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 Политика Украины
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Все про:Министерство социальной политики (641) Юлия Соколовская (4)

 К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что ведомство хочет отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы можно было более гибко двигаться по различным программам.

"У нас к прожиточному минимуму привязаны зарплаты, штрафы, налоги и многое другое. В общем, к нему привязаны более ста выплат. И если немножко поднять прожиточный минимум, то это сразу срывает бюджет, потому что все к нему привязано. Мы стали совершенно оторванными от той цели, которую должен выполнять прожиточный минимум", - рассказала Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на данный момент команда министерства работает над законодательными изменениями, которые будут касаться прожиточного минимума.

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"Если в общем, то мы хотим отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы более гибко можно было двигаться по программам. Например, у нас есть программа помощи малообеспеченным семьям, и если бы мы в этой программе оставили прожиточный минимум как таковой, то в рамках этой программы поднимать прожиточный минимум проще, чем поднимать его полностью по всей системе", - констатировала Соколовская.

Она добавила, что сейчас, с помощью Всемирного банка, министерство проводит соответствующие расчеты.

На уточняющий вопрос о том, что если отвязать прожиточный минимум от части выплат, то к ним надо будет привязать что-то другое, Соколовская ответила, что тогда это будет в абсолютных цифрах.

"Мы реально хотим больше гибкости в этой системе. Законом о госбюджете мы каждый год можем устанавливать конкретные приоритеты, которые мы сейчас поддерживаем, в абсолютных цифрах. Например, ежегодно можно определять, что такая-то помощь составит 1 тыс. грн, а в следующем году, через несколько лет, когда мы выйдем из проблемы, которую мы решаем этой помощью, это может меняться. Система должна быть гибкой и соответствовать нуждам, которые есть в конкретный момент", - считает министр.

Она подчеркнула, что на данном этапе это только предложения министерства, но выразила надежду, что у парламентского большинства будут схожие взгляды.

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Как сообщалось, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3150762
 
 
 Топ комментарии
 
Математичка блин! а вот поднять ментам. сбу, прокуратуре. офису през, кабмину, Раде, судьям........Ну никак не срывает?!
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ета шо такоє парахаботи ета жє брєд какой та К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 1660
К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 7375
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Прийдеш до Бєні зайняти гривню. Він скаже віддаси дві. Ти погоджуєшся. Дає тобі гривню, а потім каже, знаєш шо, щоб тобі завтра не віддавати дві, давай одну зараз, а другу принесеш завтра.
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Математичка блин! а вот поднять ментам. сбу, прокуратуре. офису през, кабмину, Раде, судьям........Ну никак не срывает?!
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если его немного поднять то эта дауниха срулит на декрет зелебобики ***)))
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При Порохе и Гройсмане было не так!

Резко поднимали минималку чтобы потянуть вверх зарплату и прочие выплаты

Пора возвращать Пороха !
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Трускавецкая школа экономики До прожиткового мінімуму прив'язані понад сто виплат, якщо його трошки підняти, то це відразу зриває бюджет, - міністерка Соколовська - Цензор.НЕТ 2848

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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Немного про то почему курс гривны необоснованно растет при росте цен на все

К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 1067
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Хєрня якась, хоча подана переконливо і апокаліптично, але все-одно хєрня.
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короче,Украина своими деньгами оплатит отчуждение земельных рессурсов..
нормальная тема,народ ликует..пардон,население..
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А как же зарплаты в 4 тысячи долларов США для учителей?
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так сказали же уже, что не планируют увеличение ))
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ПЕрш ніж людині дати гривню, влада мусить забрати 3 гривні. 1 потім віддає нам, 1 залишає собі, 1 віддає тому парню.
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Прийдеш до Бєні зайняти гривню. Він скаже віддаси дві. Ти погоджуєшся. Дає тобі гривню, а потім каже, знаєш шо, щоб тобі завтра не віддавати дві, давай одну зараз, а другу принесеш завтра.
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Так правильно, вот в США и есть 4000$. А вот лохам 4173 грн. хватит. И заметьте, цифра в математическом эквиваленте даже больше))) Так что обещание даже перевыполнено...
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Дорогой Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, учтены ли в бюджете социальные субсидии гражданину Бабломойскому на:

1. дешевую электрику для ферросплавов
2. облет МАУ территории России
3. ну и ПриватБанк, конечно же
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О! Вот оно! Прєступлєніє года - развяжут минимум с остальніми показатєлямі - всьо пойдьот вразнос
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"Кінець епохи бідності"... буде попіздже! К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 2488
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Дилетанти працюють, не заважайте їм. ))
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Если не поднимать людям минималку ,то из Украины выедут ВСЕ нормальные люди ,останутся алкаши ,бомжи ,дети и старики ....
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Виїдуть, нормальні виїдуть і мінімалка вже не допоможе.
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еще 73 % зебобиков. этих надо оставлять принудительно отобрав загранпаспорт
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ета шо такоє парахаботи ета жє брєд какой та
К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 7375
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А нашо піднімати то?
Епоха бідності усе.
Навіть он МВФ вирішив що нам кредити вже не потрібні.
Тож самі все оплатять.
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Пральна, понизить надо, а то беньямину коломойскому нужно 5 лярдов отслюнявить, не со своих же
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Да не виноват ссыкун, это отпечатали не правильно, девятка в году должна была быть в первой.
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"К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская" - уже шоколадные не воруют и в бюджете должно появиться много денег. Почему должно сорвать бюджет, или шоколадных зелёные возле бюджета сменили?
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а сделайте ка вы прожиточный минимум как для депутата-прокурора-судьи-министра...
а нам...как хозяевам жизни и слуг народа ( чиновники ж тоже как бы на службе народу и за народные деньги...чи не?) ...о чем это я ? )))) а!
так вот...нам, как хозяевам всего этого гарема слуг и решать...кто сколько должен получать, как наемный батрачок (по делам - зарплату или, пардон, по морде)...
и вообще - можем ли мы позволить себе иметь этот гарем? (а пока он... имеет нас))))) ввиду)
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Взагалі то, типова для України позиція чиновника: є закон, який описує якийсь фактор суспільного життя, наприклад: прожитковий мінімум. Виконати його цей чиновник не здатен тому, каже: його виконати не можливо, тому ми будемо його ігнорувати. То може логічніше було б сказати: я йду з посади бо не справляюся з роботою?
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Вот и нечего его поднимать. Верю нашему Народному Президенту, верю его людям! Только бы здоровья у царя нашего хватило, только побед ему, родненькому!
Тьфу, ля.
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А КТО ПЯТЬ ЛЕТ ****** ЧТО НУЖНО ПРОСТО НИВАРАВАТЬ?


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Абсолютно согласен, увеличение минималки не должно тянуть за собой увеличение штрафов, налогов, норм рахличных выплат и удержаний.
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Ну шо, пОциенты? Как вы себя сегодня чувствуете? Сердце не болит, очи не повылазили на лоб, живот от скрутило?
Как говорил классик Медведкопут: Держитесь там. Всего вам доброго и хорошего настроения.
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Ни при одной власти не было от нее прямых заявлений что она власть влияет на расчет прожиточного минимума. Она этим расписалась в своем произволе. Это ж какое дно!!! Даже в России такого нет. Зимбабве блин.
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До виборів казали, що злочина влада краде тому не вистачає, перестаньте красти буде щей лишнє. Тепер "чесна" влада біля старого корита, ніхто "не краде"!!! Вован бл@дь ДЕ ГРОШІ???
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Не нужно поднимать прожиточный минимум!
Нужно заставить ВР, КМ и АП прожить на этот минимум, хотя бы пол года.
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