Об этом Гонтарева рассказала в эфире "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью", - рассказала Гонтарева.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
А вот и Аваковский след!!!
Палатка з болоні горить 10-12 секунд... з чого було побудувано той будиночок?
За домишко страховая отслюнявит.
Земельку можно и с Лондона продать
Загорелся кошкин дом! (c)
"Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева
Это, наверное, потому, что доллар по 28?
Что, по мнению Гонтаревой, тушили пожарные три часа если дом сожгли за 28 секунд?
Чего не сказала производителя рюкзаков?
Или это все твоя буйная фантазия?
от 25.09.19
Вы знаете что это означает?
Если не первое и не второе, то лечение бесполезно. Хотя бы гаджеты отобрать у тёти необходимо, чтобы болезнь не прогрессировала!
Аллан Левітов з Levitov Allan.
25 вересня о 21:28 ·
Кстати, а что там с расследованием о подж@ге дома Валерии Гонтаревой?
Подозреваемого - которого назвала САМА Гонтарева - вызвали хоть раз на допрос?
Он вообще проходит по этому делу как подозреваемый?
Ну, нет, так нет.
"Генпрокурор - на 100% мой человек."(с) Да
Какие то люди там тебя видели за рулем РСЗО Буратино
Жди ментов для опроса!
А какое им дело до единичного поджога простой гражданки?
Причем с возможностью мошенничества со страховкой?
А за др поджогами они тоже следят?
Вон у нас в Херсоне камыш подожгли..... Ждем их обеспокоенность.
Можете поинтересоваться этим на их страницах в соцсетях.
Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США.
https://censor.net.ua/news/3148899/prizyvaem_k_srochnomu_i_tschatelnomu_rassledovaniyu_podjoga_doma_eksglavy_nbu_gontarevoyi_posolstvo
Если я скажу шо мне под стол наложил Рокфеллер, а не Вася, то его будут таскать и опрашивать?
Ей бы еще так устроить - что бы не депортировали!
Но мне надо было идти - Майкрософт хотел купить, вот и вызвал самолет и улетел, а Ротшильд остался с тобой
Кто заказчик - решайте сами
квартиру обыскать только успели ?
порох отправил опричников порешать вопросы прикрытия
Она там видать с СЕКУНДОМЕРОМ стояла ? 😅😄