 Джулиани анонсировал публикацию доказательств незаконного вмешательства Украины в выборы США

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Урок для тех, у кого есть честность. Никогда не предъявляйте обвинение на основе слухов. Я не сделал этого, когда были представлены факты незаконного влияния Украины на выборах 2016 года. Я получил прямые показания, видеокассеты и компрометирующие документы, подтверждающие это. Смотрите и ждите!", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.
Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.
The show must go on
Вижу, что многие задаются вопросом, почему весь мир обсуждает ситуацию Трамп-Зеленский, а наши СМИ молчат. Просто наши СМИ не знают, как реагировать. Тупые создания, умеющие хорошо только искать зраду в действиях предыдущей власти.
У меня такое чувство, что большинство украинских политиков и "журналистов" до сих пор не понимают масштаб последствий истории Трампа-Зеленский.
Если вкратце - как бы ни окончилась эпопея с импичментом Трампа, в США окажется куча политиков разгневанных на Украину. Потому как они получили множество проблем. А последствия мы выгребать будем очень долго. Ведь именно эти люди подписывают помощь и санкции.
Зеленского американцы за глаза называют Моника Зеленски. Звонок Трампа Зеленскому повлиял на американскую демократию не меньше, чем знаменитый минет Моники Левински Биллу Клинтону.
Фигурально Зеленского называют минетчиком.
Вова это успех!
Зеленский напоминает Мистера Бина. Только пришел куда-то, а уже что-то сломал, развел адский ******, но при этом не особо понимает, что происходит. Он понимает, что он в жопе, а как выбраться из нее не знает. Каждое его последующее действие усугубляет предыдущее.
Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
А мы ведь предупреждали тебя Вова - не ходи в президенты!