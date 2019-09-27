 Родила, ударила по голове, положила в пакет и закопала: ГБР сообщило о подозрении в убийстве новорожденной девочки двум сотрудницам погранслужбы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2019 г. военнослужащая Государственной пограничной службы Украины во время родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. В свою очередь, родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.
Сейчас двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (П. 2, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).
Лычаковским районным судом города Львова подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется военной прокуратурой Луцкого гарнизона Западного региона Украины.
Санкция статьи: в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Несчастный случай.
Дураков везде хватает.
А про Львов только ты упомянул.
что хотите сказать??
помойка 1+1 новости - 90% чернуха - убили-спалили-утопили-взорвали-...
рентинг - нашефсе
и тут - лайки и коменты-чем больше, тем больше заплатят за рекламу.
дно
Вот например, ПРЯМОЙ - сплошной позитив.
Очень успокаивает....
Сплошные достижения, победы и свершения....- и впереди Коммунизм!
Чуть не обосрался что бобоизбранный народ вырезал в захваченном гододе не всех детей. Ругался, размахивал руками, переживал что Яхве может опять наслать язву моровую, так как егО приказы нужно слушать и исполнять, а не сюсюкаться
Только дело в том, что таких женщин, если можно так сказать, не большинство, как и мужчин маньяков, хотя женщины-маньяки ещё чудовищнее пытки придумывали для своих жертв...
потенциально самоотверженные матери не могут по каким то причинам заиметь собственного ребенка..., а суки, которым Бог дал счастье материнства этих детей убивают...
Гореть ей в Аду...
либо бесплатно бы написали, если реально так. ибо у обеих - точно не могло быть токсикоза как как рожалка только одна из них. разве что одна с токсикозом, а вторая тоже не в себе, но от наркотиков.
Можид я и неточно сказал, где-то читал что какая-то написала что даже после бывает именно токсикоз.
А ты как всегда совок притащил? Что мне с того что даже в совке совершенно логично было шо если человек невменяем на момент кипиша, то его следует не наказывать, либо наказывать ласково?
Мясо то кто-то должен производить для "освобождения" мира от злых и заполнения его совковой гнилью(но - очень доброй гнилью то)
гоняешься и выискиваешь мелкие неточности, крича что ты умный.... ну да.... ум аж плещет, как из ватника блевотина после литра "боярки" то
а вот еще и тоже о пограничниках.