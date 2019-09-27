 "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ

"Да", - ответил Николайчук на соответствующий вопрос "Интерфакс-Украина" в пятницу на Ukrainian Financial Forum, организованном ICU, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, заявление миссии МВФ было ожидаемым. "Работа идет, все по плану, на техническом уровне консультации продолжаются", - добавил Николайчук.
Как сообщалось, миссия МВФ приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.
через год года Украина должна выплатить держателям ОГВЗ примерно 140 млрд грн и (тадам) еще 45 млрд обойдется "обслуживание этих облигаций" проще говоря - проценты по этим облигациям. но, говорит, ничего страшного, это составит примерно половину того что мы хотим взять в долг для покрытия дефицита бюджета.
успокоил ***
Когда ж вас отпустит?
Может, курить пора перестать?
денег нет... но вы держитесь