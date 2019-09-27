 "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская

Об этом сказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.
"Мы не заявили, что мы оппозиция - ни в первый, ни во второй, ни на 25-й день. У нас была такая позиция - у них есть монобольшинство с правами коалиции и мы к их политике имеем такую позицию - там где есть законопроекты, которые нам близки, они поддерживаются. Там, где мы не получаем ответы на свои вопросы - мы оставляем всю ответственность на монобольшинстве, даем возможность быть театром одного актера. Некоторые говорят, что наша позиция - это позиция "над". Моя версия: где позиция близка - мы их поддерживаем, в противном случае - мы даем четкую и резкую критику", - пояснила она.
Полное интервью с Соломией Бобровской смотрите здесь.
Страной рулят клоуны.
Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Об этом сообщает «Радио Свобода».
біля пара..на "гальорці".............. накостями не подавиться".
Это и есть оппозиция.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати" - цю цитату використав Зеленський. Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя"
Ви ж не думаєте, що наше клоунятко читало Хемінгуея?..
Бо якби читало, то знало б, що це слова, що промовив дезертир Пассіні про завойовницьку війну. Це слова дезертира...https://ibigdan.livejournal.com/24157025.html