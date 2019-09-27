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Все про:Госпогранслужба (3472) дети (3706) убийство (5352) ГБР (592)

 Родила, ударила по голове, положила в пакет и закопала: ГБР сообщило о подозрении в убийстве новорожденной девочки двум сотрудницам погранслужбы

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2019 г. военнослужащая Государственной пограничной службы Украины во время родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. В свою очередь, родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Сейчас двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (П. 2, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2-летнего ребенка засыпало песком в карьере на Донетчине, - ГСЧС

Лычаковским районным судом города Львова подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется военной прокуратурой Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

Санкция статьи: в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3150752
 
   
 Топ комментарии
 
Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 7340 Порошенко у него помпу отобрал и евробляху заставил растаможить.
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Пиздец. Лютый пиздец. Тысячи пар тратят огромные деньги, чтобы получить шанс на ребенка, когда узнаешь о таком, хочется закопать эту суку живьем.
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У нас соседские алкаши личин пачками штампуют и хоть бы хны. А люди из благополучных семей забеременеть не могут. И тут волей не волей задумываешься, что бухать наверное таки не плохо Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 7105
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Совет форумчанПравила форума
 
может просто стоя на бетонном полу рожала?
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Тогда они не виноваты.
Несчастный случай.
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И после вот таких вот офигительных историй они еще не хотят, что бы кацапы верили в историю про распятаго мальчика Родила, ударила по голове, положила в пакет и закопала: ГБР сообщило о подозрении в убийстве новорожденной девочки двум сотрудницам погранслужбы - Цензор.НЕТ 2695
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У одних крыша едет от "распятых мальчиков", у других - от шоколада...
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при чем тут шоколад вообще? я тебе говорю, что кацапы насмотрятся про нас сюжетов, шо у нас новонарожденных бьют по голове, кладут в пакет и закапывают... Почему тебе везде Порошенко мерещится ?
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Порошенко у него помпу отобрал и евробляху заставил растаможить.
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Потому, что тебя Порошенко родил, и во время родов упустил головой на пол. Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 4351
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Кстати еще для кацапов в этой новости показательно что это жительница Львова. А знаете как они люто не навидят Бандерштат. И вот если они так со своими младенцами поступают, то что будет с русскоязычными младенцами, если вдруг Бандеровцы прийдут на их родную землю Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 1930
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Я ж не спрашиваю откуда ты родом.
Дураков везде хватает.
А про Львов только ты упомянул.
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Потому, что ты его во все новости засовываешь, вот и получай ответку.
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Почитай свои комменты и все поймешь сам.
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не в двір треба народжувати, а на підлогу?
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Этих бывших "пограничниц" так рожали? Вполне возможно - у нормального человека такое в голове не возникнет.
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такое красочное описание, будто кто-то это на камеру снимал... а если они сами признались в содеянном, и было описано с их слов, то да - скорее их так рожали.
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это ЭТИХ двух сестер рожала мать на бетонный пол.
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это даже не скоты или твари((вышак обеим тварям(
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ну и зачем протакое писать??

что хотите сказать??

помойка 1+1 новости - 90% чернуха - убили-спалили-утопили-взорвали-...

рентинг - нашефсе
и тут - лайки и коменты-чем больше, тем больше заплатят за рекламу.

дно
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Правильно, писать нужно только о хорошем.
Вот например, ПРЯМОЙ - сплошной позитив.
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ipd dip - вам нужно перечитывать советскую газету "Правда"..., если реальная жизнь как она есть вас пугает...

