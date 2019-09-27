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 Общество
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Все про:Укрспецэкспорт (65) Укроборонпром (784) Абромавичус (441)

 "Укрспецэкспорт" вернулся в состав госконцерна, - "Укроборонпром"

Руководство ГК "Укроборонпром" подписало приказ о возвращении предприятия "Укрспецэкспорт" под контроль концерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Соответствующий приказ подписал Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права. Руководство Концерна считает, что предыдущая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт" угрожала целостности системы управления Концерна, а потому должна быть изменена", - говорится в сообщении.

В Концерне считают, что "фактически, архитекторы нового устава крупнейшего государственного спецэкспортера имели целью сосредоточить в руках одного лица - руководителя Укрспецэкспорта - контроль над крупнейшим государственным спецэкспортером в стране".

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"Теперь все эти изменения отменены Приказом нового руководства Концерна, как такие, которые вредят интересам государства и "Укроборонпрома", - сообщили в пресс-службе Концерна.

Отметим, "Укрспецэкспорт" является крупнейшим экспортером оружия и военной техники в стране. 

Кроме того, сейчас идет внутреннее расследование, начатое по инициативе Генерального директора Концерна Айвараса Абромавичуса. Оно должно выяснить все обстоятельства, связанные с регистрацией предыдущей редакции устава Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Напомним, ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150755
 
 
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Новая работенка нарисовалась для Свинарчуков Мародера
"Укрспецэкспорт" вернулся в состав госконцерна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7347
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Зебіли ,як там Зе сцкло всі руки повідрубував, всі Свинарчуки по камерах? Не чую тупорилі?
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Зебіл, ти вже не пам'ятаєш чия то фраза про "відрубані руки"?😂
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на відміну від вас зенаркоманів пам`ятаю, ваше ж сцкло це ж не марадьор, має робити все як і повинно бути "Укрспецекспорт" повернувся до складу держконцерну, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9924
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Как там "талантливый" сынок Пашиского поживает? Ещё не директор?!
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"Укрспецэкспорт" вернулся в состав госконцерна, - "Укроборонпром"

конешно вернулся,
он ничего не производит сам - токо продает.

все распродал и вернулся за новым.

пашинский на месте.
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ТЕПЕРЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
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