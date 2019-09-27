 Киев готов к отопительному сезону на 97%, - Пантелеев

Об этом во время брифинга проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ".

"На сегодня Киев готов к пуску тепла. Общая готовность - 97%. В первую очередь будет запускаться бюджетная сфера - готовность 100% по состоянию на вчера", - сказал Пантелеев.

В то же время, по его словам, столичные ТЭЦ готовы к запуску и полноценной работы в отопительный период.

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Он отметил, что также в городе проводится замена старых теплосетей новыми.

"Тепловых сетей почти 3 тысячи километров, тепловые сети строились 50-60 лет назад, они исчерпали свои ресурсы. Основная задача - это выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона, и заменить их на современные трубопроводы", - сказал он.