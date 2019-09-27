 Кулеба о сближении с НАТО: Условно, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран Альянса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".
"Эта совместимость должна быть глубокой и касаться не только каких-то процессов военного управления или стандартов вооружения.
Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что наиболее проблемными реформами в контексте сближения с НАТО являются реформы сектора безопасности и обороны. Однако, по его словам, ситуация не драматическая".
"Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Потому конечная цель Украины - это членство в Североатлантическом альянсе", - отметил Кулеба.
Он напомнил, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают также в самом Альянсе и ЕС, а у них сейчас готовности принять Украину нет.
"Есть разные амбициозные идеи, планы, предложения, но решения нет. А если нет решения о членстве, то надо работать, чтобы оно появлялось. И мы будем работать", - пояснил вице-премьер.
Нужно вместе ходить по девочкам, а девочкам по мальчикам, на шашлыки с стрельбою по банкам, вместе курить травку, бить морды гражданским, и многое еще чего нужно....
А вы точно Вице-премьер?
а при ЗЕБЕне полным идиотом стал......
Підлеглий ні в якому разі не має виглядити розумнішим за начальника, от тому при Зєєєлє всі дурнями стали!
В грудене будет большая Йолка......
всі будуть НА йолке.......