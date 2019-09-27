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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2249) Пантелеев (43) отопительный сезон (245)

 Киев готов к отопительному сезону на 97%, - Пантелеев

Город Киев готов к отопительному сезону на 97%.

Об этом во время брифинга проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Цензор.НЕТ со  ссылкой "Укринформ".

"На сегодня Киев готов к пуску тепла. Общая готовность - 97%. В первую очередь будет запускаться бюджетная сфера - готовность 100% по состоянию на вчера", - сказал Пантелеев.

В то же время, по его словам, столичные ТЭЦ готовы к запуску и полноценной работы в отопительный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" обещает предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой

Он отметил, что также в городе проводится замена старых теплосетей новыми.

"Тепловых сетей почти 3 тысячи километров, тепловые сети строились 50-60 лет назад, они исчерпали свои ресурсы. Основная задача - это выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона, и заменить их на современные трубопроводы", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3150745
 
 
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Який гарний котик на фоткэ:
Киев готов к отопительному сезону на 97%, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 4288

До речы, а як там Кривий Ріг? Готовий до опалювального сезону?
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Чуть не в тему . Харьков задолженность по зарплате ХТМ за 3 месяца а КАРЛУША андреев выступает и говорит что погасить сможет только к новому году и готовность те же 97% хотя весь Харьков перерыт и работают ШАБАШ на которых деньги есть !
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Ну что зебилы , на сколько % зебил снизил тарифы в $ эквиваленте ?
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они сделали себе газовый запас Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв - Цензор.НЕТ 3307 а завтра шарагу под названием нафтогаз переминуют и мы вам ничего не должны
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І баб Юля мовчить,як в ріт води набрала.Немає вже тарифного геноциду. Зебілам легше їм Зесцкло тарифи знизило. Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв - Цензор.НЕТ 8402
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Прикольно....Это если у вас холодно значит вы в 3%...и так по городу.
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Так было и так будет. Ну никто и ничто чиновникам не помешает бравадные рапорты писать!
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ти краще розкажи, як твоє Зе сцкло тарифи знизило, ще весною посадками зайнялося,перемогло олігархів і підтримало малий і середній бізнес, повисило пенсії ,припинило війну і т. д по цяцянках для зебілів ?Програма Зе на виборах Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв - Цензор.НЕТ 1702
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Ещё бы с такими ценами они не были готовы!
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