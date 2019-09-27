 Выплата или невыплата пенсий жителям ОРДЛО - вопрос правительственной стратегии, - министр Соколовская

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, какое реальное количество пенсионеров проживает на неподконтрольной территории и не получает пенсию, Соколовская заявила: "Мы понимаем, что наши органы там не работают, и у нас нет достоверной информации, сколько людей и что там вообще происходит. У нас есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории. Если говорить в цифрах, то речь идет об около 120 тыс. пенсионеров, которые не обращались".
Относительно дальнейших планов министерства по урегулированию вопроса выплаты пенсий жителям оккупированных территорий она отметила, что этот вопрос обсуждался в рамках стратегических сессий с министрами в рамках подготовки программы действий правительства.
"Вы сейчас спрашиваете о кусочке большой политики: будут ли выплачиваться пенсии. Так вот, ответ на вопрос пенсий можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями", - констатировала Соколовская.
На уточняющие вопросы относительно ее позиции по вопросу выплаты пенсий на неподконтрольных территориях министр ответила, что "выплата или невыплата пенсий - это достаточно техническая вещь". "Принято политическое решение - есть выплата пенсий, не принято - нет выплаты", - добавила она.
Что касается выплат задолженности по пенсиям людям, которые проживают на неподконтрольной территории, Соколовская отметила, что это также вопрос общей правительственной стратегии.
ссср собирается платить пенсии на оккупированных гитлером территориях.
Соответствующие поправки в пенсионную систему вынесло на публичное обсуждение Министерство труда, социальной защиты и семьи Молдавии, сообщает Sputnik. ... Правда, получать сразу две пенсии - и молдавскую и приднестровскую не выйдет, предупреждают в министерстве. С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными.
Так что это не сюр, а обычная международная практика.
А как же - население на оккупированных терр. должен содержать оккупант?
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.Но так как у нас не война, а АТО, ООС, то там будут получать по две пенсии.
Переезжайте на контролируемую и получайте, как все нормальные украинцы сделали.
Все, кто там остался - сделали свой выбор! Они сепары!
" ЄтА же наші люді " !!!