 Надо иметь суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление авиасообщения с Россией, - министр Криклий

Об этом он заявил в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каких-то дополнительных санкциях в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще", - подчеркнул Криклий.
На вопрос, как Криклий смотрит на полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией, он ответил: "Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то конечно, что можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезены 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен".
"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь. Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали", - добавил он.
Министр также заявил, что в ситуации с железнодорожным сообщением "у нас там не было такой опасности".
"Таких катастроф как МН17 на железнодорожных путях не происходило и я надеюсь, что не будет происходить. Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России - это уже другое решение", - подчеркнул Криклий.
"У нас есть так же и соглашения, которые не отменены. В ВТО 5-я статья говорит о том, что должен происходить транзит, и ни одна из сторон-подписантов не имеет права ограничивать это транзитное право или блокировать его.
То есть, если мы нарушаем правила ВТО, это нужно решать не только на украинском уровне, но и на международном уровне. Иначе получается, что мы теряем свой транзитный потенциал и нарушаем часть соглашения с ВТО", - добавил он.
а начиналась она с того что в пассажирских аэропортах Рузине, Туржаны и Намешть, садились пассажирские самолёты из которых выскакивал вооруженный до зубов десант, который захватывал аэродромы на корый принимались ещё гражданские самолётики с войсками, которые захватили столицу и крупнейшие города... А после захвата правительства и министерства обороны в страну ввели более полу миллиона оккупантов - которые оставались там пока не развалился совок...
С поездами такая хурма невозможна. Их тщательно досматривают на границе.
Линия обороны
Зе vs блогери
От я ніколи не був дуже язикатий. Да, можу відповісти вчасно та влучно, але не завжди. А от писати - ніколи не писав. Почав писати тільки рік тому, після постійного читання ЛО. Не знаю, що мене надихнуло на це. Мабуть Автор з Редакцією та їх якась незвична позиція, як у вікінгів. Або перемога над Московією, або Вальгалла. І ніяких полутонів.
Також вже років надцять не дивлюсь ТВ. Маю, стоять два в хаті, але просто пил збирають.
А от блогерів читаю. Не усіх, звісно, але читаю. Не журналістів, ні. Блогерів. Які пишуть не тому, що це їх професія, а тому що мають писати. Тому що щось там у дупі не дає спокою. Тому що принцип «моя хата скраю» визиває спротив та печію.
До речі, наш Автор та Редакція теж такі. Але вони просто не публічні. Вони роблять теж саме, що й інші блогери України, але інкогніто.
Блогери України зараз - це найгостріша інформаційна зброя не тільки проти Московії, але і проти нашої зебільної влади. Блогери - за Україну. Блогери не пробачать нікому крадіжки та корупцію, але вони ще більше не пробачать дії влади проти України. Це розумів Порох. І це зараз розуміє Зе. Ну не Зе, а той, хто там у зекоманді має мозок.
І ось тиждень чи два тому, на сайті ICTV виходить рейтинг за голосуванням користувачів інету - ТОР 100 блогерів України. Рейтинг дуже цікавий -https://bloggers-fakty.ictv.ua/.
Візьмемо не 100, а перші 50.
І шо ми маємо? Несподіванка! Нєжданчік, як кажуть мокшанці. З перших 50 блогерів 49 - порохоботи! І тільки один - Юрій Романенко - палкий ворог Пороха. Не знаю, Романенко зелебобік чи ні. Я його не читаю, не подобається мені він.
Я не буду аналізувати блогерів від 51 до 100. Просто зауважу, що в них входять такі прихільники Зе як Бужанов, Нефьодов, Дубінський, Дубілет і Аваков. Деякі з цих панів працюють зараз як «шістка народу», деякі міністри. Але на мою думку, вони не є прихільники Зе. Вони коньюнктурщики.
Отже повертаюсь к першим 50.
49 порохоботи, як їх звуть. Але Порох у 2014 та 2015 від цих 49 блогерів отримував люлей ще більше, ніж зелена сопля зараз. А тільки коли Порох сам змінився, та став робити користь державі, змінилась і думка блогерів.
І от Зе, чи хто там з мозком при ньому, вирішили приручити цих диких блогерів. Зібрали зустріч, але не з Зе, а з Єрмаком та Сівохою. Що казав активний противник Пороха Романенко про цю зустрічь -https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614364261918622&id=100000352217065. Що писали інші блогери, самі знайдіть.
І ось кульмініція. Зе починає купувати блогерів. Наведу приклад.
Тетяна Худякова, чи Таня Адамс. Не входить в ТОР 100. Але має феєричну мову та гумор. І ось її останнє повідомлення - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2141660966135351&id=100008744058665. Щоб не втуляти картинки, цітую мовою оригіналу:
*****, я из-за переполненной поздравлялками лички забыла вам прекрасное показать.
Кароч, если я позеленею, знайте, что 10 баксов это всегда 10 баксов.
(Далі йдуть скріни. Пишу по скрінах)
?: Таня, хотите денег?
Т: хочу, акакже
?: Надо помочь молодой команде
Т: А где вы прочитали что я психиатр, педагог-корректор или киллер?
?: Вам все шутки, а я реальную работу предлагаю, 2к в месяц за два три поста. Сначала очень нейтральных, чтоб никто не заподозрил
Т: какие уж тут шутки. Два косаря в месяц. Я и за один воробья в поле на коленках загоняю. А что делать-то надо? Зеленых хвалить?
?: Хотя бы не ругать сначала. Находить позитив. Поддерживать.
Т: А что их поддерживать? Сами упадут? У вас 73% ********* в строю, наслаждайтесь
?: Блогеров мало
Т: беда.
?: Так Вы согласны?
Т: С чем?
?: Прикалываетесь?
Т: неее, туплю, торможу, виляю. Вхожу в роль
?: С вами не возможно разговаривать
А тепер уявіть рівень зебілів. І чим вони відрізняються від рівня ригів Януковича. Ми усіх купимо, а якщо не купимо, то залякаємо.
Як можна залякати Таню Адамс, яка втікла з палаючого Донецька? Як можна її купити?
Купити можна тільки Г+Г з Мосейчук у комплекті.
Ось вам і нові молоді чесні політики. Ну, ми з вами іншого і не чекали.
Ваш Готельєр-бандерівець
Написал ей ," пару ласковых слов" , пока молчит . А истеричка - Романенка , давно уже , даже заблокировал вход на страницу . ..
а сделать главой ОПУ люстрированного бандюка Богдана ???
- фото і радіорозвідка
- хімічні та біологічні диверсії
- прохання аварійної посадки з висадкою десанта (Прага, 1968).
Тільки жорсткий візовий режим і недопуск навіть кацапських вантажівок та автобусів.