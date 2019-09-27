 ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации прокурор требовала от обвиняемого 5000 долларов США за заключение соглашения о признании вины для изменения обвинения на менее тяжкое.
Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанной по ч. 3 ст . 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.
В случае доказательства вины, задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
как показывает опыт - задержать это мало
нужно, ещё осудить и посадить)
учитывая коррумпированность судов ,то реально "закрыть" будет нереально - отмажется, натрусит сердобольным "непродажным" судьишкам ,что деньги подбросили, а ещё главную роль сыграет позитивная характеристика с места работы)))
(Я не про даний випадок, який пов"язаний з держобвинуваченням )
Є безліч контор, де слідчий отримує справу взагалі після "хлопка" (реалізації НСРД)...