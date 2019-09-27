 "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ

"Да", - ответил Николайчук на соответствующий вопрос "Интерфакс-Украина" в пятницу на Ukrainian Financial Forum, организованном ICU, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заявление миссии МВФ было ожидаемым. "Работа идет, все по плану, на техническом уровне консультации продолжаются", - добавил Николайчук.

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Как сообщалось, миссия МВФ приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.