 "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская

Об этом сказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Мы не заявили, что мы оппозиция - ни в первый, ни во второй, ни на 25-й день. У нас была такая позиция - у них есть монобольшинство с правами коалиции и мы к их политике имеем такую позицию - там где есть законопроекты, которые нам близки, они поддерживаются. Там, где мы не получаем ответы на свои вопросы - мы оставляем всю ответственность на монобольшинстве, даем возможность быть театром одного актера. Некоторые говорят, что наша позиция - это позиция "над". Моя версия: где позиция близка - мы их поддерживаем, в противном случае - мы даем четкую и резкую критику", - пояснила она.

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Полное интервью с Соломией Бобровской смотрите здесь.