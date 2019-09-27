 Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику, – эксперт

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" сейчас является самым проблемным среди всех, внесенных на рассмотрение Верховной Рады, передает 24.
Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко предупреждает, что этот законопроект несет серьезные угрозы для инвесторов в Украине:
Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику и оставит бюджет без многих налогов. Из Украины уйдут инвесторы и не придут новые. Как это происходит сейчас в табачной индустрии...
Эксперт имеет в виду ситуацию с табачной компанией British American Tobacco, которая в 2018 году заплатила в наш бюджет 16 млрд гривен. Теперь компания переносит региональный центр из Киева в Бухарест "в связи с тем, что фискальная и регуляторная политика украинского правительства непрогнозируемая". Потому что законопроектом №1210 запланировано, что ставка акциза на сигареты может быть приравнена к европейской (эквивалент 90 евро за 1000 штук) уже в 2020 году, а не в 2024-м – как было договорено ранее.
все по заветам овоща. чтобы никто кредитов не давал кроме ***** под залог территорий
Правда у Львові свій виробник контрафакту....
ЛТФ ... не "відомих світових марок"..
2. Зараз я пишу з Туреччини де перебуваю на заслуженому порохоботському відпочинку. А зебіли нехай їдуть до крисму.
один виробник контрафактних цигарок перебазував офіс з ДОКАЗАМИ ДЛЯ ПРОКУРАТУРИ в Румунію )))
можливо це і можна називати Втечею "інвестора".
Чтоб ты знал, акциз включается в цену и, соответственно, повышает сумму налогов, которые должен уплатить производитель в бюджет, и не после реализации, а после производства.
Это должно было произойти в 2024 году, а по закону 1210 - в 2020-ом.
Попробуй поставить себя на место производителя: ты планировал, что через 4 года, как и было договорено с государством, а теперь пришла трускавецкая молодежь и говорит: нет, уже в следующем году.
Тебе бы понравилось?
В конечном итоге все равно эти деньги возвращаются производителю и оплачивает их конечный потребитель. Причем повышается акциз - повышается цена на все сигареты в том числе и на те, с которых был уплачен предыдущий меньший акциз.
Хотя, кому я это говорю...