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Все про:Бровары (133) ДТП (5770) Киевская область (1755) ГБР (592)

 Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало подозреваемого сотрудника полиции охраны

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сотрудника полиции охраны, который врезался в остановку транспорта на Киевщине. В результате ДТП погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке
ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера, 26 сентября, в Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150747
 
 
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