 Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня будут поданы Киевскому городскому председателю на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетных, но и всех, кто имеет желание подключиться к теплоносителю. У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября. То есть, практически, с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла", - сказал Поворозник.

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Как сообщалось, сегодня, 27 сентября, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Киев на 97% готов к отопительному сезону.