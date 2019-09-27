 Инвесторы видят определенный риск во влиянии Коломойского, который не заинтересован, чтобы Украина сотрудничала с МВФ, Всемирным банком, США и ЕС, - директор Dragon Capital Фиала

Об этом гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала сказал в интервью проекту KRYM. По его словам, ситуация в Украине сейчас выглядит лучше, чем полгода назад. В частности, инвесторы опасались изменения геополитического курса Украины, но этого не произошло. Кроме того, первые назначения новой команды оказались "не хуже, чем-то, что было при предыдущей власти", пишет Обозреватель.
Конечно, есть такое легкое чувство, что некоторые ошибки предшественников президент Зеленский повторяет - иногда, как и Порошенко, приглашает людей, которые лояльны, контролируемы, а не людей, которые самые сильные профессионалы. Это, к сожалению, повторяется, но не до такой степени, как у Порошенко", - сказал Фиала.
Комментируя заявление Коломойского, что он хочет получить $2 млрд компенсации за Приватбанк, Фиала отметил, что это помешает намерениям Зеленского провести деолигархизацию: "Если ты заключаешь какую-то сделку, даешь скидку олигарху, который тебя поддерживал на выборах, то как ты потом хочешь всех остальных олигархов заставить платить налоги, не лоббировать свои интересы, отказаться от своего монопольного влияния, не выводить прибыль в офшоры и так дальше".
По его мнению, во влиянии Коломойского инвесторы видят определенный риск. Он подчеркнул, что бизнесмен не заинтересован, чтобы Украина сотрудничала с МВФ, Всемирным банком, Штатами и Евросоюзом, так как считает, что они заставили Украину национализировать Приватбанк или поддержали страну в этом вопросе.
"Единственный шанс у Украины вернуть эти $5,5 млрд - это, наверное, на основании тех кейсов, которые сейчас есть в Англии и США, потому что украинские правоохранители особо этим кейсом не занимаются. И на украинские суды надежды никакой нет", - добавил Фиала.
По его мнению, Коломойский попытается добиться какого-то компромисса по Приватбанку.
"Я так понял, что премьер-министр на [форуме] YES это не просто так озвучил. Это я и от других источников слышал, что там где-то переговоры идут и что Коломойский заинтересован до конца года или в ближайшее время достичь какого-то решения и что в периметр этой сделки может входить как Приватбанк, так и Укрнафта. Посмотрим. Если будет какой-то платеж со стороны государства Коломойскому в случае с Приватбанком - это, мне кажется, будет такой очень яркий красный свет для инвесторов и для международных финансовых организаций", - сказал он.
Фото: biz.liga.net
деолигархизация пройдет исключительно по правилам коломойского))) (кто музыку оплатил тот ЗЕдевушку и...танцует)
т.е. никаких олигархов кроме него (ну и еще пара-тройка...тех, кто в пояс поклонится или мешать не будет)
Наш Народный Президент Владимир Александрович никогда не сдаст своих друзей по требованию западных шантажистов....- потому что он настоящий мужик...
Кстати.., Владимир Путин никогда не позволил бы себе такого хамства...
Так что есть у нас варианты...
Промисловці і сільгоспвиробники - обома руками за.
Від нормальних відносин з Росією було набагато більше користі аніж від цієї угоди про асоціацію.
Ти з секта мертвечука? ПНХ.
https://www.youtube.com/watch?v=jOZJwgVnw7M
Большинству мыслящих людей уже стало абсолютно очевидно, что у Зеленского нет мотивации начать преследовать крупных коррупционеров режима Порошенко. Вчера это признал и » главный обвинитель» предыдущего режима Андрей Портнов.
Такие соображения озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Вот его цитата:
» ..власть абсолютно бездействует в уголовных производствах против функционеров предыдущего политического режима«.
- Почему до сих пор не арестован Пашинский? Портнов обратился к новому генпрокурору
Еще раз: «Абсолютно бездействует!»
