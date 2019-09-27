EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  2283  6
Материалы по теме:
Все про:взятка (4721) Полтавщина (512) прокуратура (3669) ГБР (592)

 ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали начальницу одного из отделов Лубенской местной прокуратуры Полтавской области во время получения неправомерной выгоды от местного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации прокурор требовала от обвиняемого 5000 долларов США за заключение соглашения о признании вины для изменения обвинения на менее тяжкое.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанной по ч. 3 ст . 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

В случае доказательства вины, задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало подозреваемого сотрудника полиции охраны

Источник: https://censor.net.ua/n3150750
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну так жеж конец эпохи бидности уже наступил? или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
Нормальная прокурорская взятка...Чё прицепились.. ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс. - Цензор.НЕТ 1032
 показать весь комментарий
 
ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс.
как показывает опыт - задержать это мало
нужно, ещё осудить и посадить)
учитывая коррумпированность судов ,то реально "закрыть" будет нереально - отмажется, натрусит сердобольным "непродажным" судьишкам ,что деньги подбросили, а ещё главную роль сыграет позитивная характеристика с места работы)))
 показать весь комментарий
 
 
По TV ледь не щодня чуємо про те, що прокурори викрили злочинців, розслідували, відшкодували, припинили злочинну діяльність чогось чи когось там. Але ж хіба це їх функції і робота??? Народу треба провести лікнеп - пояснити дуже чітко, чим займається прокурор в наш час згідно закону.
(Я не про даний випадок, який пов"язаний з держобвинуваченням )
 показать весь комментарий
 
Наверно мы читаем разные новости, но обычно указывают- под процессуальны руководством прокуратуры .
 показать весь комментарий
 
Нажаль, наразі через проц.керівництво левова частина слідства перекладена ментами на них.
Є безліч контор, де слідчий отримує справу взагалі після "хлопка" (реалізації НСРД)...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх