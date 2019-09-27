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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2722) Гончарук_Алексей (115)

 Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук

Украина в течение следующих нескольких недель будет продолжать переговоры с Международным валютным фондом о получении рекомендаций совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с нашим государством.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, комментируя двухнедельный визит в Киев руководства фонда, передает Цензор.НЕТ.

"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ — переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - написал Гончарук.

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Он признал, что это были две недели насыщенных, трудных и важных консультаций. Но руководитель миссии МВФ господин Роден дал положительную оценку уже достигнутым показателям. Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановлении объемов международных резервов - сейчас составляют более 20 млрд долларов США.

"Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста", - отметил Премьер-министр.

Однако, добавил он, впереди у украинской стороны большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и в Украине создать реальную рыночную экономику.

Гончарук планирует активную работу над улучшением бизнес-среды и проведения ключевых реформ, среди которых - большая приватизация госпредприятий, реформа агросектора, борьба с коррупцией и судебная реформа.

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Кроме того, заверил Премьер-министр, обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом правительства и маркером для международных партнеров.

Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150748
 
 
 Топ комментарии
 
Зе-команде как то ссыкатно давать деньги....
МВФ видно просекла эту молодую команду реформаторов-проходимцев....
- посмотрела национальный состав и сказала...., - да ну их нах... Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8191
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та ты шо! это теперь так называется "отказали")))
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Совет форумчанПравила форума
 
Ототу МВФ теж подивилися цей хм... програмний ролик кандидата ( тодішнього) у президенти Зєлєнского і зробили висновки. Мабуть ті 5 мільярдів, які Вальдемар так хоче отримати, йому не дадуть. І Гончаруку не дадуть після Вальдемарових слів про "100% мого генпрокурора". І та місія, яка щойно поїхала, побачила щось таке, що лише підтвердило попередні висновки від перегляду хм... реклами дурості.
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МВФ плохой партнер для сотрудничества, ни одна нормальная страна с этим фондом не имеет отношений, так как он втягивает в долги и делает страну нищей. Те страны, кто сотрудничает все нищие. Зеля перед выборами обещал прекратить это сотрудничество , а сейчас наоборот хочет наращивать его. То есть брехал людям, собака.
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Беги Вова, беги!!!
Вова вообще своё лицо не контролирует? Или это действие медикаментов?
Ну шо зеко *****, 73%, кого ви там зробили?? Ви зробили Україну посьміховиськом муд…звони!
Стосунки з ЄС - зіпсовано. Стосунки із США - зіпсовано. Інтерв'ю ЗМІ куратора - зроблено.
Схоже, все йде за планом. Українські ЗМІ в ігнорі - вже використані і нецікаві. Згадок про Коломойського - 0.
Ключове, що у американців нема вже сумніву, що це "груповушка на трьох": Трамп+Путін+Зе... А в Україні хтось вірить, що Зе самостійний...???
Який сором для нашої країни(((( ЗЕбіли, живіть тепер з цим... Поверніть мені минуле - там було таке чудове майбутнє.
ЗЕ: Я просто думав, що я один з найвеличніших лідерів сьогодення і хотів би, щоб моя розмова з трампом увійшла в історію, як 15 хвилин, які змінили світ. Але я не думав, що її опублікують, я думав, що вони тільки свою частину опублікують, плак плак.
Ми маємо справу з ідіотом. З чухраїнцем з гуморесок Остапа Вишні. Головною рисою чухраїнця, по Остапу Вишні є риса "якби ж знати".

"Я думав, шо воно, а воно от воно шо", як нова національна ідея.

Можливо, я не уважний чи недостатньо слідкую за зовнішньополітичними подіями, але керівника держави менш підготовленого і настільки ж жалюгідного на моїй пам'яті не було. У жодній країні третього чи, навіть, четвертого світу

