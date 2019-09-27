 Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, комментируя двухнедельный визит в Киев руководства фонда, передает Цензор.НЕТ.
"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ — переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - написал Гончарук.
Он признал, что это были две недели насыщенных, трудных и важных консультаций. Но руководитель миссии МВФ господин Роден дал положительную оценку уже достигнутым показателям. Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановлении объемов международных резервов - сейчас составляют более 20 млрд долларов США.
"Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста", - отметил Премьер-министр.
Однако, добавил он, впереди у украинской стороны большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и в Украине создать реальную рыночную экономику.
Гончарук планирует активную работу над улучшением бизнес-среды и проведения ключевых реформ, среди которых - большая приватизация госпредприятий, реформа агросектора, борьба с коррупцией и судебная реформа.
Кроме того, заверил Премьер-министр, обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом правительства и маркером для международных партнеров.
Вова вообще своё лицо не контролирует? Или это действие медикаментов?
Ну шо зеко *****, 73%, кого ви там зробили?? Ви зробили Україну посьміховиськом муд…звони!
Стосунки з ЄС - зіпсовано. Стосунки із США - зіпсовано. Інтерв'ю ЗМІ куратора - зроблено.
Схоже, все йде за планом. Українські ЗМІ в ігнорі - вже використані і нецікаві. Згадок про Коломойського - 0.
Ключове, що у американців нема вже сумніву, що це "груповушка на трьох": Трамп+Путін+Зе... А в Україні хтось вірить, що Зе самостійний...???
Який сором для нашої країни(((( ЗЕбіли, живіть тепер з цим... Поверніть мені минуле - там було таке чудове майбутнє.
ЗЕ: Я просто думав, що я один з найвеличніших лідерів сьогодення і хотів би, щоб моя розмова з трампом увійшла в історію, як 15 хвилин, які змінили світ. Але я не думав, що її опублікують, я думав, що вони тільки свою частину опублікують, плак плак.
Ми маємо справу з ідіотом. З чухраїнцем з гуморесок Остапа Вишні. Головною рисою чухраїнця, по Остапу Вишні є риса "якби ж знати".
"Я думав, шо воно, а воно от воно шо", як нова національна ідея.
Можливо, я не уважний чи недостатньо слідкую за зовнішньополітичними подіями, але керівника держави менш підготовленого і настільки ж жалюгідного на моїй пам'яті не було. У жодній країні третього чи, навіть, четвертого світу
Как я и говорил еще в апреле - МВФ послало "позеленевшее" правительство нашей страны.
"Зеленые" ПРОВАЛИЛИ переговоры.
"Денег не выделят. Миссия МВФ уезжает ни с чем".
https://ukranews.com/…/2727-deneg-mvf-poka-ne-budet-missiya…
Теперь зе-каманде, с огромной вероятностью, останется одно - ползти просить деньги у путлера.
И Украина - героически боровшаяся 5 лет - падает к нему в руки, как наливное яблочко
73%, зелебобы, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
Вы сами затопили свой собственный дом дерьмом.
В этом ВАША личная вина (каждого из вас)
В ВАША личная ответственность.
МВФ видно просекла эту молодую команду реформаторов-проходимцев....
- посмотрела национальный состав и сказала...., - да ну их нах...
от такие от заразы
мвф чиейсь мечты"
Бутусов, у вас завелись в жутких количествах воши и гниды на ресурсе.
Пацаны заболтались.
Войны нет перемирие , идет закупка металлома в Чехии ( гвоздики) видно снова свинарчуки , дефолта нет , а хотят взять 5 лярдов . зебилы непорядок нука включайтесь.