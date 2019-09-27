 Снять Ленина - это самый легкий путь, - Бородянский о декоммунизации

Об этом он рассказал в интервью BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.

Бородянский заявил, что он не будет инициировать изменения в закон о декоммунизации, как и в закон о языке.

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"Мое отношение 9к декоммунизации. - Ред.) вообще положительное, но всегда есть "но". Давайте так: я за то, чтобы мы называли вещи своими именами. В нашей истории были ужасные страницы и хорошие страницы. И тот режим, который был 70 лет на нашей территории, привел к большим потерям. И привел к достижениям, тоже нельзя этого отрицать. Но самое страшное, что он привел к потерям интеллектуальным, ментальным и ужасным физическим, человеческим потерям. Если мы снимаем памятники, это не меняет сознание. На мой взгляд, это самый легкий путь, который мы выбрали - закрыть звезду, снять Ленина. А вот сознание и проблемы, которые возникают, те все споры - это же из-за сознания. Мы вообще не провели эту дискуссию, не выяснили, что с нами происходило, и не сказали: смотрите, такая у нас была история. Они - не герои наши, и мы не будем называть их именами площади и улицы", - заявил Бородянский.

"Смотрите, есть неоднозначная фигура (Бандеры. - Ред.) в обществе. Это же наша общая история. Она еще болит у многих людей. И для того, чтобы принимать решения о названиях, героизации, мы должны осознать, что у нас в истории были разные периоды. Бандера боролся за свое видение независимости Украины? Боролся, это правда. Он был белый? Черный? Какого цвета он был? Мы же понимаем, что в нем есть неоднозначность ... Его по-разному воспринимают во Львове и Харькове, например. ... Сталин - преступник. Это факт. Бандера боролся за независимость Украины таким способом, как он видел борьбу. Он выбрал тот вариант борьбы, который он считал правильным. Совсем другая история - это Сталин. У него был другой выбор, другой контекст, он просто уничтожал свой народ... Скажем так, я бы вернулся к вопросам переименования после определенных этапов общенационального осмысления. Вся эта тема не до конца осмыслена, поэтому у одной части Украины она вызывает сопротивление, а у другой - одобрение. Нам бы переосмыслить это все. Не сегодня, а лет десять-двадцать", - добавил министр.

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"Я считаю, что нам необходимы сериалы, фильмы, театральные постановки, которые переосмысливают это время - с разных сторон. Не делайте из него белого или черного. Сделайте, как было, чтобы мы могли увидеть, чтобы мы через эмоцию поняли тот контекст, в котором люди жили, принимали решения, какими бы не были эти решения", - резюмировал Бородянский.