EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  917  27
Материалы по теме:
Все про:пенсия (1848) Донбасс (19473) Министерство социальной политики (641) Юлия Соколовская (4)

 Выплата или невыплата пенсий жителям ОРДЛО - вопрос правительственной стратегии, - министр Соколовская

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что выплата или невыплата пенсий на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей будет вопросом общей правительственной стратегии по работе с временно оккупированными территориями.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, какое реальное количество пенсионеров проживает на неподконтрольной территории и не получает пенсию, Соколовская заявила: "Мы понимаем, что наши органы там не работают, и у нас нет достоверной информации, сколько людей и что там вообще происходит. У нас есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории. Если говорить в цифрах, то речь идет об около 120 тыс. пенсионеров, которые не обращались".

Относительно дальнейших планов министерства по урегулированию вопроса выплаты пенсий жителям оккупированных территорий она отметила, что этот вопрос обсуждался в рамках стратегических сессий с министрами в рамках подготовки программы действий правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская

"Вы сейчас спрашиваете о кусочке большой политики: будут ли выплачиваться пенсии. Так вот, ответ на вопрос пенсий можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями", - констатировала Соколовская.

На уточняющие вопросы относительно ее позиции по вопросу выплаты пенсий на неподконтрольных территориях министр ответила, что "выплата или невыплата пенсий - это достаточно техническая вещь". "Принято политическое решение - есть выплата пенсий, не принято - нет выплаты", - добавила она.

Что касается выплат задолженности по пенсиям людям, которые проживают на неподконтрольной территории, Соколовская отметила, что это также вопрос общей правительственной стратегии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3150768
 
 
 Топ комментарии
 
сюр.

ссср собирается платить пенсии на оккупированных гитлером территориях.
 показать весь комментарий
 
Не забувайте і про еврейських пенсіонерів.
 показать весь комментарий
 
Так пускай и зарплаты сразу там платят, люди же работают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сюр.

ссср собирается платить пенсии на оккупированных гитлером территориях.
 показать весь комментарий
 
 
Не забувайте і про еврейських пенсіонерів.
 показать весь комментарий
 
 
Жители непризнанного Приднестровья смогут получать молдавскую пенсию.
Соответствующие поправки в пенсионную систему вынесло на публичное обсуждение Министерство труда, социальной защиты и семьи Молдавии, сообщает Sputnik. ... Правда, получать сразу две пенсии - и молдавскую и приднестровскую не выйдет, предупреждают в министерстве. С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными.

Так что это не сюр, а обычная международная практика.
 показать весь комментарий
 
а на границе приднестровья и молдавии так же продолжают убивать молдаван?
 показать весь комментарий
 
 
Там российские миротворцы, согласно мандату ООН, выданному еще в 90-е. Они встали по приказу Лебедя, между вооруженными Молдовы и вооруженными Приднестровья. Кстати "защищать Приднестровье от Молдавских и Румынских оккупантов" приехало много из Украины.
 показать весь комментарий
 
Так пускай и зарплаты сразу там платят, люди же работают.
 показать весь комментарий
 
 
А кто проведет перепись, что бы убедится что там не "мертвые души"?
А как же - население на оккупированных терр. должен содержать оккупант?
 показать весь комментарий
 
 
Что то в вашей цитате нет ни слова о войне, только об оккупации. Можете как то уточнить почему вы сделали именно так свой вывод о двух пенсиях.
 показать весь комментарий
 
А як із льготами народному обполченію , і стаж рік за два ???😈
 показать весь комментарий
 
 
Да! Выполнять или не выполнять Конституцию и законы - вопрос правительственной стратегии, а она может быть разной, можно выполнять, можно не выполнять, а можно просто Жэку Карася поставить править, а самим на Канары съездить, все можно, что дядя Сэм разрешит.
 показать весь комментарий
 
Вопрос любых выплат туда должен быть связан с вопросм освобождения оттуда наших заложников! Только так! По другому это просто трусость и предательство наших ребят
 показать весь комментарий
 
 
А вообще-то пенсионеры там сейчас получают две пенсии, украинскую и ордловскую. Поэтому они (пенсионеры) не очень-то и хотят стабилизации. Это я знаю не по-наслышке. 🤯
 показать весь комментарий
 
 
Тогда это получается мотивацией для затягивания войны. Ну а как это еще можно назвать, как не финансирование терроризма? Территория не контролируемая. Все. Какие пенсии?
Переезжайте на контролируемую и получайте, как все нормальные украинцы сделали.
Все, кто там остался - сделали свой выбор! Они сепары!
 показать весь комментарий
 
А сколько ордило налогов перечислило в бюджет Украины за все это время, с которых и выплачиваются пенсии???
 показать весь комментарий
 
 
"Выплата или невыплата пенсий жителям ОРДЛО - вопрос правительственной стратегии, - министр Соколовская" - не забудьте выплатить пенсию тому пенсионеру, который принёс нашим трёхлитровую банку мёда со взрывчаткой.
 показать весь комментарий
 
 
Пенсии им только после проверки на полиграфе и ответа на вопросы: Воевал ли против Украины? Ходил ли на "референдум" и митинги? Имеет ли родственников или знакомых "оплаченцев-полученцев"? А кто проверку не пройдет - давать выбор: или тюрьма или заявление в пенсионный фонд "прошу мою пенсию перечислять на..." и номер детдомовского или волонтерского счета.
 показать весь комментарий
 
 
Пинком их, за поребрик, в русский мир.
 показать весь комментарий
 
 
Так скоро и "повстанцам" - будущей "народной милиции" будут платить зарплату. И лечить и платить по инвалидности за ранения, полученные в боях против ВС Украины. Зе ж сказал - они ж наши люди!
 показать весь комментарий
 
За участие в боевых действиях трудовой стаж идет, как год за три.
 показать весь комментарий
 
Так много лишних слов, из которых можно сделать ошибочный вывод, что пенсии жителям ОРДЛО не выплачиваются. Уже давно выработан механизм, благодаря которому люди с оккупированных территорий получают украинскую пенсию. Да он неудобен и сложен, но Украина содержит людей, которых содержать обязан оккупант. Те кто за выплатами не обратился, или умер, или уехал из "республик", или в базе "Миротворца" (особенно те, кто рано выходит на пенсию).
 показать весь комментарий
 
 
Оккупант содержит тех, кто получил паспорт РФ. Те кто имеет паспорт Украины надеются на Украину. Не будете же вы их отторгать?
 показать весь комментарий
 
А може ще субсидії зеБкоманда хоче платити ордловським пенсіонерам ??
" ЄтА же наші люді " !!!
 показать весь комментарий
 
а мне вот чисто любопытно - все ли пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях и числившиеся в ПФУ на сегодня живы? или пенсии мертвым душам тоже положены?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх