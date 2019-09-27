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 Общество
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Все про:Кабмин (11217) конкурс (803) Укравтодор (375)

 Правительство объявило конкурс на должность руководителя "Укравтодора"

Кабинет министров объявил с 27 сентября конкурсный отбор на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение от 25 сентября 2019 года обнародовано на сайте правительства.

В сопутствующих распоряжению документах отмечается, что новому главе "Укравтодора" предлагается: должностной оклад 24 тыс. грн, надбавки к окладу за ранг, а также доплаты и премии в соответствии со ст.52 закона "О государственной службе". Срок назначения - пять лет.

Квалификационные требования к кандидату: образование со степенью не ниже магистра, опыт работы - от семи лет, стаж работы в госорганах на должностях категорий А или Б либо же опыт работы на должностях в сфере дорожного хозяйства, или иметь опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях. Кандидат должен свободно владеть украинским языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Документы от претендентов на должность руководителя "Укравтодора" принимаются до 18:00 10 октября 2019 года.

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Напомним, 25 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Источник: https://censor.net.ua/n3150782
 
 
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Как всегда зебил не соврал , конкурс есть , правда только для друзей зебила с квартала , людей Авакова и людей Коломойского
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понёсся конкурс по кочкам!
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вон сепара в Запорожье приняли, можно ему предложить! классово свой!
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Как всегда зебил не соврал , конкурс есть , правда только для друзей зебила с квартала , людей Авакова и людей Коломойского
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Старшого по распилу увеличенного бюджета на дороги. Вот "строил" Гройсман, но которых никто не видит.
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вон сепара в Запорожье приняли, можно ему предложить! классово свой!
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Квалификационные требования к кандидату: образование со степенью не ниже магистра, опыт работы - от семи лет, стаж работы в госорганах на должностях категорий А или Б либо же опыт работы на должностях в сфере дорожного хозяйства, или иметь опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях. Кандидат должен свободно владеть украинским языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).
Источник:https://censor.net.ua/n3150782

А можно ещё и фотографию увидеть - на кого должен быть похож претендент?
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"ЮМОР", ЧТО-ЛИ, НИЖЕ ПЛИНТУСА СМОТРЕТЬ? :D
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куда пісать Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору" - Цензор.НЕТ 4049 мой сасєд міхаличь с нашєй зє каманди хочєт так жє на старасті лєт нармальна пажіть
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