны сами общины - для этого достаточно открыть информацию по затратам и доходам для общины и заставить власть публиковать ее в открытом источнике. Все что не касается военных расходов должно быть открыто для налогоплательщиков
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Ага. Они тебе напубликуют..., как наш Боря: "Я вас на х#ю вертел, люмпены и симулякры!"
Если не префект, то Держаудитслужба и прокуратура раз в год!

Вот у нас централизованное водоснабжение горячей водой прекратили по желанию мэра -"насовсэм", кто за этим следить должен? Закупка мусоровозов в 1,5 раза дороже знаете как делается? Через "лизинг" (в кавычках, потому что лизинг на год - это бред) в Приватбанке. Если берёшь через эту схему, то не надо проводить тендер, ибо Приват государственный. Про мост вообще молчу. Всё нормально, только почему то 5 сотрудников горадминистрации, включая заммэра Лысенка, 13 сентября куда-то исчезли...
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Сколько лет надо на децентрализацию? Барыга типа проводил ее 5 лет! Хотя, можно было и в 2 года уложиться!
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