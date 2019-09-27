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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:субсидия (504) Министерство социальной политики (641) Юлия Соколовская (4)

 Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что ведомство не намерено изменять систему субсидий, будут лишь откорректированы определенные технические моменты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что, в принципе, она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", - сообщила Соколовская 

Кроме того, министр заверила, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

На вопрос относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы пожилые люди старше 70 лет вообще не платили за коммунальные услуги, Соколовская сказала, что сейчас это не рассматривается. "Сейчас акцент - на продолжение политики субсидий", - уточнила она.

"Мы говорили с президентом, в том числе, и на эту тему. Президент озвучивал эту идею более широко. У него есть желание, чтобы люди на пенсии жили достойно. Также он хочет, чтобы Украина была страной, где хочется провести старость", - констатировала министр.

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По ее словам, неуплата коммуналки была как идея в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям.

"В этом контексте мы посмотрели на систему субсидий и увидели, что в среднем семьи субсидиантов платят за коммунальные услуги около 10% своего дохода. Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит", - добавила Соколовская.

Как сообщалось, в августе представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявлял, что для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями Кабинету министров необходимо изменить критерии определения субсидиантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150769
 
 
 Топ комментарии
 
То есть все было нормально, мы просто 5 лет пиздели людям что всепропала, чтобы до кормушки дорваться.
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Ну вот, как Гросйман с Яценюком не старались, а оно таки работает. Назло всем. А вообще кого корректировать собрались? Не субсидиантов, случаем?
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Грося и так систему ликвидировал и платил субсидию только жене зеленского, так, что менять, в целом, ничего не надо.
Можно ещё назначить субсидию разумкову и Богдану, ну и Мендель.
Вот и все изменения
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Та знову все в офшори покрав проклятий...
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А на сколько больше выделено сумм на субсидии при новой власти ?
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То есть все было нормально, мы просто 5 лет ******* людям что всепропала, чтобы до кормушки дорваться.
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Унижение Украинцев продолжается. Что сказать, ублюдки серия 2-я.
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Ну вот, как Гросйман с Яценюком не старались, а оно таки работает. Назло всем. А вообще кого корректировать собрались? Не субсидиантов, случаем?
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учителям вообще отменить все субсидии и дотации. Они и так дофига получают.
Их субсидии пойдут на содержание недвижки шмарки и Ко
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Грося и так систему ликвидировал и платил субсидию только жене зеленского, так, что менять, в целом, ничего не надо.
Можно ещё назначить субсидию разумкову и Богдану, ну и Мендель.
Вот и все изменения
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А контактные телефоны (для жалоб и предложений) МИНИСТЕРСТВА она не оставила? Кто знает подскажите?
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В мультике о Карлсоне...Фреккенбок его называет. Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем - Цензор.НЕТ 1713
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В Украине действует оставшаяся со времен СССР солидарная (а не накопительная) система выплаты пенсий, когда молодые трудоспособные поколения обеспечивают пенсии состарившимся, потерявшим трудоспособность поколениям...Поэтому вопрос выплаты пенсий на оккупированных территориях совершенно не политический а в первую очередь технический и вопрос наличия здравого смысла у руководства страны. И должен решаться только тогда, когда население ныне оккупированных территорий начнет платить налоги в пенсионный фонд Украины, т.е. после полного освобождения от оккупантов.
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И если нашим глубоко переживающим за сепарское население западным партнерам что-то не нравится их гуманитарных соображений, то пусть выделяют деньги и Украина будет пытаться организовать гуманитарные выплаты оккупированному населению, но это в строго юридическом плане не будет называться пенсией...
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