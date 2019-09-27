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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Слуга народа (321) Голос партия (81) Бобровская (1)

 "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская

Партия "Голос" не находится в оппозиции к президентской политсиле "Слуга народа".

Об этом сказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Мы не заявили, что мы оппозиция - ни в первый, ни во второй, ни на 25-й день. У нас была такая позиция - у них есть монобольшинство с правами коалиции и мы к их политике имеем такую позицию - там где есть законопроекты, которые нам близки, они поддерживаются. Там, где мы не получаем ответы на свои вопросы - мы оставляем всю ответственность на монобольшинстве, даем возможность быть театром одного актера. Некоторые говорят, что наша позиция - это позиция "над". Моя версия: где позиция близка - мы их поддерживаем, в противном случае - мы даем четкую и резкую критику", - пояснила она.

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Полное интервью с Соломией Бобровской смотрите здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150771
 
 
 Топ комментарии
 
Голос в позе перед Пецей,это и ежу понятно
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Голос и ПЕС голосуют синхронно - это и слепые видят.
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Голос в позе перед Пецей,это и ежу понятно
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Зе-тыпил, что - апять и до сих пор "петя всем рулит" и "петя во всем виноват"? "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 2499
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не переймайся зебіли на те й зебіли, що мізхки давно залишили їхні головні коробки "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 4582
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Голос и ПЕС голосуют синхронно - это и слепые видят.
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"и слепые видят", что сейчас совершенно ПОФИГ как и где "голосует голос" или "голосует пес".
Страной рулят клоуны.
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Над нами уже смеются. Дожились !

Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Об этом сообщает «Радио Свобода».
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Зе-тыпил, про Ляшко уже все давно забыли и только тебе он "спать не дает".
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"голос" взагалі - біля пара.. на "гальорці".............. "Голос" не в оппозиции к "Слуге народа", - нардеп Бобровская - Цензор.НЕТ 2696
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С такой позицией вас ждет судьба "самопомощи" садового
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как по мне, так это позиция "и рыбку съесть, и на костями не подавиться".
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"Моя версия: где позиция близка - мы их поддерживаем, в противном случае - мы даем четкую и резкую критику", - пояснила она."
Это и есть оппозиция.
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лизь/близь, лизь, лизь, лизь - дайте колячьку *********!....
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Звідки зкопіпащена промова презЕдента в ООН
"Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати" - цю цитату використав Зеленський. Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя"
Ви ж не думаєте, що наше клоунятко читало Хемінгуея?..

Бо якби читало, то знало б, що це слова, що промовив дезертир Пассіні про завойовницьку війну. Це слова дезертира...https://ibigdan.livejournal.com/24157025.html
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своей заумностью, как-то с самопомиччю переплетаются)))
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