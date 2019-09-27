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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2722) Николайчук (1)

 "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ

Правительство сохраняет ожидания относительно согласования новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) до конца текущего года, подтвердил журналистам заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Да", - ответил Николайчук на соответствующий вопрос "Интерфакс-Украина" в пятницу на Ukrainian Financial Forum, организованном ICU, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заявление миссии МВФ было ожидаемым. "Работа идет, все по плану, на техническом уровне консультации продолжаются", - добавил Николайчук.

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Как сообщалось, миссия МВФ приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3150785
 
 
 Топ комментарии
 
послушал я этого бобика немного в прямом эфире.

через год года Украина должна выплатить держателям ОГВЗ примерно 140 млрд грн и (тадам) еще 45 млрд обойдется "обслуживание этих облигаций" проще говоря - проценты по этим облигациям. но, говорит, ничего страшного, это составит примерно половину того что мы хотим взять в долг для покрытия дефицита бюджета.

успокоил бля
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план курили все начиная с Зе. Зебилы , имели бы хоть минимальное кол-во мозгов, вкурили всю фуфловость Зе разводов. "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 2433 "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 9569
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послушал я этого бобика немного в прямом эфире.

через год года Украина должна выплатить держателям ОГВЗ примерно 140 млрд грн и (тадам) еще 45 млрд обойдется "обслуживание этих облигаций" проще говоря - проценты по этим облигациям. но, говорит, ничего страшного, это составит примерно половину того что мы хотим взять в долг для покрытия дефицита бюджета.

успокоил ***
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Все по плану да по плану...
Когда ж вас отпустит?
Может, курить пора перестать?
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От відверт списдів і раденький що дурненький!
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