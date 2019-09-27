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 Политика Украины
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Все про:членство в НАТО (329) Кулеба Дмитрий (174)

 Кулеба о сближении с НАТО: Условно, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран Альянса

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что двигаясь к членству в НАТО Украине прежде всего нужно укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами НАТО, и достичь совместимости с Альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

"Эта совместимость должна быть глубокой и касаться не только каких-то процессов военного управления или стандартов вооружения.

Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что наиболее проблемными реформами в контексте сближения с НАТО являются реформы сектора безопасности и обороны. Однако, по его словам, ситуация не драматическая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изменит тактику в вопросе получения членства в НАТО, - вице-премьер Кулеба

"Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Потому конечная цель Украины - это членство в Североатлантическом альянсе", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают также в самом Альянсе и ЕС, а у них сейчас готовности принять Украину нет.

"Есть разные амбициозные идеи, планы, предложения, но решения нет. А если нет решения о членстве, то надо работать, чтобы оно появлялось. И мы будем работать", - пояснил вице-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3150760
 
 
 Топ комментарии
 
я бухаю с офицерами нато не просыхая
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збазибо вам товарищ за тяжкий труд на благо родины. УРА! Кулеба о сближении с НАТО: Условно, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран Альянса - Цензор.НЕТ 6442
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этого не достаточно...
Нужно вместе ходить по девочкам, а девочкам по мальчикам, на шашлыки с стрельбою по банкам, вместе курить травку, бить морды гражданским, и многое еще чего нужно....
А вы точно Вице-премьер? Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 5767
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збазибо вам товарищ за тяжкий труд на благо родины. УРА!
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этого не достаточно...
Нужно вместе ходить по девочкам, а девочкам по мальчикам, на шашлыки с стрельбою по банкам, вместе курить травку, бить морды гражданским, и многое еще чего нужно....
А вы точно Вице-премьер? Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 5767
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Это ты щас про рузьге недоармию, надеюсь
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Це тролінг. І не армійських офіцерів, а накуреного Кулеби.
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При Порохе эта ***** была вроде как нормальная,
а при ЗЕБЕне полным идиотом стал...... Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 9534
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У присутності начальства вигляд у підлеглого має бути завзятим і придуркуватим!
Підлеглий ні в якому разі не має виглядити розумнішим за начальника, от тому при Зєєєлє всі дурнями стали!
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Вже був один голокомандувач🐷! Дали коліном в зад !😈
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Зима близко!

В грудене будет большая Йолка...... Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 1188
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А богуцька буде снігуркою , під йолкою ! А хто буде Дідом Морозом 🐷 ???
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не під, а НА Йолке.
всі будуть НА йолке....... Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 5742
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вотка уже прошлое для них. там щас купажи бояры в тренде )
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Идиот. Тогда Луценко назначьте Старшим по интеграции в НАТО!
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Умовно потрібно, щоб Кулеба припинив загравати з драпом і нічними дискотеками і хоч на тиждень з'їздив скажімо у Зайцеве, або Золоте-4. Чи на крайній випадок на Яаорівстґткий полігон, де саме і контактують наші офіцери з представниками НАТО.
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односолодовый? тогда да. это целая новая культура ворвётся в офицерский мир Украины!
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На бутылке водяры этикетку переклеить, ну если не полениться то насобирать бутылок из под элитного вискаря под Генпрокуратурой и перелить. Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу - Цензор.НЕТ 2613
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бюджет МО не витримає такого навантаження
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Так-так,я тоді в понеділок іду до воєнкома дізнатися умови контракту
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ну сто грам наркомовского вискаря там точно будут прописаны. только ахфицерам, канешно )
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Вот в чём секрет оказывается! Так же и с ЕС?! Всех бухариков в послы и дипломаты!
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Цікаво, Кулеба теж з 95 Кварталу вийшов? Це фейк, що він в МЗС працював? Чи просто на двох стільцях сидів? А може то такий вірус зелений, що з начебто нормальних робить ідіотів?
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А что вам мешает подписать ПДЧ - чтоб ***** не обиделось?!
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Проблема в том. Что укаинские военные пьют водку? Я так понял???)))
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Не, проблема в том, что расиский сброд, глушит бояру
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Шо за придурок? Воно хоч в армії служило? Чи як всі зелені довбойоби по тилам та інстітутам?
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"Бухать виски" и строить образцово-показательные части... Точно в НАТО примут)
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Парашенко пив , а преподобний турчінов , закушував ! От і відірвалися з 8% , в інший бік !😈
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Каждый день зашквар кого они набрали в правительство и гос органы
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