Как я и говорил еще в апреле - МВФ послало "позеленевшее" правительство нашей страны.
"Зеленые" ПРОВАЛИЛИ переговоры.
"Денег не выделят. Миссия МВФ уезжает ни с чем".
https://ukranews.com/…/2727-deneg-mvf-poka-ne-budet-missiya…
Теперь зе-каманде, с огромной вероятностью, останется одно - ползти просить деньги у путлера.
И Украина - героически боровшаяся 5 лет - падает к нему в руки, как наливное яблочко Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7233
73%, зелебобы, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
Вы сами затопили свой собственный дом дерьмом.
В этом ВАША личная вина (каждого из вас)
В ВАША личная ответственность.
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я изобрел вечный двигатель , срочно нужны вечные подшипники !
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по сериалу мы должны сложится кровными и послать их на йух !
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Зе-команде как то ссыкатно давать деньги....
МВФ видно просекла эту молодую команду реформаторов-проходимцев....
- посмотрела национальный состав и сказала...., - да ну их нах...
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Если расшифровать написанное в статье то выходит: прошлая команда молодцы, а на новую пока необходимо посмотреть, потому как веры нет.
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та ты шо! это теперь так называется "отказали")))
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"да, отказали аж 2 раза!
от такие от заразы
мвф чиейсь мечты"
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Это называется сохранять мину при очень плохой игре.Хотя бы для своих избирателей.
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Когда уже МВФ попросит в газовых камерах пол Украины отравить за кредит? Мвф цены на газ, рынок земли, пенсионный возраст. Зачем нам Зеленский если нами командует мвф? Та и живем иы не в Украине а в МВФ
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Тебе, мАсковскому уе...ню понятное дела не нужен МИВФ, т.к. никто твоему ***** денег не даст. И не лезь , лаптеногий, в Украину, пшел, ущербный, на фиг. Быстро пшел и захвати свойх троллей, урод.
Бутусов, у вас завелись в жутких количествах воши и гниды на ресурсе.
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А с чего ты решил что я московский? Я срал на маскалей и путина. Я родился и всю жизнь прожил в Украине, мои деды родились на Украине. Но из-за того что я не хочу чтоб подняли НДС или ещё раз пенсионный возраст или цены на газ( это все условия МВФ если что) я вдруг стал москалем.
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И да, по личному. Ты сраный вышивание из-за таких как ты Донбасс и потеряли.
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пора уже задумываться и о налаживании добрососедских отношений с китаем.
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"Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук" - Кабмин Гончарука намерен прекратить сотрудничество с МВФ. Напоминает - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Пацаны заболтались.
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Прекратить сотрудничество и послать на йух очень просто,дело в том,что без сотрудничества с МВФ ни один порядочный банк не даст в долг,разве только под 15-20% годовых.А без долгов финансовая система пока прожить не может,разве только Игорь Валерьевич вернёт в НБУ скомуниздженые 5,5 лярдов долларов.Но это из области фантастики.
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Я помню , какой вал дерьма был перед выборами о том , что Гройсман и Яцынюк взяли 4 лярда ( марадеры ). Напомню страна на гране дефолта и война . А чеж зебилы сейчас не воют.
Войны нет перемирие , идет закупка металлома в Чехии ( гвоздики) видно снова свинарчуки , дефолта нет , а хотят взять 5 лярдов . зебилы непорядок нука включайтесь.
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По всему выходит - воруют,мародерят и барыжат пуще прежней власти.
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Старая власть сцала , что ее выдадут цапам поэтому была ну хоть как то под контролем , а у новой потепление отношений .
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Ты главное чашку не забудь когда на самокате к ним поедешь.
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Та да) в какой раз уже, идиоты, вы это говорите?
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А вот интересно, судя по тому ролику из говняной киношки про голобородько, зебилы должны золото уже на Майдан сносить, и ничего что это они голобородька послали, а не он их -итог один и тот же
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Они надеялись, что Зелебородька им по сумке золота каждому выдаст.
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А в цьому щось є . Там Голобородько з двома УЗІ українець , а в першій сотні СННН 11 кацапів , 9 українців і 76 Слуг Не Нашого Народу . "Казка брехня , але в ній натяк ".
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МВФ чудово знає о факторі Бєні Коломойського в українській політиці, та його вплив на Офіс Президента. Вони розуміють, якщо реалізується сценарій повернення "Приватбанку" Коломойському, то про фінансову стабільність можна буде забути. Тому, при таких обставинах, дурнів давати грошей немає. Це означає, що у наступному році, при бюджеті у 42 мільярди доларів, майже 10 мільярдів доларів доведеться віддавати самостійно. Все просто.
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