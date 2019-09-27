 Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гонтарева заявила в эфире в эфире "UA: Українське радіо", отвечая на вопрос о том, достаточно ли хорошо, по ее мнению, Коломойский себя чувствует при новой власти.
"Мне кажется, он всем перед YESом показал, зашел в кабинет президента, сделал там фотографии. Это было нужно, чтобы его позвали на YES, а на YES - чтобы перед всем международным сообществом показать, что он - главный", - заявила Гонтарева.
Отметим, форум "Ялтинской европейской стратегии" состоялся 13 сентября.
Напомним, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в поджогах автомобиля членов ее семьи и своего дома она подозревает олигарха Игоря Коломойского.
Ещё одно серьёзное умозаключение от Фиалкиного прихвостня с заедами - Фурсы: "Было у Коломойского 5,5 украденных миллиардов, он их мыл-мыл-мыл много раз и намыл 470 млрд."
А вообще они там много наговорили. Подскажи плизз, кто все эти люди, у которых так душа болит за Украину???
а може вони знають трошки більше від тебе(шо ніяких хоспотів і судів нема)?
таке враження шо ти пишеш з печери, або фінікової пальми
Уже сколько дней несет горячечный бред!
а почему Беня боится сейчас выехать с Украины, даже в Израиль...?
Как думаете?
А Гонтарева по европам катается....
😁
Обое рябое!
🤑
а садится на западе !
а гонтарева не могла приехать с лекцией на УЕС ? показать коломою его место ?
она может только из-за забора тявкать и бросать рюкзаки к своему дому ?