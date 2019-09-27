EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1459  47
Все про:Коломойский (1188) YES (69) Гонтарева (793)

 Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева считает, что олигарх Игорь Коломойский пришел на форум "Ялтинской европейской стратегии" (YES), чтобы показать, что он - главный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гонтарева заявила в эфире в эфире "UA: Українське радіо", отвечая на вопрос о том, достаточно ли хорошо, по ее мнению, Коломойский себя чувствует при новой власти.

"Мне кажется, он всем перед YESом показал, зашел в кабинет президента, сделал там фотографии. Это было нужно, чтобы его позвали на YES, а на YES - чтобы перед всем международным сообществом показать, что он - главный", - заявила Гонтарева.

Отметим, форум "Ялтинской европейской стратегии" состоялся 13 сентября.

Напомним, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в поджогах автомобиля членов ее семьи и своего дома она подозревает олигарха Игоря Коломойского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК

Источник: https://censor.net.ua/n3150766
 
 
 Топ комментарии
 
Заткните эту лупоглазую жабу
 показать весь комментарий
 
Лера типичная пороходрянь,каких за пять лет умножилось,и теперь расхлебывать новой власти неизвестно сколько времени,ведь порохоскотство равне совку или путинизму
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напомни плизз, это Фиалка или Сульжик говорили, что банк работает примерно так: " Клиент пришёл, принёс деньги, банкир берёт и кладёт их как-бы в шкаф, когда клиент приходит, банкир их должен достать из шкафа и отдать!" Чем банкир деньги в шкафу посыпает, чтобы они размножались, не знаешь? Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 6790
Ещё одно серьёзное умозаключение от Фиалкиного прихвостня с заедами - Фурсы: "Было у Коломойского 5,5 украденных миллиардов, он их мыл-мыл-мыл много раз и намыл 470 млрд."


А вообще они там много наговорили. Подскажи плизз, кто все эти люди, у которых так душа болит за Украину??? Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 6790
 показать весь комментарий
 
Можно подумать это военная тайна, что Игорь Валерьевич главный в Украине и у него руль от всего!!! Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 843
 показать весь комментарий
 
 
І лише на Страшному суді господь вияснить, хто з цих патріотів України БІЛЬШЕ НАКРАВ У УКРАЇНЦІВ.
 показать весь комментарий
 
У Коломойського і в Страшному суді є свої люди, включаючи і Портова.
 показать весь комментарий
 
 

а може вони знають трошки більше від тебе(шо ніяких хоспотів і судів нема)?
таке враження шо ти пишеш з печери, або фінікової пальми
 показать весь комментарий
 
щас падтянутца наші і ми парвьйом ету гонтарєву на англійскій флаг
 показать весь комментарий
 
 
Не на мальтийский крест , там тоже горят по англицки
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хорошо видно ее по головке машина приложила......
Уже сколько дней несет горячечный бред!
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше Лера говорит, тем яснее прорисовывается диагноз. Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 4135
 показать весь комментарий
 
 
шо, Валерка, завидуешь? не переживай, мы ведь все знаем, что ты лучший финансист галактики.
 показать весь комментарий
 
 
Лера на ЙЕС побоялась заявиться.Патриотка .Лондон на таке навороване стал родным домом.
 показать весь комментарий
 
 
хи-хи...
а почему Беня боится сейчас выехать с Украины, даже в Израиль...?
Как думаете?
А Гонтарева по европам катается....
 показать весь комментарий
 
 
Лера типичная пороходрянь,каких за пять лет умножилось,и теперь расхлебывать новой власти неизвестно сколько времени,ведь порохоскотство равне совку или путинизму
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю Гонтаревой и Коломойскому явиться в суд, скажем в штате Делавєр. Там и посмотрим ху из ху - ваша телевизионная версия устройства мира навевает сомнения. Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний - Цензор.НЕТ 3199
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное, что их цензор вскармливает
 показать весь комментарий
 
Да Гонтарева кинула всего одну фразу , и что самое смешное известный факт . И троли взбесились
 показать весь комментарий
 
 
Да... Не ровно она дышит к Игорю Валерьевичу....
 показать весь комментарий
 
 
гонтарева, отстань от боха! ты ему не нравишься)))
 показать весь комментарий
 
 
Когда эта воровка заткнется и будет СВОИ проблемы решать в суде?
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты как новость об Коломойском выпустили свору ботов, которые тут же заучено переводят тему с персоны Игоря Валерьевича, на саму Гонтареву!
 показать весь комментарий
 
 
Вище за Ігоря Валерійовича лише зірки і рептилоїди на них .
 показать весь комментарий
 
 
Лерка, да ехай уже в Украину. Пообщаешься с Беней и рехвормированным правосудием. Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный - Цензор.НЕТ 365
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть лучше беня к ней, в судах Великобритании сомнений нет, зебил?))
 показать весь комментарий
 
 
С какого якова в Британию? По-моему тут тяжба между двумя украинцами. Каким боком сюда бриты? Тем более после того как Пеця так потужно "отрехвормировал" судебную систему. Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний - Цензор.НЕТ 4347
 показать весь комментарий
 
Зеб, а каким боком гражданка Украины будет судится с гражданином Израиля в украинском суде, а не в Великобритании?
 показать весь комментарий
 
Гонарева - враг Коломойского, Порноактриссы и любителей сериала Сваты и Слуга народа.
 показать весь комментарий
 
 
лера , возвращайтесь ...здесь , после ваших с петей потужных реформ , уже просто "оазис" ...возврашайтесь
 показать весь комментарий
 
 
Лерке легче завидовать Украине после ее реформ, сидя в англии. Она с Педро смогла на это заработать, но беда, что большинство беднее стали , но это их уже не волновало: главное заказ пуйла выполнить было и наказать Коломойского за его патриотизм
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, в любом случае "мародёр и вор" лучше писюаниста, "мародёр и вор" тебе только в подъезде ссал, а писюанист всё время в глаза. :D
 показать весь комментарий
 
Уже ш старый усталый дядька а все "гуляется в ковбойца". Неужели президент Коломойский настолько психологически примитивен...ведь незаметно он в карикатуру на себя молодого превращается. Щас будет забиратть назад Приват, похоронит все надежды несчастного эклетората своей артистичной собачонки, но то ладно, хоть бы Украину не похоронил. И в итоге останется на маргинессах все процессов. Янукович в еврейском обличье.
 показать весь комментарий
 
 
а я думаю, шо в будущем рядом с памятником отцам основателям киева поставят и другой, крёстным отцам города. коломойский, пятый и их младшенький - кличко, раскачивают лодку, а сестра их - гонтарева льёт с её носа под постамент, вместо ворвани, свой личный вискарь. ну шоб не так тошнило при этом шторме )
 показать весь комментарий
 
Правильно говорит. Ну не Владимир Левинский ведь у нас главный. Тот чистый клоун.
 показать весь комментарий
 
коломойский появился на самите чтобы все поняли: солнце всходить на востоке !
а садится на западе !
а гонтарева не могла приехать с лекцией на УЕС ? показать коломою его место ?
она может только из-за забора тявкать и бросать рюкзаки к своему дому ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх