 К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская

"У нас к прожиточному минимуму привязаны зарплаты, штрафы, налоги и многое другое. В общем, к нему привязаны более ста выплат. И если немножко поднять прожиточный минимум, то это сразу срывает бюджет, потому что все к нему привязано. Мы стали совершенно оторванными от той цели, которую должен выполнять прожиточный минимум", - рассказала Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на данный момент команда министерства работает над законодательными изменениями, которые будут касаться прожиточного минимума.
"Если в общем, то мы хотим отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы более гибко можно было двигаться по программам. Например, у нас есть программа помощи малообеспеченным семьям, и если бы мы в этой программе оставили прожиточный минимум как таковой, то в рамках этой программы поднимать прожиточный минимум проще, чем поднимать его полностью по всей системе", - констатировала Соколовская.
Она добавила, что сейчас, с помощью Всемирного банка, министерство проводит соответствующие расчеты.
На уточняющий вопрос о том, что если отвязать прожиточный минимум от части выплат, то к ним надо будет привязать что-то другое, Соколовская ответила, что тогда это будет в абсолютных цифрах.
"Мы реально хотим больше гибкости в этой системе. Законом о госбюджете мы каждый год можем устанавливать конкретные приоритеты, которые мы сейчас поддерживаем, в абсолютных цифрах. Например, ежегодно можно определять, что такая-то помощь составит 1 тыс. грн, а в следующем году, через несколько лет, когда мы выйдем из проблемы, которую мы решаем этой помощью, это может меняться. Система должна быть гибкой и соответствовать нуждам, которые есть в конкретный момент", - считает министр.
Она подчеркнула, что на данном этапе это только предложения министерства, но выразила надежду, что у парламентского большинства будут схожие взгляды.
Как сообщалось, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.
Резко поднимали минималку чтобы потянуть вверх зарплату и прочие выплаты
Пора возвращать Пороха !
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
нормальная тема,народ ликует..пардон,население..
1. дешевую электрику для ферросплавов
2. облет МАУ территории России
3. ну и ПриватБанк, конечно же
Епоха бідності усе.
Навіть он МВФ вирішив що нам кредити вже не потрібні.
Тож самі все оплатять.
а нам...как хозяевам жизни и слуг народа ( чиновники ж тоже как бы на службе народу и за народные деньги...чи не?) ...о чем это я ? )))) а!
так вот...нам, как хозяевам всего этого гарема слуг и решать...кто сколько должен получать, как наемный батрачок (по делам - зарплату или, пардон, по морде)...
и вообще - можем ли мы позволить себе иметь этот гарем? (а пока он... имеет нас))))) ввиду)
Тьфу, ля.
Как говорил классик Медведкопут: Держитесь там. Всего вам доброго и хорошего настроения.
Нужно заставить ВР, КМ и АП прожить на этот минимум, хотя бы пол года.