Очень успокаивает....
Сплошные достижения, победы и свершения....- и впереди Коммунизм!
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Только женщины на такое способны. Мужчина не способен на такую жестокость по отношению к детям. Женщины злее мужчин.
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Ахаха. А Моисей был кем?
Чуть не обосрался что бобоизбранный народ вырезал в захваченном гододе не всех детей. Ругался, размахивал руками, переживал что Яхве может опять наслать язву моровую, так как егО приказы нужно слушать и исполнять, а не сюсюкаться Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 443
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Не знаю, правда это или нет, но кто-то говорил, что в Китае создан спецназ только из женщин потому, что они способны убивать всё живое.
Только дело в том, что таких женщин, если можно так сказать, не большинство, как и мужчин маньяков, хотя женщины-маньяки ещё чудовищнее пытки придумывали для своих жертв...
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Онажемать! Меня интересует, почему женщины здесь свою жопу не рвут ради солидарности с этими существами 😁
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******. Лютый ******. Тысячи пар тратят огромные деньги, чтобы получить шанс на ребенка, когда узнаешь о таком, хочется закопать эту суку живьем.
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У нас соседские алкаши личин пачками штампуют и хоть бы хны. А люди из благополучных семей забеременеть не могут. И тут волей не волей задумываешься, что бухать наверное таки не плохо Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 7105
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И вырастает биомусор, к сожалению. Максимум 5% пробьются в жизнь нормально
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так и бывает....
потенциально самоотверженные матери не могут по каким то причинам заиметь собственного ребенка..., а суки, которым Бог дал счастье материнства этих детей убивают...
Гореть ей в Аду...
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если бы ей не помогали, то мзда малая - и написали бы шо типо токсикоз.
либо бесплатно бы написали, если реально так. ибо у обеих - точно не могло быть токсикоза как как рожалка только одна из них. разве что одна с токсикозом, а вторая тоже не в себе, но от наркотиков.
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Борюсик, ну сколько тебе раз повторять: "Молчи, сойдёшь за умного!..."?... При чём здесь токсикоз? Ты о токсикозе беременной говоришь? Так он во время беременности, а не родов... Это отравление организма беременной продуктами жизнедеятельности плода... Какой может быть "токсикоз" во время и после родов?! Это так называемый "синдром роженицы", и к отравлению не имеет никакого отношения... Даже во времена СССР, убийство матерью новорождённого рассматривалось, как смягчающее вину, обстоятельство...Это не биологическое воздействие, а психическая травма... Она и у животных, бывает... Крольчихи, "первородки", бывает, крольчат своих съедают... Что-нибудь как "ляпнешь" - "хоть стой, хоть падай...".
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О, появился не запылился, проспался и тут про..писался)
Можид я и неточно сказал, где-то читал что какая-то написала что даже после бывает именно токсикоз.
А ты как всегда совок притащил? Что мне с того что даже в совке совершенно логично было шо если человек невменяем на момент кипиша, то его следует не наказывать, либо наказывать ласково?
Мясо то кто-то должен производить для "освобождения" мира от злых и заполнения его совковой гнилью(но - очень доброй гнилью то)
гоняешься и выискиваешь мелкие неточности, крича что ты умный.... ну да.... ум аж плещет, как из ватника блевотина после литра "боярки" то Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби - Цензор.НЕТ 1558
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то, что они обе сотрудницы гпсу, является отягчающим фактором?
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шо хочуть приховати такими "новостямі"???
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Вообще безмозглые! Не нужен ребенок - отдай.
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ЕСЛИ ИХ НАЧАЛЬСТВО ЗА НИМИ УСЛЕДИТЬ НЕ МОЖЕТ, ТО КАК ОНИ ГРАНИЦУ БЕРЕГУТ !!!
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мільйон кацапів запустили в Україну лише цього року, офіційні дані . Там керівництво таке саме.
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Ну що ж це типово для порохосмоктальчиків.
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одній (матері) доведеться змінити кваліфікацію
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Мир **...нулся... А вот у нас скоро останутся алкаши, торчки и цыгане, ибо нормальные потихоньку эвакуируются пока есть возможность. А уродам у власти только это и нужно, покрутят на г+г сватов и по акции "кралю" пустят, так и выборы в кормане. А быдлу что нужно, накотили, по**...лись, р**енка в пакет и айда к зомбоящику.
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