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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2249) отопительный сезон (245) Поворозник (26)

 Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник

Киевская власть намерена начать подачу тепла к объектам социальной сферы с 30 сентября по соответствующим заявкам учреждений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня будут поданы Киевскому городскому председателю на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетных, но и всех, кто имеет желание подключиться к теплоносителю. У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября. То есть, практически, с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла", - сказал Поворозник.

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Как сообщалось, сегодня, 27 сентября, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Киев на 97% готов к отопительному сезону.

Источник: https://censor.net.ua/n3150765
 
 
 Топ комментарии
 
Шо чёкнулись ,такая жара стоит а они включать будут Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник - Цензор.НЕТ 1400мозги себе включите ...
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І ета странна просіт кредіти-
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Ну это где как. У нас обычно другая проблема 15 -го включают, а потом в течении недели, а то и двух улицу отапливаем. Потому как если окна в квартире закрыть от жары сдохнешь.
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Шо чёкнулись ,такая жара стоит а они включать будут мозги себе включите ...
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Все нормально, в прошлом году у меня без дух дней месяц подключали, значит в этом году будут 2 месяца подключать, так что не разслабляйтесь и протрите элекрорадиаторы тряпочкой, скоро понадобятся.
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фільтр почістіть, фріон подкачать
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фильтр чистится независимо от сезона, а периодически. Фреон подкачивается только в случае если кондик перестает справляться со своей задачей. Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8818
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Та мы тоже уже пару раз вечером на час включали когда сыро на улице было. Прогнал теплый воздух и достаточно. Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9637 А так пока в квартире норм. Ниже 22 градусов температура не опускаеццо.
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По идее всем остальным когда среднесуточная температура в течение трех суток не будет превышать 8 градусов.
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Отопительный сезон начинался 15 октября и в течение 3 суток во всех домах городов было тепло, теперь почти месяц подключают.
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Ну это где как. У нас обычно другая проблема 15 -го включают, а потом в течении недели, а то и двух улицу отапливаем. Потому как если окна в квартире закрыть от жары сдохнешь.
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В Ес в шоке оні дают деньги тем которие греют воздух - Ес не кому в голову не стукноло в такую погода включать центральное отопление так деньги на ветер
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Почитал тут комменты. Капец. Народ из чего у вас дома ?
Панелька в Киеве, утепленная, пластиковые камерки, сторона правда северо-восточная, после 11.00 солнышко убегает за дом. Так вот холодрыга уже в квартире жесть - приходится подтапливать для ребенка маслянником - кондер увы или к радости не ставили.
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Ну так национальная денежка укрепилась. Надо же баблосик по-другому зарабатывать. Например, греть атмосферу, за форточками. За Киевом и другие города подтянутся с началом отопительного сезона, с 1-го октября. Нафтогаз с паном коболевым что-то придумают. Как быстро сжигать газ по "приятной" цене, и выкатить по новой. Супер рыночной. Интересно, сколько будет предложений:выбери меня? А, рынок? Алё? Не слышу.
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