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 Политика Украины
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Все про:Министерство социальной политики (646) Юлия Соколовская (4)

 Задача Минсоцполитики не только делать выплаты, но и развивать социальные услуги, - министр Соколовская

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская считает, что функция ведомства заключается не только в осуществлении выплат, но и в развитии социальных услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мне очень часто пишут в Facebook, что я возглавила собес. Возможно, я и возглавила собес, но я не хочу, чтобы это так выглядело после меня. Наша функция, как Министерства социальной политики, не только делать выплаты, наша задача - развивать социальные услуги", - отметила Соколовская.

По ее мнению, в прошлом правительстве основной акцент работы Министерства социальной политики был направлен на трудовые отношения, занятость, повышение минимальной зарплаты, на единый социальный взнос, наполнение бюджета Пенсионного фонда, проверки предприятий, которые не оформляют своих работников.

"При формировании нового правительства мы договорились о другом формате и функции министерств. С нашего министерства функция трудовых отношений и занятости переходит в Министерство экономического развития. На данном этапе развития нашей страны мы с коллегами, в том числе с Тимофеем Миловановым, решили, что это экономический вопрос - выводить из тени рабочие места и зарплаты, и это все должно быть в комплексе с экономической политикой. У меня сейчас другой акцент, а именно - на социальные услуги, на выплаты, которые осуществляет правительство, и превенцию", - заявила Соколовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплата или невыплата пенсий жителям ОРДЛО - вопрос правительственной стратегии, - министр Соколовская

По словам министра, сейчас идет работа над тем, чтобы отойти от финансирования интернатов, а перейти на помощь семье, чтобы ребенок оставался в семье.

"Кроме того, я бы очень хотела, чтобы мы со следующего года ввели более серьезный институт специалистов социальной работы, чтобы это реально были люди, которые приходят в семьи и знают их проблемы, а также могут адекватно оценить состояние семьи и посоветовать, какую помощь может оказать государство или местные органы", - добавила она.

Среди прочего, по словам Соколовской, необходимо пересмотреть пособие по уходу за людьми с инвалидностью.

"Опять же, для меня странно, когда женщина три года в декрете получает по 860 грн в месяц, наверное, это тоже имеет смысл пересматривать", - считает министр.

Одной из задач на следующий год Соколовская ставит создание информационных систем и реестров Минсоцполитики, "чтобы знать, как мы можем помогать семьям деньгами".

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Источник: https://censor.net.ua/n3150780
 
 
 Топ комментарии
 
Какая отвратитєльная єврейская рожа!
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И где их таких полезных идиотов набирают?! Пипец просто.
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Созерцая "слуг народа", народ наконец узнает, как выглядят евреи и прийдет к единственно возможному выводу: Порошенко таки не еврей! Задача Минсоцполитики не только делать выплаты, но и развивать социальные услуги, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 3918
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И где их таких полезных идиотов набирают?! Пипец просто.
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Не знаю де, але в Трускавці вона влітку напевно була.
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Созерцая "слуг народа", народ наконец узнает, как выглядят евреи и прийдет к единственно возможному выводу: Порошенко таки не еврей!
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Если бы снимали римейк фильма Тупой и ещё Тупее...кастинг проводить не надо. Бери скопом из КабМина и Рады персонажей.
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"Опять же, для меня странно, когда женщина три года в декрете получает по 860 грн в месяц, наверное, это тоже имеет смысл пересматривать", - считает министр.

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НА РАССЧЕТЕ СУБСИДИЙ НАМАХИВАЮТ!!!

ЛЮДИ НЕ ЛЕНИТЕСЬ ПРОВЕРЯТЬ РАСЧЕТЫ СВОЕЙ СУБСИДИИ

ТЕМ БОЛЕЕ ДЛЯ ЭТОГО СЕЙЧАС ЕСТЬ ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ, ХОТЯ ТОЧНЕЕ БУДЕТ КОНЕЧНО ВРУЧНУЮ

ВСЕ НАЧИСЛЕНИЯ СВЕРХ СУММЫ ИДУТ В КАРМАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ.
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Ви з виплатами вже впорались та перейшли до "Не только", чи як?
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Где выплаты пострадавшим во время аварии на ЧАЭС в 1986?Почему в одной области выплаты есть ,а где я живу в моей области выплат нету,звонил узнавал сказали нету финансирования,но как так в одни области финансирование есть а в другие области Украины нету,это чё за бардак?При порохе такого дурдома не было.Да можете их вообще отменить это не выплата это подачка 200 грн. а у меня щитовидная железа увеличена и как то по х... государству на это.Меньше нас простых людей лучше для Вас ...одни маты уроды.
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