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 Политика Украины
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Все про:пожар (3725) Гонтарева (793)

 "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что ее дом сожгли "профессионалы" за 28 секунд.

Об этом Гонтарева рассказала в эфире "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью", - рассказала Гонтарева.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ничего

Источник: https://censor.net.ua/n3150758
 
 
 Топ комментарии
 
Чомусь згадалась геніальна фраза Станіславського.. Чим більше гонтарєва репетує з приводу пожежі - тим все більш переконуюсь, що цей підпал вона сама й організувала..
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бедненькая. куда тебе деньги перевести?
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там рептилоиды бластерами за 28 секунд подожгли.
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Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер.

А вот и Аваковский след!!! "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5604
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это жесть "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5958 так не мстят, так из себя жертв строят "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 2097
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коломойский конечно гондон но палить дом без самой гонтаревой не его уровень ))
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Профессионал - 28 секунд ))))))))))))))))))))))))))
"Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3487

"Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5714
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ну так бабки у тебя есть-профанов не нанимаешь!Тем паче на кону гражданство Великобритании
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І представників книги Гінеса викликати!
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І будівельників під суд!
Палатка з болоні горить 10-12 секунд... з чого було побудувано той будиночок?
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Чомусь згадалась геніальна фраза Станіславського.. Чим більше гонтарєва репетує з приводу пожежі - тим все більш переконуюсь, що цей підпал вона сама й організувала..
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А,шо есть сомнения? У меня нет.И "дтп" её работа
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Так она сама и сказала: "Я знаю только то, что работали профессионалы".
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Тоже так считаю, видимо надо было замести следы.
За домишко страховая отслюнявит.
Земельку можно и с Лондона продать
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Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом! (c)

"Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева

Это, наверное, потому, что доллар по 28?
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Чмырям единственная радость от жизни - чья-то беда, да, шариков? А может, у вас жизнь собачья, потому что сердца собачьи?
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Когда беда у свынорыгов,то это не радость,это просто праздник какой-то.
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Прекрасно! Вот она, душа народа: живете скотами, ни себе, ни людям не в радость, так и сдыхаете по-скотски, хоть этим порадовав таких же скотов, как и вы - детей или родню. Прелесть, а не жизнь.
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"сожгли мой дом за 28 секунд", "приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа"
Что, по мнению Гонтаревой, тушили пожарные три часа если дом сожгли за 28 секунд?
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У них создан штаб боротьбы!!! Баба Лера, Виталя и Боря из Днепра откомандировал своего зама-интеллектуала Лысенка. Это плод их совместных умственных усилий. "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6052
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"а после - военный файер."

Чего не сказала производителя рюкзаков? "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 869
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Английская полиция заявила что водитель машины сбившей Гонтареву и сбежавший с места происшествия, скорее всего был гражданином Украины и покинул Великобританию сразу же после аварии. Ориентировака на поиск будет направлена соответствующим органам Украины.
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А ссылку на оригинал заявления дашь?
Или это все твоя буйная фантазия?
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Я просил ОРИГИНАЛ .... , а не то что на заборе написано!
Вы знаете что это означает?
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Видимо не стёб, а издевательство... "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5846
Если не первое и не второе, то лечение бесполезно. Хотя бы гаджеты отобрать у тёти необходимо, чтобы болезнь не прогрессировала!
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Света , водитель никуда не сбегал , и он не из Украиньі. Шутим ?
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Почему Аваков не делает никаких заявлений о ходе расследования, за которым внимательно следят из США и ЕС?

Аллан Левітов з Levitov Allan.

25 вересня о 21:28 ·

Кстати, а что там с расследованием о подж@ге дома Валерии Гонтаревой?
Подозреваемого - которого назвала САМА Гонтарева - вызвали хоть раз на допрос?
Он вообще проходит по этому делу как подозреваемый?

Ну, нет, так нет.

"Генпрокурор - на 100% мой человек."(с) Да
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а откуда сама гонтарева знает, походу ей бы так очень хотелось
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Нормальная полиция, ведущая любое подобное дело, обязана хотя бы опросить того, на кого указывает потерпевший.
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Я обвиняю тебя в поджоге дома Гонтаревой!
Какие то люди там тебя видели за рулем РСЗО Буратино
Жди ментов для опроса!
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После такого бреда аваковцы вполне могут начать "рыть", но проблема для нынешней власти в том, что на Западе следят за реакцией правоохранительных Зе-органов на заявления Гонтаревой, а не анонимов Serg Sergeev на интернет-форумах.
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Вопрос?
А какое им дело до единичного поджога простой гражданки?
Причем с возможностью мошенничества со страховкой?
А за др поджогами они тоже следят?
Вон у нас в Херсоне камыш подожгли..... Ждем их обеспокоенность.
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Они лучше знают зачем им расследование о поджоге дома "простой гражданки".
Можете поинтересоваться этим на их страницах в соцсетях.

Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США.



https://censor.net.ua/news/3148899/prizyvaem_k_srochnomu_i_tschatelnomu_rassledovaniyu_podjoga_doma_eksglavy_nbu_gontarevoyi_posolstvo



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Так можно подкупить 1000 бомжей чтоб они любого затаскали на допросы.
Если я скажу шо мне под стол наложил Рокфеллер, а не Вася, то его будут таскать и опрашивать?
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Хороши украинские партизаны, причем всегда такими были, півня під стріху тим, хто думає, що по закону їм нічого не буде. Тому і горять дорогі авто та палаци.
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зачем так? он обобщает, хотя нужно отделять, исторически сжигали города не то, что палацы, это от уклада землероба, который однажды заметил после выгорания соседнего леса, - не надо кочевать в поисках пастбищ и земель плодородных и в нежном климате: - ,,все есть у меня,,. после чего сам поиск истины приобрел иной смысл. нельзя допускать лишь одного, - а для чего же землеробы создали СВОЁ государство?
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во-во, сжечь всю страну ибо "все злые все украли, а добрым даже на пивас не х.ватает")
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Осталось спалить дом Барыги и можно считать, что наступила эра счастья и процветания. "Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 4063
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воно спочатку стіну із фресками самого себе заникає , будинок застрахує , а тоді вже палитиме .
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работали профи... Гонтарева, профи это кто? пожарники, что ли?
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Чому ж ти гнида так боїшся в Україну повертатися???? Чуєш за собою вину .*******????
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Ее и там неплохо кормят!
Ей бы еще так устроить - что бы не депортировали!
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кто как не гонтарева знает что работали профи "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9741
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Сама нянала таких))) Грошей вистачає на профі..
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здравствуйте все! прошло инфа , что Израиль выделил на покупку земли в Украине 80 миллиардов долларов?! кто то может подтвердить или опровергнуть!
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Журналистке Бердинских на WhatsApp пришло? "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7104
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Да!!11 подтверждаю, вчера пьем виски с Ротшильдом и он говорит: слушай, я тут бы хотел купить Украину, ща позвоню Нетанияху шоп выделил 80млрд., в карты мне их проиграл.

Но мне надо было идти - Майкрософт хотел купить, вот и вызвал самолет и улетел, а Ротшильд остался с тобой "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7216
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я спросила у нормальных людей, и это был ВОПРОС! а к глупцам с номерами и фамилиями блеющими просьба острить с партнёрами!
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да, за дом гонтаревой, получит страховку и сделает новый! хотя за чем ей дом в Украине ведь она в англии болеть всю оставшуюся жизнь будет!
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мало хто сумнівається в професіоналізмі В. Гонтарєвої.
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видимо жалеет что не была дома, а то может быть по-ходу еще и изнасиловали..вот пролетела...не повезло
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ТАКОЕ впечатление, что Гонтарева ГДЕ ТО стояла рядом с СЕКУНДОМЕРОМ.
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Не треба зберігати у будинку легкозаймисті речовини.
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Да мы уже поняли шо ты не школьников наняла сжечь, шоб Украине твой дом не достался когда конфискация наворованного будет
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Я чего-то думаю , что у Гонтаревой есть и видео поджога в хорошем качестве

Кто заказчик - решайте сами
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Ну, то скоріше всього Гонтарєва найняла тих професіоналів собі в охорону. Бо, спочатку була пляшка, а тепер вона виросла до двох рюкзаків. Хотів би я подивитися на гіганта, який кидається рюкзаками що здатні спалити будинок за 28 секунд.
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ЗІ: думаю що, фантазію Лерки розпалив старий англійський скоч.
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Обвал гривны на 50% за выходные между 6 и 9 февраля 2015 года - вот это работали профессионалы!
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сожгла пока обыски не добрались до дома
квартиру обыскать только успели ?
порох отправил опричников порешать вопросы прикрытия
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Живя в Лондоне ...продолжает переквалифицировать себя в жертву...
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Интересно от куда такие данные - не 27, не 29 , а именно 28 секунд !
Она там видать с СЕКУНДОМЕРОМ стояла ? 😅😄
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Петя он такой , он профессионал , даже посчитал секунды .
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У Гонтаревої під керівництвом всі професіонали. Як фінансові аферисти, так і підпалювачі
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