То, что именно так все и произойдет, что Портнов неизбежно упрется в стену, что Рябошапка повторит путь Луценко, что никто никуда не сядет, я писал неоднократно. Это было понятно после того, как Зеленский переназначил Авакова.
Свой прогноз я делал на основании изучения психологического портрета Зеленского. Объективный психологический анализ показывал, что, принимая решение баллотироваться в президенты, Зеленский преследовал цели поиска личной власти, славы, самоутверждения, народной любви и обожания, вхождения в мировую элиту.
В этом нет ничего плохого. Это обычные мотивы тех, кто стремится в политику. Но это мотивы довольно низменные. Это, если можно так выразиться, мотивы первичного порядка. Политик с такими мотивами главным образом сосредотачивает свои усилия на удержание личной власти. Такие же мотивы были и у Порошенко. Правда, у него еще присутствовал и сильный коррупционный мотив, который у Зеленского пока не просматривается. Пока не просматривается, но, увы, он волне может присутствовать где то в уголках души. Поживем- увидим.
К сожалению, реально у Зеленского не было мотивов более высокого уровня. Таких как желание провести необходимые реформы, начать борьбу с коррупцией, провести реальную деолигархизацию, и т.д. Зеленский много делал деклараций на эту тему, но это все была обычная игра, пустая фразеология. И в этом отношении, как игрок, как циник и лицемер, как демагог, делающий пустые обещания, Зеленский , по существу, ничем не отличается от Порошенко, что многие уже заметили и остроумно это изобразили в сатирическом фото-коллаже.
Проведение реформ, борьба с коррупцией, деолигархизация, установление мира на Донбассе, подавление радикалов требуют наличие у Зеленского мотиваций совершенного другого уровня. Это мотивации понимания своей высшей миссии, которую он должен исполнить любой ценой.
Такая высшая мотивация подразумевает выход из зоны комфорта и пребывание в постоянной борьбе за свои идеалы.
Но у Зеленского нет идеалов, нет высшей миссии, нет соответствующей мотивации. Поэтому он не может выйти из зоны комфорта. Он хочет сохранить зону комфорта. Он не готов вступить на путь тяжелых реформ и тяжелой борьбы, так как не имеет для этого никаких мотивов.
загрузка...
Политик, не имеющий высшей миссии, всегда сосредотачивает свои усилия на банальной борьбе за личную власть. А для этого надо быть готовым:
- подавлять представительскую власть. Зеленский начал именно с этого;
- обезопасить себя. Зелеснкий протащил закон об импичменте, который фактически сделал его неприкосновенным;
- идти на беспринципные компромиссы. И Зеленский пошел на все это сразу же после инаугурации;
- преследовать оппозицию и оппозиционные СМИ. Зеленский уже вступил на это путь;
- отказаться от борьбы с коррупцией. Зеленский уже отказался от этого, что и констатировал А. Портнов.
Все социологические службы отметили, что рейтинг Зеленского пошел вниз. Это было неизбежно.
Повторяю еще раз свой прогноз, что через год поддержка Зе будет не выше 20%, после чего его можно будет списывать в политический утиль, как полное недоразумение.
***
К сожалению, все больше фактов указывают на правоту Андрея Головачева (хотя ваш покорный слуга еще оставляет некоторый шанс, что это не так).
Например, Зеленский упорно не желает избавляться от Богдана, про которого уже опубликовано множество разгромных расследований. В том числе, вчерашнее:
- Богдан летал с Азаровым в РФ накануне остановки евроинтеграции Украины и незаконно получил звание заслуженного юриста - «Схемы»
Плюс к этому - сохранение на посту предателя Майдана Авакова, недавнее назначение «политической свиньи» Антона Геращенко, назначение в Минск Кучмы и т.д.
100%-но свои люди (кум, брат, сват, школьный товарисч) + монобольшинство трускавецких кнопкодавов.