 Если "Слуга народа" хочет закрыть тему децентрализации, вопрос с префектами должен быть решен, - нардеп Бобровская

Об этом сказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.
"Если они хотят закрыть тему децентрализации, они вынуждены это (запустить институт префектов. - Ред.) сделать. Это законодательно закрепленные вещи, вопрос, как они будут вырабатывать механизмы контроля за людьми и деньгами", - отметила она.
По ее словам, то, что сделал прошлый президент, не работало.
"Если мы назначаем без конкурса руководителя СБУ, то почему должны иначе назначать председателя ОГА? Это прямая ответственность. Другое дело с руководителями департаментов и так далее. Я понимаю желание власти быстрее всех заменить, но здесь я против этого, потому что эти люди должны проходить конкурс, доказывать свою состоятельность", - уверена Бобровская.
Полное интервью с Соломией Бобровской смотрите здесь.
А вы говорите:"много ума надо, быть депутатом"! Послушал, что зелёные несут, озвучил через недельку и БАЦ! Видите, Слуга Народу к нам прислушивается и поддерживает наши идеи, потому мы и будем голосовать за этот законопроект!
Контролировать фин потоки, должны сами общины - для этого достаточно открыть информацию по затратам и доходам для общины и заставить власть публиковать ее в открытом источнике. Все что не касается военных расходов должно быть открыто для налогоплательщиков
Если не префект, то Держаудитслужба и прокуратура раз в год!
Вот у нас централизованное водоснабжение горячей водой прекратили по желанию мэра -"насовсэм", кто за этим следить должен? Закупка мусоровозов в 1,5 раза дороже знаете как делается? Через "лизинг" (в кавычках, потому что лизинг на год - это бред) в Приватбанке. Если берёшь через эту схему, то не надо проводить тендер, ибо Приват государственный. Про мост вообще молчу. Всё нормально, только почему то 5 сотрудников горадминистрации, включая заммэра Лысенка, 13 сентября куда-то исчезли...